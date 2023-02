Nằm trong top các nước có tỷ lệ tội phạm thấp nhất thế giới, điều gì khiến doanh số bán các mặt hàng an ninh đang tăng vọt trên khắp quốc gia này?

Doanh số bán các mặt hàng an ninh đã tăng mạnh sau một loạt vụ đột nhập vào nhà để cướp đã xảy ra trên khắp Nhật Bản, trong đó có một trường hợp một người dân tử vong.



So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán một số mặt hàng vật liệu xây dựng đã tăng hơn 20 lần. Một nhân viên tại cửa hàng bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự ‘ăn khách’ đột ngột của các mặt hàng và nói: “Trước đây, mọi người thậm chí còn chả bao giờ hỏi về những thứ đó.”

Tại cửa hàng Koto Fukagawa của chuỗi cửa hàng vật liệu xây dựng Kohnan Shoji ở phường Koto, Tokyo, doanh số bán các mặt hàng bảo mật tăng gần gấp 4 lần sau một vụ cướp xảy ra ở thành phố Komae, Tokyo vào ngày 19 tháng 1 khiến một cư dân 90 tuổi tử vong.

Một nhân viên cửa hàng cho biết hai mặt hàng làm phim dán cửa sổ và ổ khoá phụ trợ đều đang bán rất chạy vì cả hai đều khiến việc đột nhập qua cửa sổ trở nên khó khăn hơn. Người này cũng nói thêm rằng hầu hết khách hàng mua những sản phẩm này đều là người lớn tuổi. Gian hàng trưng bày các sản phẩm bảo mật đều đã được bán sạch bách chỉ trong 2-3 ngày sau vụ việc ở Komae.

Một nhà bán lẻ đồ gia dụng lớn ở Tokyo có tên Hands đã chứng kiến doanh số bán các mặt hàng bảo mật tăng gấp đôi so với cùng kỳ vào tháng 1. Một quản lý của Hands cho biết doanh số bán phim cách nhiệt đã tăng khoảng 27 lần so với mức trước đó và tăng khoảng 6 lần đối với báo động cảm biến.

Tại Dịch vụ An ninh Sohgo, hay còn được gọi là ALSOK, số lượng câu hỏi về hệ thống an ninh gia đình của họ đã tăng gấp 3-4 lần so với mức bình thường.

Một nhân viên của công ty này nói: “Chúng tôi tin rằng các bản tin trên các phương tiện truyền thông về hàng loạt vụ cướp đã khiến mọi người xem xét lại các biện pháp an ninh của họ.”

Các công ty dịch vụ chuyển phát bưu kiện đang cố gắng đảm bảo rằng nhân viên của họ luôn mang theo giấy tờ tuỳ thân khi đi giao hàng. Nguyên nhân là do có những thủ phạm trong một số vụ trộm đã cải trang thành nhân viên chuyển phát khi chúng đột nhập vào nhà của các mục tiêu.

Sau chuỗi sự việc đáng tiếc, Japan Post đã nhận được câu hỏi về việc liệu nhân viên giao hàng của họ có mặc đồng phục hay không cùng nhiều câu hỏi khác.

Vì vậy, nhân viên giao hàng của công ty đều phải mặc đồng phục, đeo thẻ tên và thẻ nhân viên trên trang phục, đồng thời cho khách hàng biết họ đến từ bưu điện nào khi đến nhà của khách hàng để giao bưu kiện.

“Nếu bạn vẫn không cảm thấy an toàn ngay cả sau khi kiểm tra nhân viên giao hàng qua hệ thống liên lạc bằng video, hãy yêu cầu người đó để lại phiếu giao hàng,” một lãnh đạo của Japan Post cho biết.

Tham khảo Japan Times