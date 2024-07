Nam sinh trượt Đại học Kinh tế Quốc dân chỉ vì... quên đọc mail

Cánh cổng đại học hiện rất rộng mở với các bạn học sinh bởi có vô vàn phương thức tuyển sinh, hình thức xét tuyển mới bên cạnh phương thức thi tốt nghiệp THPT như: Phương thức xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ với học bạ hay kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển dựa vào kỳ thi Đại giáo năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội hay Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội...

Vậy nên, dù hiện tại các trường chưa công bố điểm chuẩn bằng phương thức thi tốt nghiệp THPT 2024, nhưng nhiều sĩ tử đã biết mình đỗ vào trường nào do trúng tuyển vào các hình thức xét tuyển sớm. Cũng chí vì thế mà nhiều câu chuyện xoay quanh chủ đề này cũng nổ ra.

Mới đây, trên mạng xã hội Threads, một sĩ tử 2k6 đã chia sẻ lại chuyện mình bị trượt vào trường Đại học Kinh tế Quốc (NEU) dân bằng hình thức xét tuyển sớm. Lý do gây bất ngờ là vì quên kiểm tra mail.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Theo đó, vào chiều 22/7, NEU đã công bố điểm chuẩn của phương thức 3 - phương thức kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuy nhiên trước đó, thí sinh này quên check mail nên đã không làm theo hướng dẫn của trường là nhập điểm thi tốt nghiệp THPT và số báo danh lên hệ thống tuyển sinh. Thậm chí, trường Đại học Kinh tế Quốc dân còn gửi mail "nhắc nhở" thí sinh này trước khi hết hạn khai điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 và số báo danh là vào lúc 17h ngày 20/7/2024. Và email này cũng chỉ được thí sinh trên phát hiện sau "deadline".

Vậy nên, sau khi thấy trường thông báo điểm chuẩn theo phương thức 3, nam sinh này mới ngớ người vì đã quên khai điểm thi tốt nghiệp THPT. Điều này đồng nghĩa với việc, nam sinh đã "không được xét tuyển".

Trường đã "nhắc nhở" thí sinh này nhập điểm thi tốt nghiệp THPT và số báo danh lên hệ thống tuyển sinh trước khi hết hạn

Bài đăng của nam sinh này trên Threads nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Trong đó, không ít sĩ tử cũng chia sẻ bản thân từng rơi vào "cảnh ngộ" này.

Nickname T.H chia sẻ: "Trượt USSH (ý chỉ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) chỉ vì hôm qua mới đọc mail".

"Năm ngoái chị cũng bị như thế này luôn ý. Không biết cảm giác của em như nào nhưng chị năm ngoái là suy sụp luôn mà, nằm khóc cả đêm bởi vì chị thích NEU lắm. Mẹ chị từng là cựu sinh viên NEU nên chị cũng muốn vào NEU để tiếp bước mẹ. Bây giờ chị sẽ không nói mọi thứ đối với chị là ổn, nhưng chị trân trọng những gì mà chị đang có hiện tại. Có giây phút đó nên bây giờ chị mới có thể gặp được bạn bè của chị hiện tại. Nên là cố lên nhé, rồi em cũng sẽ có một bến đỗ của riêng mình", người dùng khác kể lại câu chuyện của mình.

Một sĩ tử 2k6 chia sẻ: "Mình cũng tương tự cậu luôn, không hiểu sao mail của trường vào spam, suy quá trời".

Nhiều người còn nhiệt tình giúp nam sinh tìm hướng giải quyết. Một số khuyên cậu bạn này gọi thẳng lên trường nhờ giải quyết hoặc nhanh chân trực tiếp đến trường, đưa mail, trình bày lí do một cách thành khẩn, rất có thể trường sẽ tạo điều kiện. Mặt khác, một số tỏ ra khá khó hiểu khi người bình thường một ngày cũng phải check mail 3-4 lượt cho yên tâm thì vào giai đoạn xét tuyển, đăng ký nguyện vọng quan trọng thế này mà một sĩ tử lại quên được việc cơ bản nhất là check mail, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân.

Một điều may mắn là theo chia sẻ, nam sinh trên đã có dự định đi du học nước ngoài, "thi NEU cho có thành tích thôi", do vậy việc quên check mail hay "trượt" NEU cũng không phải vấn đề gì to tát. Tuy nhiên, chính chủ không phủ nhận được cảm giác "hơi tiếc" vì sự cố đáng tiếc này.

Một việc cần hết sức lưu ý ở đây là để tránh rơi vào tình trạng như sĩ tử kể trên, đặc biệt là khi bạn không có hướng đi khác, sĩ tử cần hết sức cẩn thận với các quy trình check soát. Trong quá trình xét tuyển sớm vào các trường đại học, các bạn phải check mail thường xuyên và thật kỹ càng để không bỏ lỡ cơ hội vào cánh cổng đại học. Ngoài ra, các bạn cần phải kiểm tra cả hòm thư spam, vì nhiều khi thư gửi từ các trường có thể bị đẩy vào đây. Cẩn thận một chút để đảm quyền lợi của mình nhé!