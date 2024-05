Nắng nóng gay gắt, sầu riêng mất mùa đẩy giá tăng cao

Giá bán sầu riêng năm nay cao hơn năm ngoái khoảng 5 - 10 nghìn đồng/kg.

Vườn sầu riêng của ông Nguyễn Hữu Bê, thôn Sông Xoài 2, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức có diện tích 3,5 ha, giống Ri6 và sầu riêng Thái.

Ông Bê cho biết, nếu như năm ngoái, vườn sầu của gia đình ông thu được 50 tấn, thì năm nay chỉ thu được khoảng 25 tấn; giá bán năm nay cao hơn năm ngoái khoảng 5 - 10 nghìn đồng/kg.

Hiện vườn của ông Bê đang bán với giá 50 nghìn đồng/kg sầu riêng Ri6 và giá 70 nghìn đồng/kg đối với sầu riêng Thái. Với giá bán này, tuy năm nay chi phí chăm sóc vườn của gia đình ông cao hơn khoảng 30% so với vụ năm ngoái (khoảng 300 triệu đồng), gia đình ông Bê vẫn có lời gần 1 tỷ đồng. Vườn sầu riêng của gia đình ông Bê đã được cấp mã vùng trồng, cùng với việc sản phẩm đã được chứng nhận OCOP 3 sao nên tiêu thụ rất tốt, ông không lo về đầu ra và giá cả.

Vườn sầu riêng 1,6 ha của gia đình ông Nguyễn Bảo, ngụ xã Láng lớn, huyện Châu Đức năm nay cũng bị thất thu so với vụ năm ngoái. Nếu như vụ sầu riêng năm ngoái gia đình ông thu được 4 tấn trên diện tích 3 sào đang cho trái, thì năm nay với 1,6ha đã cho thu hoạch hết ông cũng chỉ thu được 4 tấn trái. Ông Bảo cho biết: Sầu riêng thất thu là do thời tiết nắng nóng khiến cây bị rụng nhiều trái non, trên cây chỉ còn lác đác vài trái dù trước đó hoa và trái non đậu khá nhiều.

Còn tại vườn sầu riêng 1,5 ha của ông Nguyễn Văn Thư, ngụ xã Xà Bang, huyện Châu Đức, năm nay gia đình ông thu hoạch khoảng 15 tấn trái, năng suất giảm 30% so với vụ năm ngoái do thời tiết nắng nóng kéo dài. Tuy nhiên, sầu riêng hiện được thương lái đến hái và thu mua tận vườn, với giá bán từ 52 - 54 nghìn đồng/kg sầu riêng Ri6 và 68 nghìn đồng/kg đối với sầu riêng Thái (cao hơn năm ngoái từ 5 - 10 nghìn đồng/kg). Sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình thu lợi nhuận gần 500 triệu đồng. Vườn sầu riêng của gia đình ông Nguyễn Văn Thư là một trong số 38 thành viên/87 ha sầu riêng của Hợp tác xã sầu riêng Liên Đức, xã Xà Bang được cấp mã vùng trồng, nên giá bán cũng được doanh nghiệp thu mua với giá cao “Ngay từ đầu vụ, hợp tác xã đã liên kết với các doanh nghiệp trên Bình Phước và TP Hồ Chí Minh xuống thu mua sầu riêng tại vườn. Do sầu riêng canh tác theo phương pháp hữu cơ nên giá bán rất tốt, mang lại niềm vui chung cho nông dân chuyên canh sầu riêng”, ông Đoàn Đức Hòa, Giám đốc Hợp tác xã sầu riêng Liên Đức cho biết.