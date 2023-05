Nâng tầm chất lượng sống với căn nhà bên biển cách TP.HCM chỉ 2 giờ

Xu hướng sống gần thành phố lên ngôi



Hậu Covid 19 là giai đoạn con người nhìn nhận, đánh giá lại tầm quan trọng của sức khỏe và môi trường sống. Đây cũng chính là dấu mốc thay đổi rất nhiều đến hành vi lựa chọn không gian sống, để cân bằng giữa ba yếu tố công việc, sức khỏe và sự gắn kết với người thân.

Do đó, nhiều người đã chọn nâng cấp chất lượng sống cá nhân và gia tăng trải nghiệm nghỉ ngơi cùng gia đình bằng cách dịch chuyển nơi ở về các vùng ngoại ô, các vùng gần thành phố để có thể tận hưởng không gian sống trong lành. "Thời gian di chuyển có thể xa hơn một chút nếu so với sống ở thành phố nhưng nếu chỉ trên dưới 2 tiếng đồng hồ thì không phải là vấn đề quá lớn để mình cân nhắc. Nếu môi trường sống xung quanh càng chất lượng thì những vấn đề về sức khoẻ, tinh thần của mọi thành viên sẽ được cải thiện" – Anh Bùi Hoàng, nhân viên văn phòng tại TP.HCM chia sẻ.

Theo các chuyên gia, tốc độ phát triển hạ tầng kết nối liên vùng ngày càng đồng bộ qua các tuyến cao tốc, sân bay khiến cho xu hướng "sống ngoại ô, làm việc thành phố" dần trở nên phổ biến và được ưa chuộng. Việc các khu đô thị mới tại các địa phương lân cận thành phố ra đời cũng giúp đảm bảo hệ thống tiện ích – dịch vụ đầy đủ, tiện nghi kéo theo việc hình thành các cộng đồng cư dân mới. Xu hướng này cũng ngày càng được "trẻ hóa" và mở rộng tới cả những người có thu nhập tầm trung, vì ngày càng nhiều chính sách giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dòng sản phẩm có tính nghỉ dưỡng này.

Ví như, thị trấn Aspen trải dọc theo con sông Roaming Fork và nằm tách biệt khỏi trung tâm thành thị nhộn nhịp của bang Calorado (Mỹ), nơi được mệnh danh là chốn nghỉ dưỡng thiên đường với cảnh quan thiên nhiên phong phú, hội tụ đa tiện ích cao cấp và phát triển nhiều dịch vụ. Chính vì thế, rất nhiều người đổ về đây để sở hữu cho mình căn nhà nghỉ dưỡng lý tưởng nhằm thụ hưởng những giá trị sống tuyệt vời.

Ngoài ra, các vùng đất khác như thung lũng Vail (Calorado) hay "thành phố" nghỉ dưỡng khu vực hồ Tahoe (Califonia), cũng trở thành điểm đến được ưa thích để sinh sống và tận hưởng "kỳ nghỉ mỗi ngày" giữa thiên nhiên nhưng lại không quá xa và dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố.



Nâng tầm cuộc sống chỉ trong 2 giờ di chuyển

Không nằm ngoài xu hướng, bên vịnh Hòn Lan (Kê Gà - Bình Thuận), Thanh Long Bay cũng được phát triển theo mô hình khu đô thị "thu nhỏ" với hơn 1.000 tiện ích, phù hợp để trở thành một ngôi nhà lưu trú kết hợp nghỉ dưỡng lâu dài.

