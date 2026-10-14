Nam sinh TP.HCM mất liên lạc, liên tục giục bố mẹ chuyển 1,2 tỷ đồng: Sự thật phía sau cuộc gọi cầu cứu

Ngày 14/10, Công an phường Bà Rịa (TP.HCM) cho biết, kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi dưới hình thức “bắt cóc online” nhắm vào một nam sinh viên.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 13/10, Công an phường tiếp nhận tin báo từ Trường Đại học Dầu khí về việc sinh viên T.A. (SN 2008) rời khỏi ký túc xá từ sáng 12/10. Em T.A. có biểu hiện lo lắng, nhiều lần liên hệ hối thúc gia đình chuyển gấp 1,2 tỷ đồng. Nhận tin, công an khẩn trương rà soát. Qua phân tích tài liệu, công an nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo giả danh cơ quan chức năng với thủ đoạn “bắt cóc online”.

Em T.A. làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ với nhà trường, chỉ khoảng 30 phút sau, công an đã xác định chính xác vị trí của em T.A.. Công an tiếp cận hiện trường, giải tỏa tâm lý cho nạn nhân, kịp thời chặn đứng giao dịch chuyển tiền và đưa em T.A. về lại gia đình an toàn.

Làm việc tại cơ quan công an, em T.A. cho biết, sáng 12/10, các đối tượng đã gọi điện đe dọa, tự xưng là cán bộ cơ quan điều tra, bịa đặt thông tin em T.A. có liên quan đến một đường dây rửa tiền đặc biệt nghiêm trọng.

Chúng liên tục uy hiếp tinh thần, ép nạn nhân đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn, tuyệt đối giữ bí mật, cắt đứt liên lạc với gia đình và yêu cầu kết nối ứng dụng Zoom để giám sát 24/24h. Bị thao túng tâm lý và đe dọa “bắt tạm giam”, em T.A. đã làm theo kịch bản của bọn chúng, liên lạc với bố mẹ yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định.

Đáng chú ý, để tạo lòng tin, các đối tượng còn làm giả giấy báo trúng tuyển chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Dầu khí và Học viện Mỏ - Công nghệ New Mexico (Mỹ), nhằm ép nạn nhân dùng lý do “chứng minh tài chính du học” để thuyết phục gia đình chuyển tiền.

Qua vụ việc trên, công a đề nghị người dân, đặc biệt là phụ huynh, học sinh và sinh viên nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm nguyên tắc "3 KHÔNG": KHÔNG cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã số sinh viên cho người lạ; KHÔNG làm theo hướng dẫn, yêu cầu qua điện thoại, mạng xã hội từ những người tự xưng là Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án.

Cơ quan chức năng khi làm việc sẽ có giấy mời, giấy triệu tập gửi qua chính quyền địa phương và làm việc trực tiếp, tuyệt đối không yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại; KHÔNG chuyển tiền khi có yêu cầu bất thường.Khi nhận được điện thoại yêu cầu chuyển tiền cho con cái với dấu hiệu bất thường, bố mẹ cần hết sức bình tĩnh, trực tiếp liên hệ kiểm tra qua nhiều kênh khác (gọi điện thoại qua số máy khác, nhắn tin cho bạn bè, giáo viên chủ nhiệm...).

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc sử dụng tính năng cảnh báo trên ứng dụng SOS An ninh trật tự - CATP HCM để được hỗ trợ kịp thời. Công an phường cũng đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang bị kỹ năng nhận diện tội phạm trên không gian mạng cho học sinh, sinh viên nhằm chủ động phòng ngừa, tránh những hậu quả đáng tiếc.