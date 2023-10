Nam thần U60 gây bão MXH với thân hình cường tráng như thanh niên, netizen sửng sốt: "Anh ấy bằng tuổi bố tôi"

Theo Koreaboo, mạng xã hội Hàn Quốc đang bàn tán về cái tên Chuando Tan - một diễn viên nổi tiếng của Singapore. Netizen quá bất ngờ trước thân hình cường tráng và diện mạo trẻ trung của nam thần U60 này.

Chuando Tan gây bão mạng xã hội với thân hình cường tráng ở tuổi 57.

Chuando Tan bắt đầu gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu từ khi 16 tuổi. Sau đó, ông thử sức trong nhiều lĩnh vực như ca hát, đóng phim. Năm 2020, Chuando Tan gây chú ý khi đóng phim điện ảnh Precious is the night . Tác phẩm được Singapore cử đi tranh giải Phim quốc tế xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 94.

Từ năm 1996, ông chuyển hướng sang làm nhiếp ảnh gia chuyên về thời trang và lập công ty riêng. Tan từng làm việc với nhiều sao lớn của thế giới như Janet Jackson, Angelababy hay Rita Ora. Diễn viên hiện cũng làm giám đốc một công ty quản lý người mẫu có tên Ave Management ở Singapore.

Chuando Tan trong phim

Bên cạnh thành tích ấn tượng trong làng giải trí, Tan cũng nổi tiếng với việc giữ được giao diện trẻ trung mặc dù đã ở cuối độ tuổi ngũ tuần. Ông từng được nhiều tạp chí, trang tin quốc tế như The New York Post hay The Daily Mail viết bài giới thiệu.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn nhan sắc, Chuando Tan cho biết chăm chỉ luyện tập từ thời còn đôi mươi và giữ thói quen đó đến nay. Diễn viên nghĩ rằng việc luôn suy nghĩ tích cực cũng sẽ giúp con người ta trẻ lâu hơn. Đồng thời, ông rất chú trọng việc chăm sóc da cũng như theo một chế độ ăn uống khoa học, hạn chế sử dụng trà hay cà phê.

Dưới đây là một số bình luận của các netizen về Chuando Tan:

- Thật không thể tin nổi! Ông ấy trông như mới 30.

- Không hề có dấu hiệu là một người 57 tuổi.

- Wow! Xem ảnh mà tôi cảm thấy phải đi tập thể hình ngay lập tức.

- Anh ấy bằng tuổi bố tôi, nhưng mà...?

- Ông ấy chắc chắn làm rất tốt việc giữ gìn cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, các bức ảnh trên trang cá nhân được chỉnh sửa khá nhiều.

- Dù các bức ảnh đều đã qua chỉnh sửa, ở độ tuổi đó, việc giữ thân hình như thế thực sự quá ấn tượng.

- Chăm chỉ luyệt tập và không uống cà phê, thật quá khó để làm những điều đó!