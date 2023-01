Nam thần “triệu đô” tuổi Mão: Trăm vai như một, hơn 30 tuổi vẫn để mẹ giữ tiền, từng bị vướng "phốt lái máy bay", cặp kè nữ đại gia để được bao nuôi

Trong năm Quý Mão 2023, Lee Min Ho được người hâm mộ kỳ vọng sẽ có bước đột phá lớn khi tái xuất với tựa phim Ask The Stars, bộ phim này với sự góp mặt của đội ngũ sản xuất tên tuổi như đạo diễn của It's Okay To Not Be Okay và nữ diễn viên thực lực Gong Hyo Jin. Nhiều người tin rằng những người tuổi Mão trong năm Quý Mão đều nhận được may mắn nên 2023 hứa hẹn sẽ là một năm thăng hoa trong sự nghiệp của nam thần "triệu đô".

Tạo hình của Lee Min Ho trong “Ask The Stars”

Vẻ điển trai là "vũ khí" hàng đầu



Cơ hội "đổi đời" quý giá của Lee Min Ho xuất hiện vào năm 2009 khi anh được trao cho vai diễn thủ lĩnh F4 trong bộ phim chuyển thể BOF. Thời điểm đó, khán giả Hàn Quốc có nhiều ý kiến trái chiều về việc nam diễn viên nhận vai Goo Jun Pyo. Hầu hết trong đó đều cho rằng ngoài chiều cao nổi bật, Lee Min Ho không có bất kỳ tố chất nào để hóa thân thành chàng tài phiệt của bộ truyện tranh nổi tiếng.

Sau khi BOF lên sóng, bộ phim tạo nên cơn sốt trên toàn châu Á. Lee Min Ho cũng "một bước thành sao", từ chàng diễn viên phụ vô danh trở thành hoàng tử mới của màn ảnh nhỏ.

Nam diễn viên được cho là người mở đầu cho xu hướng nam chính giàu có, tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo trong phim truyền hình của một thập kỷ tiếp theo. Anh cũng trở thành hình mẫu bạn trai lý tưởng của tất cả thiếu nữ Hàn Quốc nói riêng, châu Á nói chung.

Nam diễn viên luôn xuất hiện trên màn ảnh với vẻ điển trai, giàu có.

Thế nhưng, công bằng mà nói, những hiệu ứng này đều xuất phát từ vẻ ngoài điển trai, hào hoa của Lee Min Ho. Bà Lee - Mẹ của anh chàng từng chia sẻ với giới truyền thông rằng: "Mỗi khi chuyển mùa, thằng bé lại có những cô bạn gái khác. Thậm chí từng có những cuộc chiến tranh giành giữa những cô bạn gái ày vì có 1 vài cô bạn gái muốn 'độc quyền' chiếm hữu Min Ho".



14 năm sau thành công của BOF, Lee Min Ho đã "bỏ túi" thêm rất nhiều tác phẩm ăn khách khác như Thợ săn thành phố (City Hunter), Người thừa kế (The Heirs), Huyền thoại biển xanh,... Nhưng khi nhắc đến anh, người hâm mộ vẫn mãi nhắc về vẻ ngoài thu hút khó cưỡng lại thay vì nhắc tới việc anh có phân cảnh nào lay động tâm trí người xem hoặc khoảnh khắc nhập vai "xuất thần" nào.

Vai diễn Hoàng đế Lee Gon (Quân vương bất diệt) của Lee Min Ho nhận nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất.





Trong năm 2022 vừa qua, anh chàng đã có màn tái xuất khá an toàn trong siêu phẩm Pachinko, một bộ phim có chiều sâu tâm lý được giới mộ điệu đánh giá cao. Với cú chuyển mình này, nam thần được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều vai diễn phá cách hơn.

Nam thần sở hữu khối tài sản triệu đô nhưng vẫn để bố mẹ cho tiền tiêu vặt và quản lý thu nhập

Ở tuổi 36, ngôi sao Huyền thoại biển xanh không chỉ sở hữu lượng fan hùng hậu mà còn có khối tài sản đáng ngưỡng mộ, đưa anh vào danh sách những tài tử giàu có nhất.

Theo celebritynetworth.com, giá trị tài sản ròng của Lee Min Ho đến năm 2021 ước tính khoảng 10 triệu USD (khoảng 230 tỷ VND). Ngoài ra, sao nam Quân vương bất diệt thu về 84.000 USD (gần 2 tỷ VND) cho mỗi tập phim truyền hình, giúp anh ghi tên trong top 6 diễn viên được trả cát-xê cao nhất, bên cạnh nam diễn viên Jo In-Sung của Gió mùa đông năm ấy.

Thậm chí, nhiều thông tin cho biết, Lee Min Ho nhận được lời mời đóng phim của Trung Quốc với mức cát-xê gấp 7 lần sau thành công của Vườn Sao Băng:

"Lee Min Ho nhận được đề nghị đóng phim Trung với thù lao lên tới 500 triệu won (khoảng gần 10 tỷ đồng)/tập. Thậm chí kể cả khi cậu không vào vai nam chính, họ vẫn muốn trả số tiền này để Lee Min Ho vào vai khách mời trong 1 ngày".

