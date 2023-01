Nắm trong tay 4 điều là bí quyết "thoát nghèo": Ai học được sớm thì có thể tự tay thay đổi vận mệnh, va vấp rồi lại rũ bùn đứng lên

*Bài viết dưới đây là những chia sẻ từ Tim Denning, cây bút quen thuộc trên CNBC, Business Insider, và Entrepreneur Magazine, chuyên viết về đề tài khởi nghiệp và phát triển bản thân.



Tôi từng nhận được một thư điện tử với tiêu đề "Tôi từ bỏ" của một người phụ nữ trẻ. Bản thân cô vốn đảm nhiệm công việc của một người hướng nghiệp và truyền cảm hứng, nhưng lại để mình rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất đời mình, từ đó đánh mất động lực để đứng lên.

Mặc dù cô từng thử nhiều cách để thoát khỏi tình cảnh khó khăn, có lúc cũng nghĩ đến cảnh sống vô gia cư lay lắt qua ngày, nhưng cô vẫn còn một đứa con gái nhỏ phải nuôi. Cô thậm chí nghĩ đến những công việc phải trả một cái giá đắt, nhưng có thể đem lại thu nhập cao. Nhưng cuối cùng, lòng kiêu hãnh, đạo đức và giá trị của cô đã cản cô lại.

Trong bức thư điện tử, cô để lại một câu hỏi: "Tim à, tôi biết phải làm gì đây?"

Đọc xong bức thư, tôi nhớ lại quãng thời gian mình cũng rơi xuống dưới đáy thất bại sau khi đứng trên đỉnh vinh quang. Do đó, tôi muốn gửi đến cô ấy cũng như mọi người 4 lời khuyên chân thành nhất, là bí quyết để giúp tôi “thoát nghèo” rồi vực lại mọi thứ:

1. Kiếm một công việc dù bạn không mấy yêu thích, nhưng tuyệt đối không vi phạm chuẩn mực đạo đức

Cuộc sống không vẽ nên bằng màu hồng, lúc nào cũng tràn ngập hoa thơm và những lời chúc mừng. Những mảng tối sẽ luôn song hành cùng ánh sáng, tương ứng với những thăng trầm, khó khăn. Đó là lúc định hướng tương lai chệch khỏi đường ray tính toán, bạn mất việc, mất tiền, thậm chí mất luôn cả các mối quan hệ thân thiết nhất.

Tuy vậy, dù bản thân rơi vào hoàn cảnh tréo ngoe đến đâu, bạn cũng không nên đánh đổi chuẩn mực đạo đức của bản thân để đạt được ích lợi tạm thời. Đến thời điểm vượt qua thung lũng đó, bạn sẽ nhận ra, những gì mình đánh đổi thật chẳng xứng đáng chút nào.

Năm 2011, tôi từng sụp đổ ước mơ kinh doanh. Đó là thời điểm tôi phải tìm đến những trung tâm môi giới việc làm và được họ giới thiệu vào vị trí nhân viên bán hàng – công việc mà tôi từng ghét "đến tận xương tuỷ".

Tôi chấp nhận nó vì đó là cơ hội duy nhất còn sót lại để trang trải cuộc sống. Thế nhưng, trong quá trình học hỏi cách bán hàng tốt nhất, tôi dần giúp bản thân mình tạo dựng lại sự tự tin và hiểu hơn về khách hàng. Ở một cương vị khác, tôi mới nhận ra những sai lầm của mình khi còn làm chủ. Từ đó, tôi đã rút ra được kinh nghiệm đau thương từ thất bại, nhìn ra lỗi sai của bản thân cũng như mặt trái của thế giới kinh doanh.

Thực lòng mà nói, đó là khoảng thời gian tôi sống chật vật, khổ sở hơn những gì bạn có thể tưởng tượng, nhưng tôi rất biết ơn nó. Sẽ chẳng có siêu anh hùng hay vị thần tiên nào xuất hiện và cứu rỗi bạn khỏi nghịch cảnh, chỉ có bản thân bạn mới làm được điều đó. Hãy đủ bình tĩnh để nhận ra rằng, công việc bạn từng chán ghét biết đâu lại đem tới nhiều bài học có ích.

