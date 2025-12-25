Tập đoàn TCP chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (VNUS) nhằm triển khai dự án “Nâng cao Nhận thức và Hành động cộng đồng về bảo tồn nguồn nước” giai đoạn 2026–2028. Dự án hướng tới việc nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động của thanh thiếu niên về nước sạch, đồng thời góp phần bảo vệ nguồn nước và gìn giữ môi trường xanh – sạch – bền vững tại Việt Nam.

Lễ ký kết được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện Tập đoàn TCP, TCP Việt Nam, Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam (VSDS), cùng đại diện các bộ, ngành liên quan, các trường đại học và đối tác cộng đồng. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng, mở ra hành trình hợp tác ba năm nhằm lan tỏa nhận thức, thúc đẩy tinh thần hành động và từng bước hình thành các giải pháp thiết thực trong công tác bảo tồn nguồn nước tại Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức lớn về tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống và đặc biệt là sức khoẻ của người dân. Do đó, đây là vấn đề cấp bách cần được ưu tiên xử lý bằng những hành động cụ thể với chiến lược lâu dài và điều quan trọng nhất là cần là có sự chung tay của cả cộng đồng. Với định hướng “Tiếp Năng Lượng - Bừng Sức Sống”, Tập đoàn TCP nói chung và TCP Việt Nam nói riêng luôn hướng đến việc truyền năng lượng cho giới trẻ và cộng đồng để cùng chung tay cho các chương trình hành động đem lại những giá trị tích cực, thể hiện trách nhiệm xã hội, giữ gìn và bảo vệ môi trường để đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Đó cũng chính là lý do mà Tập đoàn TCP, TCP Việt Nam đã kết hợp cùng Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam (VSDS) để triển khai dự án “Nâng cao Nhận thức và Hành động cộng đồng về bảo tồn nguồn nước”.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa TCP Việt Nam và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (VNUS) nhằm triển khai dự án “Nâng cao Nhận thức và Hành động cộng đồng về bảo tồn nguồn nước”

Theo đó, dự án sẽ được triển khai theo cách tiếp cận tổng thể, kết hợp hài hòa giữa truyền thông – giáo dục và các hoạt động hành động cộng đồng. Ở mảng truyền thông – giáo dục, chương trình tập trung nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên và cộng đồng về vai trò của tài nguyên nước đối với sức khỏe, đời sống và sự phát triển kinh tế – xã hội, qua đó thúc đẩy trách nhiệm cá nhân và tập thể trong việc bảo vệ nguồn nước.

Song song với đó, dự án khuyến khích và thúc đẩy các hành động cụ thể, thiết thực do chính thanh niên, sinh viên khởi xướng và dẫn dắt nhằm giảm thiểu ô nhiễm, lan tỏa lối sống xanh và sử dụng nước có trách nhiệm. Dự án cũng hướng tới việc xây dựng mạng lưới thanh niên hành động vì nguồn nước sạch, tăng cường kết nối giữa các tổ chức, trường học và địa phương trong các hoạt động bảo vệ môi trường theo hướng bền vững. Đặc biệt, chương trình chú trọng ươm mầm và hỗ trợ các sáng kiến công nghệ, mô hình tuần hoàn nước từ học sinh, sinh viên, góp phần phục hồi, tái tạo và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước.

Dự án “Nâng cao Nhận thức và Hành động cộng đồng về bảo tồn nguồn nước” được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động xã hội rõ nét khi tiếp cận trực tiếp lực lượng thanh niên – nhóm nhân khẩu có vai trò quan trọng trong việc định hình lối sống và hành vi sử dụng nước của cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, chia sẻ: “Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam xác định việc đồng hành, hỗ trợ học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động bảo vệ tài nguyên nước là một nhiệm vụ cấp thiết nhằm trang bị cho thế hệ trẻ những hiểu biết đúng đắn, đầy đủ, về vai trò đặc biệt quan trọng của nguồn nước đối với đời sống, sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước. Từ đó hình thành ý thức trách nhiệm, thay đổi hành vi, lối sống tiết kiệm, sử dụng hiệu quả và bảo vệ nguồn nước trong học tập, sinh hoạt hàng ngày. Chính trí tuệ, khả năng sáng tạo và tinh thần trách nhiệm xã hội của học sinh, sinh viên sẽ là động lực để tạo nên các sản phẩm nghiên cứu, sáng kiến, giải pháp khoa học, mô hình ứng dụng và hành động cụ thể trong bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước”.

Là doanh nghiệp đồng hành xuyên suốt cùng dự án, Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam, khẳng định: “An ninh nguồn nước không chỉ là vấn đề môi trường mà còn là nền tảng cho sức khỏe, sinh kế và sự thịnh vượng của mỗi cộng đồng. Nhận thức rõ điều đó, TCP Việt Nam cam kết đồng hành lâu dài cùng dự án, góp phần bảo vệ nguồn nước và chung tay xây dựng một tương lai phát triển bền vững cho xã hội.”

Đáng chú ý, các sáng kiến của dự án được triển khai gắn với Mục tiêu Phát triển Bền vững số 6 (SDG 6) của Liên Hợp Quốc về nước sạch và vệ sinh, qua đó đóng góp tích cực vào nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường nước trước những tác động của đô thị hóa và biến đổi khí hậu.

Thỏa thuận hợp tác triển khai dự án “Nâng cao Nhận thức và Hành động cộng đồng về bảo tồn nguồn nước” là hành động cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết lớn của Đảng và Nhà nước về yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, gắn chặt giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm an ninh môi trường và an ninh nguồn nước; đồng thời nhấn mạnh vai trò của giáo dục, khoa học - công nghệ và sự tham gia chủ động của thanh niên trong giải quyết các vấn đề lớn của đất nước. Với sự tham gia của các tổ chức thanh niên, Tập đoàn TCP, TCP Việt Nam cùng hàng ngàn bạn trẻ trên khắp cả nước, dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cộng đồng đối với an ninh nguồn nước, góp phần xây dựng một tương lai xanh – sạch – an toàn cho Việt Nam.