Ngoài ra, nam diễn viên sở hữu các căn nhà và villa tọa lạc tại quận Seongdong, cũng như 2 bất động sản ở Seongbuk-dong. Tháng 9/2018, tài tử mua 2 ngôi nhà sang trọng ở phía Bắc Seoul, một căn có diện tích 740 m2 và căn còn lại rộng 391,84 m2.

Bên cạnh những ngôi nhà xa xỉ, danh mục đầu tư bất động sản của Lee Min Ho còn có một tòa nhà 9 tầng nằm ở Nonhyeon trong khu phố giàu có thuộc Gangnam-gu, Seoul trị giá hơn 2 triệu USD (khoảng 46 tỷ VND) với phòng tiệc tùng, rạp hát gia đình và cả phòng tập thể dục trong nhà.

Nam tài tử cũng sở hữu một căn hộ ở Mark Hills, khu chung cư cao cấp nằm trong khu Heukseok-dong ở Seoul. Đây là nơi yêu thích của giới thượng lưu Hàn Quốc khi đảm bảo sự riêng tư và có tầm nhìn ra toàn cảnh thành phố. Nam tài tử Jang Dong Gun và vợ là nữ diễn viên Ko So-young, vận động viên trượt băng nghệ thuật Kim Yuna, Krystal ở nơi đây. Nam tài tử Hyun Bin trước đây cũng sở hữu một căn hộ trong tòa nhà trước khi bán để mua một căn hộ áp mái trị giá 4,3 triệu USD ở Làng Achiul.

Ở tuổi 36, Lee Min Ho có cuộc sống giàu có và lượng fan hùng hậu.

Năm 2021, Lee Min Ho lọt danh sách 10 tài tử Hàn Quốc giàu nhất với tài sản ròng khoảng 26 triệu USD. Tuy nhiên, anh từng tiết lộ một bí mật động trời là khoản thu nhập lớn của mình đều do bố mẹ anh quản lý: "Bố mẹ quản lý thu nhập của tôi vì thế tôi không biết gì về chuyện tiền nong hết".



Thậm chí có thời gian khi nghe tin đồn Kim Soo Ro tặng mẹ mình 1 thùng táo chứa đầy tiền 10 ngàn won, Lee Min Ho đã nói với mẹ rằng: "Nếu con nổi tiếng, con sẽ tặng bố mẹ một món quà thậm chí quý giá hơn thế". Được biết, thời điểm sau khi ký hợp đồng với công ty quản lý, Lee Min Ho đã đưa toàn bộ số tiền đó cho bố mẹ mua căn nhà mới.

Lee Min Ho quả là một trai ngoan hiếm có trong showbiz Hàn: đẹp trai, tài giỏi, hiếu thảo, không scandal và đưa tiền về nhà cho bố mẹ. Điều này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và đặt ra câu hỏi: “Không biết khi lấy vợ, anh ấy có đưa hết tiền cho vợ quản không?”.

Từng "bị phốt lái máy bay", cặp kè nữ đại gia để được bao nuôi

Vào đầu năm 2022, một blogger xứ Trung đã nhắc tên Lee Min Ho với những thông tin ám chỉ việc tài tử này được “nữ đại gia bao nuôi”. Người này cho biết trước đây nam diễn viên Vườn sao băng thường sang Trung Quốc, thực chất để tiếp khách là các quý bà giàu có với số tiền nhận được lên tới 20 triệu nhân dân tệ (khoảng 72 tỷ đồng)/người. Thậm chí người này còn nói việc Lee Min Ho qua lại với 4 người phụ nữ giàu có, nhận về số tiền 100 triệu nhân dân tệ (360 tỷ đồng).



Không những vậy tin đồn còn nói về việc nam ngôi sao đã "xuống dốc" về mặt hình thể, không được chọn làm diễn viên chính mà phải chuyển qua công việc "tiếp khách".

Ngay sau khi tin đồn bị phát tán, cộng đồng fan của Lee Min Ho đã lên tiếng bác bỏ. Đồng thời blogger xứ Trung đã đăng đàn xin lỗi, cho biết bản thân không hề nhắc tới tên của Lee Min Ho hay đưa ra bất kỳ tin đồn nào về nam diễn viên. Blogger này cho biết anh là người bị hại nhưng vẫn viết lời xin lỗi và đang chuẩn bị các thủ tục để đưa sự việc ra pháp luật nhằm khẳng định mình trong sạch.

Rất nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là tin đồn để câu view của blogger này vì không hề có bằng chứng. Tuy nhiên, thông tin này cũng làm xôn xao cõi mạng xứ Trung, nhất là người hâm mộ của Lee Min Ho.

Tổng hợp