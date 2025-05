Góp mặt trong tiết mục “Dancing in the dark” cùng Soobin tối qua tại Day 1 solo concert của nam ca sĩ mang tên All Rounder, Yên Đan để tóc xoăn lượn sóng nhẹ, trang điểm cực xinh đẹp, diện váy trắng bồng bềnh hóa thân thành “công chúa” bên hoàng tử Soobin.