Đặc biệt, Thanh Long Bay chỉ cách TP.HCM chưa đến 2 giờ lái xe qua tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, tương đương hoặc ngắn hơn từ TP.HCM đi Vũng Tàu, vô cùng thuận tiện để đi về trong ngày giữa TP.HCM và Bình Thuận. Điều này không chỉ khiến các trải nghiệm nghỉ dưỡng như tắm biển, thưởng thức hải sản, vui chơi thể thao biển… trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết mà còn "kéo gần" khái niệm second home dần trở thành first home khi cư dân có thể sáng đi làm ở Thành phố, chiều về ở Thanh Long Bay. "2 giờ lái xe cũng chỉ như thời gian từ Quận 1 di chuyển về các quận huyện vùng ven như Bình Tân, Củ Chi, Quận 12, hay các tỉnh lân cận như Bình Dương, Long An… Nếu so sánh như vậy thì sẽ thấy Bình Thuận gần hơn rất nhiều so với mọi người hình dung, nhưng lại có đầy đủ lợi thế thiên nhiên để nghỉ dưỡng đúng nghĩa" – Anh Bùi Hoàng giải thích thêm khi được hỏi tại sao lại lựa chọn Bình Thuận để tìm hiểu bất động sản.

Không gian sống nghỉ dưỡng cách TP.HCM 2 giờ di chuyển

Giấc mơ về ngôi nhà không chỉ để ở mà còn là chốn nghỉ dưỡng thường xuyên giờ đây đã dễ dàng hơn khi Thanh Long Bay vừa giới thiệu dòng sản phẩm Mer Vista Casilla - chỉ cần thanh toán trước 292 triệu là có thể sở hữu, phần còn lại thanh toán kéo giãn lên tới 4 năm.



Chú trọng phát triển một không gian giúp gia tăng trải nghiệm sống từ việc cân bằng giữa hai yếu tố con người và thiên nhiên, Mer Vista Casilla được thiết kế ấn tượng với 100% căn hộ đều là căn góc và 100% đều có view biển, ôm trọn bầu không khí mát lành của Kê Gà – Bình Thuận.

Mer Vista Casilla mang đến cuộc sống chất lượng và giàu trải nghiệm

Đây cũng là căn hộ nghỉ dưỡng hiếm hoi có thiết kế hành lang đơn, gia tăng khoảng trống giữa các căn hộ trong một sàn nhằm tạo luồng không khí đối lưu, đảm bảo luôn thông thoáng và mang đến sự riêng tư, yên tĩnh tuyệt đối cho các chủ nhân.



Với mật độ xây dựng chỉ 35,5%, phần lớn diện tích còn lại quy hoạch hệ tiện ích phong phú giữa lõi trung tâm như hồ bơi nghỉ dưỡng, khu vườn Nhật, vườn thư giãn, khu BBQ, khu vui chơi, sân tennis, sân bóng rổ…. cùng hệ sinh thái cây cỏ đa tầng tạo nên khu vườn xanh mướt, đáp ứng mọi nhu cầu cho các cư dân, dù là trẻ em, người trẻ hay người lớn tuổi. Không chỉ vậy, hơn 1.000 tiện ích sôi động như nhà hàng, cafe, spa, trung tâm y tế, mini market… đều sẵn sàng phục vụ ở Thanh Long Bay như một thành phố tiện nghi thu nhỏ. Cùng với 2km bờ biển ôm trọn mặt tiền dự án mang đến những trải nghiệm độc đáo ngay thềm nhà như tắm biển, lặn ngắm san hô, chèo thuyền kayak, mô-tô nước, dù lượn… hay hàng loạt các sự kiện lễ hội, biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, lễ hội ẩm thực thú vị suốt 4 mùa.

Có thể thấy, Mer Vista Casilla là khu căn hộ đáp ứng đúng nhu cầu của đa số những người dân thành phố như một căn nhà đơn thuần mà còn là một khoản đầu tư cho chất lượng cuộc sống, hướng đến các tiêu chuẩn khác biệt, lành mạnh và cân bằng cho tất cả các thành viên trong gia đình.

Phân khu căn hộ nghỉ dưỡng Mer Vista Casilla

Đô thị Nghỉ dưỡng - Giải trí - Thể thao biển Thanh Long Bay

Vị trí: Kê Gà - Bình Thuận

Nhà phát triển: Tập đoàn Nam Group

Hotline: 0901 33 10 31 - 0908 90 15 79

Website: https://thanhlongbay.vn

Thông tin dự án: Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Thanh Long Bay