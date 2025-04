Nạn nhân duy nhất vụ rơi máy bay kinh hoàng: Nghi vấn Phó Chủ tịch ngân hàng lớn thứ 5 nước Mỹ thiệt mạng

Terry Dolan là lãnh đạo cấp cao của U.S. Bancorp, công ty mẹ của U.S. Bank. Ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch và Giám đốc Hành chính (Chief Administration Officer - CAO) của U.S. Bank

U.S. Bancorp có lịch sử lâu đời, được thành lập từ năm 1863 là một công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia lớn của Mỹ, có trụ sở chính tại Minneapolis, Minnesota. Trong khi U.S. Bank National Association là ngân hàng thương mại lớn thứ năm tại Mỹ với mạng lưới chi nhánh rộng khắp trên toàn quốc và được biết đến với uy tín lâu năm trong ngành tài chính.