Nắng nóng cực độ ảnh hưởng đến 1/3 dân số toàn cầu

12-03-2026 - 21:34 PM | Tài chính quốc tế

Kết quả nghiên cứu cho thấy 1/3 dân số thế giới hiện đang sinh sống ở những khu vực hứng chịu nắng nóng cực độ, nền nhiệt cao hạn chế nghiêm trọng các hoạt động.

(Ảnh minh họa: UN)

Nắng nóng cực độ, nhiệt độ tăng cao do việc tiếp tục đốt nhiên liệu hóa thạch đang khiến ngay cả nhiều người trẻ, khỏe mạnh cũng khó thực hiện các hoạt động thể chất cơ bản - như làm việc nhà hoặc leo cầu thang vào ban ngày - trong những ngày hè nóng bức, nghiên cứu cảnh báo.

Những hạn chế do nắng nóng cực độ còn nghiêm trọng hơn đối với người cao tuổi, những người có khả năng đổ mồ hôi và do đó kiểm soát nhiệt độ cơ thể kém hơn. Nghiên cứu này kết hợp các nghiên cứu sinh lý về khả năng chịu nhiệt với dữ liệu toàn cầu và khu vực trong 7 thập kỷ về dân số, nhiệt độ và sự phát triển của con người.

Báo cáo cho thấy trung bình, những người trên 65 tuổi hiện trải qua khoảng 900 giờ/năm khi nhiệt độ cao hạn chế nghiêm trọng các hoạt động ngoài trời an toàn, so với 600 giờ vào năm 1950. Người dân ở các quốc gia hoặc khu vực nghèo hơn bị ảnh hưởng nặng nề nhất với nắng nóng cực độ, mặc dù họ ít chịu trách nhiệm về tình trạng biến đổi khí hậu hơn so với những người tiêu dùng giàu có - những người có lối sống tạo ra lượng khí thải nhà kính cao hơn từ việc đốt khí đốt, dầu mỏ và than đá.

Ở một số vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, nắng nóng hạn chế các hoạt động ngoài trời đối với người lớn tuổi trong khoảng từ 1/4 đến 1/3 thời gian trong năm. Các quốc gia đối mặt với thách thức nghiêm trọng nhất là ở khu vực Tây Nam Á (Bahrain, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Iraq, Oman), Nam Á (Pakistan, Bangladesh, Ấn Độ) và một số vùng ở Tây Phi (Mauritania, Mali, Burkina Faso, Senegal, Djibouti và Niger).

Trong phạm vi mỗi quốc gia, có sự khác biệt rất lớn tùy thuộc vào địa lý, nhóm thu nhập và loại công việc. 

Nghiên cứu này do các nhà khoa học từ Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên dẫn đầu và được công bố trên tạp chí Environmental Research: Health vào ngày 10/3. Phạm vi nghiên cứu sâu rộng hơn so với các nghiên cứu trước đây về rủi ro về nắng nóng, mức nhiệt toàn cầu bằng cách xem xét khả năng thích nghi về mặt xã hội và sinh lý với nhiệt độ cao.

Theo nghiên cứu, ngày càng nhiều người trên một khu vực ngày càng rộng lớn trên thế giới đang phải chịu những hạn chế về khả năng sống do nhiệt độ tăng cao, nắng nóng cực độ. Những hạn chế nghiêm trọng nhất xảy ra vào năm 2024 - năm cuối cùng của giai đoạn nghiên cứu.

Theo Quỳnh Chi

VTV

