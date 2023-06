Nắng nóng khốc liệt, nhiều hồ đập ở Nghệ An cạn trơ đáy

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 1.061 hồ đập, trong đó có 102 hồ do doanh nghiệp quản lý. Đến nay, có 26 hồ có dung tích <50% (cùng kỳ năm 2022 có 12 hồ). Đối với 959 hồ đập do địa phương quản lý hiện không có hồ nào đầy nước, có 568 hồ có dung tích từ 40 -70% và 15 hồ có dung tích từ 20 – 30%.