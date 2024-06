Năm nay gia đình bà Nguyễn Thị Loan (thôn Phúc Sơn, xã Cẩm Sơn) xuống giống trên 7 sào đất, gồm dưa non và dưa lê. Do thời tiết thuận lợi nên thời điểm này, mỗi ngày bà Loan thu về 2 tạ dưa non, 0,5 tạ dưa lê.