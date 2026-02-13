Nàng "Tình Nhi" ngày nào giờ đã 52 tuổi, chụp ảnh cùng con trai ngỡ 2 chị em: Có 4 thói quen chống già, nuôi dưỡng nội tiết "đỉnh của đỉnh"

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Vương Diễm từ lâu đã được khán giả nhớ tới không chỉ vì vai diễn "Tình Nhi" trong Hoàn Châu Cách Cách mà còn bởi vẻ đẹp bền bỉ theo thời gian. Mới đây, khi kỷ niệm sinh nhật tuổi 52, cô đăng tải những bức ảnh chụp cùng con trai khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Dù vượt ngưỡng 50, diện mạo của Vương Diễm vẫn da căng mịn, tươi tắn, thân hình thon thả đến mức nhiều người nhận xét như "chị em với con trai". Điều này làm dấy lên sự tò mò về những bí quyết giúp cô giữ gìn vẻ trẻ trung trước dấu hiệu tuổi tác.

Chia sẻ với truyền thông, Vương Diễm từng tiết lộ rằng cô duy trì những thói quen sinh hoạt lành mạnh quen thuộc, từ uống nước đến tập luyện, thư giãn và chăm sóc da tự nhiên. Dưới đây là phân tích sâu từng thói quen ấy dựa trên bằng chứng khoa học, vốn là những chìa khóa chống già bạn hoàn toàn có thể học hỏi.

Uống nước chanh pha loãng

Vitamin C trong chanh là chất chống oxy hóa có tác dụng thúc đẩy tổng hợp collagen và bảo vệ da khỏi tổn thương do gốc tự do. Collagen là nền tảng giúp da giữ được độ căng mịn, điều mà khi thiếu đi sẽ làm nếp nhăn lộ rõ hơn theo thời gian.

Nước chanh còn hỗ trợ tiêu hóa và giúp cơ thể thanh lọc tốt hơn, điều này gián tiếp tạo điều kiện cho da sáng hơn, ít mụn và ít dấu hiệu mệt mỏi.

Duy trì thói quen tập yoga

Một trong những thói quen kiên trì của Vương Diễm là tập yoga đều đặn 4 - 5 buổi mỗi tuần từ nhiều năm nay.

Yoga không chỉ là bài tập thể dục đơn thuần mà còn là phương pháp toàn diện giúp cân bằng cơ thể và tinh thần. Các nghiên cứu cho thấy yoga giúp giảm stress, ổn định hệ thần kinh và tuần hoàn máu, tất cả những yếu tố này đều liên quan mật thiết tới quá trình lão hóa. Khi stress giảm, hàm lượng cortisol, hormone làm phá vỡ collagen và elastin trong da, cũng giảm theo, từ đó giúp da giữ được độ đàn hồi lâu hơn.

Yoga còn giúp tăng cường lưu thông khí huyết và hỗ trợ hệ bạch huyết hoạt động hiệu quả hơn. Điều này giúp các tế bào da nhận được nhiều oxy và dưỡng chất hơn, thúc đẩy quá trình sửa chữa và tái tạo tự nhiên. Theo một số bài viết chuyên sâu trên yoga và trẻ hóa da, các bài tập nhẹ nhàng như face yoga có thể kích thích cơ mặt, giảm căng thẳng cơ và thúc đẩy lưu thông bạch huyết, từ đó làm săn chắc đường nét gương mặt.

Không những vậy, việc tập luyện đều đặn còn hỗ trợ chất lượng giấc ngủ, một nhân tố quan trọng trong phục hồi làn da và giảm nếp nhăn sớm, đồng thời giúp duy trì vóc dáng cân đối, điều mà ai ở tuổi 50 cũng mong muốn.

Xông hơi đều đặn

Một điều ít người nghĩ tới nhưng lại là thói quen của Vương Diễm là xông hơi thường xuyên mỗi khi cảm thấy căng thẳng.

Xông hơi tác động trực tiếp tới hệ bài tiết và hô hấp, giúp cơ thể giải phóng độc tố qua tuyến mồ hôi, thúc đẩy lưu thông máu và giãn các mạch nhỏ dưới da. Việc này không chỉ giúp da "thở" thông thoáng hơn mà còn kích thích tuần hoàn, khiến da trông hồng hào và rạng rỡ hơn. Khi máu lưu thông tốt, tế bào da được cung cấp nhiều oxy và dưỡng chất hơn, điều này hỗ trợ quá trình phục hồi, sửa chữa và tái tạo màng bảo vệ da. Tất cả đều là những yếu tố quan trọng góp phần làm chậm quá trình lão hóa.

Đồng thời, xông hơi còn là một phương pháp thư giãn hiệu quả giúp giảm stress, một trong những thủ phạm lớn nhất gây ra lão hóa sớm và các nếp nhăn sâu.

Hạn chế trang điểm

Vương Diễm tiết lộ rằng cô hạn chế trang điểm trong cuộc sống thường ngày, chỉ trang điểm khi tham dự sự kiện đặc biệt.

Việc để da "thở" là điều các chuyên gia da liễu khuyến cáo đối với phụ nữ ở mọi độ tuổi. Trang điểm thường xuyên, nhất là với nhiều lớp phấn dày và sản phẩm chứa hương liệu nặng, có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông, gây viêm da, kích ứng và thúc đẩy các dấu hiệu lão hóa sớm. Khi bạn cho da thời gian nghỉ ngơi, quá trình tái tạo tế bào sẽ diễn ra hiệu quả hơn, đồng thời giảm viêm và cải thiện độ đàn hồi tự nhiên.

Thói quen này đặc biệt hữu ích khi kết hợp với việc làm sạch da đúng cách vào cuối ngày, giúp duy trì môi trường da khỏe mạnh, giảm hình thành nếp nhăn và giữ được vẻ tươi sáng theo thời gian.

(Ảnh: Internet)