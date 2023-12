Năng lượng tái tạo Đại Dương của Chủ tịch SJS Đỗ Văn Bình mua lại 1 phần lô trái phiếu 468 tỷ đồng

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố văn bản số 47/CV ngày 22/11/2023 của Công ty CP Năng lượng tái tạo Đại Dương thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, ngày 28/12/2022, Năng lượng tái tạo Đại Dương đã tiến hành mua lại 18 tỷ đồng lô trái phiếu mã ORECH2135001.

Nguồn: HNX

Đây là lô trái phiếu được phát hành ngày 3/4/2021, kỳ hạn 14 năm, ngày đáo hạn là 3/4/2035. Khối lượng phát hành là 468 tỷ đồng, khối lượng còn lại sau đợt mua lại hôm 28/12/2022 là 450 tỷ đồng.

Về Năng lượng tái tạo Đại Dương, doanh nghiệp này được thành lập ngày 2/5/2012, địa chỉ trụ sở chính tại thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 9/2020, vốn điều lệ của công ty là 360 tỷ đồng, trong đó, ông Đỗ Văn Bình sở hữu 82,333%, ông Trần Vũ Thành 16,667% và ông Đỗ Bình Dương 1%.

Được biết, Năng lượng tái tạo Đại Dương là chủ đầu tư dự án nhà máy điện gió Cầu Đất (tỉnh Lâm Đồng).

Dự án này tọa lạc tại xã Trạm Hành, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây là nhà máy điện gió đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng, được khởi công xây dựng từ năm 2019. Công suất dự kiến của nhà máy là 30MW với 20 cột turbin gió, mỗi cột 1,5 MW.

Ngày 15/3/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Năng lượng Tái tạo Đại Dương tổng số tiền 225 triệu đồng.

Các hành vi mà công ty vi phạm gồm sử dụng đất trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phong hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thông với tổng diện tích 86.62 m2 đất trồng cây lâu năm; chiếm đất nông nghiệp là đất rừng phòng hộ (môi trường cảnh quan) tại khu vực nông thôn với diện tích 4.281m2 thuộc tiểu khu 165A do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là thực hiện tiếp các thủ tục giao đất, thuê đất đối với diện tích đất sử dụng chưa thực hiện các thủ tục theo quy định; nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính là sử dụng 90.909m2 đất công trình năng lượng khi chưa được cấp thẩm quyền giao hoặc cho thuê đất với số tiền trên 1,15 tỷ đồng.

Đến tháng 5/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản về các vấn đề điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Dự án Nhà máy điện gió Cầu Đất.

Cụ thể, gia hạn thêm 18 tháng, tính từ 30/6, thời gian triển khai thực hiện hoàn thành dự án đến hết ngày 31/12/2023, tổng vốn đầu tư là 2.559 tỷ đồng; trong đó, vốn chủ sở hữu 889 tỷ đồng và vốn vay 1.670 tỷ đồng.

Được biết, hiện tại, người đại diện theo pháp luật của Năng lượng tái tạo Đại Dương là ông Đỗ Văn Bình (SN 1960)- Giám đốc.

"Hệ sinh thái" Ocean Group của doanh nhân Đỗ Văn Bình

Doanh nhân Đỗ Văn Bình được biết đến nhiều hơn cả với vai trò Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, MCK: SJS, sàn HoSE).

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023, tính đến ngày 30/6/2023, ông Bình đang nắm giữ 8,97 triệu cổ phiếu SJS, tương ứng 7,81% vốn tại doanh nghiệp này.

Theo BCTC hợp nhất quý III/2023, doanh thu thuần của SJS ở mức 173,2 tỷ đồng, tăng 32,6%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 35 tỷ đồng, tăng gần 32,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của Sudico, lợi nhuận sau thuế quý III/2023 tăng so với quý III/2022 là do doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh dự án Nam An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu và lãi ròng của doanh nghiệp lần lượt là 246,2 tỷ đồng và 103,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 33% và tăng 4,53 lần so với cùng kỳ năm trước.

Cũng tại BCTC hợp nhất quý III/2023, Sudico đang có 3.842 tỷ đồng hàng tồn kho, chủ yếu là Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh (3.772 tỷ đồng).

Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh. Ảnh: Sudico

Đáng chú ý, Sudico đã dùng quyền tài sản phát sinh từ 1.350m2 đất ở thấp tầng kí hiệu TT125 và 61.151m2 đất hỗn hợp kí hiệu HH5, HH2C thuộc Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh và phần mở rộng thuộc khu B tại xã An Khánh và xã An Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội); quyền tài sản phát sinh từ các lo thấp tầng với diện tích 37.478m2 và các lô cao tầng với diện tích 43.797m2 thuộc Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay ngắn hạn và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) - Chi nhánh Hà Nội.

Không chỉ ở SJS, ông Đỗ Văn Bình và các thành viên trong gia đình còn sở hữu Tập đoàn Đầu tư Tài chính & Xây dựng Đại Dương (Ocean Group), với nhiều công ty thành viên hoạt động đa ngành; trong đó, hạt nhân cốt lõi là CTCP Đại Dương (Đại Dương JSC).

Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 9/2007, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của công ty là bà Lưu Thị Chung (vợ ông Bình).

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 6/2021, vốn điều lệ của Đại Dương JSC là 600 tỷ đồng.

Giữ vai trò "hạt nhân" trong hệ sinh thái Ocean Group của doanh nhân Đỗ Văn Bình, Đại Dương JSC trực tiếp quản lý vốn ở một số công ty thành viên, trong đó phải kể đến CTCP Ngôi nhà Mơ ước Phú Quốc- chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Căn nhà mơ ước Phú Quốc (xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Tháng 12/2016, Đại Dương trở thành công ty mẹ của Ngôi nhà Mơ ước Phú Quốc khi nắm 52,86% vốn công ty. Trong khi đó, 2 cổ đông là CTCP Đầu tư Căn nhà Mơ ước (nay là CTCP DRH Holdings) và CTCP Căn nhà Mơ ước Cửu Long đều đồng loạt thoái vốn.

Tháng 5/2020, Ngôi nhà Mơ ước Phú Quốc đã tăng mạnh vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, vị trí Chủ tịch HĐQT công ty do ông Đỗ Văn Bình đảm nhiệm.

Ngoài ra, nhóm Ocean Group còn sở hữu loạt dự án bất động sản khác như: dự án Nguyễn Quyền Luxury (Bắc Ninh), Khu nghỉ dưỡng Bãi Dài (Phú Quốc), dự án tòa nhà kết hợp dịch vụ, văn phòng và nhà ở tại 131 Thái Hà (phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP.Hà Nội), khách sạn Bàn Cờ tại Nguyễn Thái Học (phường Văn Miếu, Đống Đa, TP.Hà Nội).

Bên cạnh bất động sản, doanh nhân Đỗ Văn Bình còn có "tham vọng" trong lĩnh vực năng lượng. Ngoài Năng lượng tái tạo Đại Dương, ông Bình còn là Chủ tịch HĐQT của CTCP Thủy điện Sông Bạc - chủ đầu tư nhà máy thủy điện Sông Bạc (Hà Giang).

Tính đến tháng 7/2022, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 1.150 tỷ đồng.