2. Vượt qua tính nhút nhát để tự bảo vệ bản thân

Khi mọi thứ quá thuận lợi, bạn có xu hướng nuông chiều chính mình. Nhưng khi cuộc sống trở nên khắc nghiệt, bạn sẽ phải học cách tự bảo vệ bản thân và vượt qua tính nhút nhát.

Những thử thách khó khăn sẽ giúp bạn rèn giũa tinh thần, tôi luyện sự bền bỉ. Nó đòi hỏi bạn không ngừng gồng hết sức lực để sống sót. Nếu bạn chỉ nhút nhát co lại trong cái kén an toàn của mình, bạn sẽ không bao giờ có thể thay đổi hiện trạng. Chỉ khi nào dám bước ra khỏi đó, vươn mình mạnh mẽ để “rũ bùn đứng dậy”, bạn sẽ thấy chẳng có gì có thể cản bước chân mình nữa.

Người ta thường nói: chỉ cần tự tin là giành được 50% thành công. Vì thế, tự tin là điều hết sức cần thiết để bạn có thể thành công trong cuộc sống, sự nghiệp. Bạn phải thay đổi chính mình để thay đổi cả tương lai sự nghiệp của mình. Muốn thế, bạn hãy từ bỏ tính cách nhút nhát đó đi và thay vào đó là sự tự tin, mạnh dạn trong mọi trường hợp.

3. Đừng chỉ nhìn lên, đôi khi cũng phải học cách nhìn xuống

Trong thời điểm tôi hoang mang về tương lai của mình, một trong những người cố vấn cũ đã liên lạc với tôi. Anh kể rằng, mình mới bị giáng chức, không còn nắm giữ vị trí cao, không còn những cấp dưới thân tín và bị ép làm một công việc không phải thế mạnh của mình.

Tôi đã nói với người cố vấn ấy rằng: "Con người ai cũng có lúc rơi xuống hố sâu. Cho dù anh gặp khó khăn trong thời gian sắp tới nhưng đã là vàng, là kim cương thì ắt sẽ có ngày sáng lên. Khi đó, anh sẽ trở lại với một vị trí hoàn toàn xứng đáng, có thể là ở một công ty khác càng tốt hơn.”

Tôi cũng nhận thấy rằng, cho dù bản thân mình không may mắn, cũng vẫn có những trường hợp khác tương tự, thậm chí còn thiếu may mắn hơn mình. Thất bại của họ còn lớn hơn tôi, vấp ngã của họ còn để lại hậu quả nặng nề hơn tôi. Họ cũng đang nỗ lực để thay đổi cuộc đời thì chẳng có lý do gì tôi lại buông xuôi.

Ở một khía cạnh nào đó, dù hoàn cảnh của bạn đang rất tệ, nhưng nghe về những khó khăn người khác cũng phải trải qua, tâm trí bạn vẫn có thể tìm thấy một chút lạc quan hữu hiệu.

4. Chuẩn bị tinh thần để vấp ngã bất cứ lúc nào

Hôm nay bạn có thể là người giàu nhất thế giới, nhưng ngày mai thì chưa chắc. Hôm nay bạn có thể là người chạy 100m nhanh nhất thế giới, nhưng ngày mai sẽ có người nhanh hơn.

Chẳng có ai mãi mãi đứng đầu trên “sân chơi” của mình, đó là sự thật rất đỗi hiển nhiên.

Do đó, bạn cần biết, lúc nào cũng có thể xuất hiện sóng gió để quật ngã chúng ta. Thay vì trốn tránh, chúng ta cần học cách đối mặt, không ngừng ngã xuống thì lại không ngừng tìm cách đứng lên. Không trải qua thất bại, chúng ta khó lòng đạt được sức mạnh để thành công hơn nữa.

Mọi gian khó rồi sẽ trôi qua nếu ta có sức mạnh. Chỉ có xây dựng bản thân từ dưới đáy mới là con đường dẫn đến đỉnh vinh quang.

*Nguồn: Addicted2Success