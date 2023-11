NCB liên tục đổi mới, chuyển mình tích cực

NCB vừa tập trung ổn định nội tại, vừa tiến hành tái cấu trúc mạnh mẽ

Thích ứng linh hoạt

Được biết đến là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có bề dày với gần 30 năm hình thành và phát triển, NCB đã từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống các tổ chức tín dụng cũng như trong cộng đồng. Mặc dù có quy mô ở mức trung bình, NCB được đánh giá cao về khả năng đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng cá nhân tới khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là sự đổi mới và tiềm năng phát triển trong thời gian gần đây.

Năm 2022, trong bối cảnh ngành Ngân hàng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, NCB vừa tập trung ổn định nội tại, giữ vững an toàn hệ thống, vừa “biến nguy thành cơ” bằng việc tiến hành tái cấu trúc mạnh mẽ. Hàng loạt các chính sách nhân sự, hoạt động kinh doanh và đầu tư mới được ngân hàng triển khai toàn diện, trong đó chú trọng chuyển đổi số, phát triển các dịch vụ ngân hàng số hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm.

Nhờ sự thích ứng linh hoạt trước thời cuộc và tầm nhìn chiến lược, ngân hàng đã đạt được những kết quả ban đầu khả quan. Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của NCB đạt 91.600 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, hết quý III/2023, tổng huy động vốn từ tiền gửi khách hàng tại NCB đạt hơn 75.361 tỷ đồng, tăng gần 5.000 tỷ đồng so với thời điểm cuối quý II và tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Trong đó, riêng huy động tiền gửi từ phân khúc khách hàng cá nhân đạt 68.605 tỷ đồng, tăng mạnh 6.683 tỷ đồng (10,8%) so với cuối 2022 và tăng 5.271 tỷ đồng (8,3%) so với cuối quý II. Những kết quả này cho thấy niềm tin ngày càng cao của khách hàng, đặc biệt là các khách hàng cá nhân, vào hoạt động ổn định, minh bạch và phát triển của NCB.

Chuyển đổi toàn diện

Chủ động và quyết liệt trong công cuộc phát triển một “NCB phiên bản mới” với năng lực cạnh tranh ngày càng cao trên thị trường và mang đến giá trị cao nhất cho khách hàng, NCB cho biết đã triển khai hàng loạt hành động đồng bộ trên toàn hệ thống.

Công tác phát triển nguồn nhân lực, kiện toàn bộ máy trên nguyên tắc tinh gọn, linh hoạt và hiệu quả được đặc biệt chú trọng. Đến nay, đội ngũ lãnh đạo cấp cao của NCB đã được kiện toàn với sự tham gia của nhiều nhân sự tâm huyết, có chuyên môn sâu rộng và giàu kinh nghiệm trong ngành Tài chính – Ngân hàng. Trong khi đó, các chính sách phúc lợi và hoạt động văn hóa doanh nghiệp cho cán bộ nhân viên cũng được đẩy mạnh. Tháng 8 vừa qua, vượt qua hàng trăm ứng viên tham dự giải thưởng HR Asia Awards, NCB vinh dự đón nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023”.

NCB không ngừng nỗ lực nhằm mang lại giá trị ngày càng cao cho khách hàng

Bên cạnh đó, nhà băng này cũng liên tục đầu tư vào hạ tầng công nghệ hướng tới mục tiêu số hóa tối đa mọi trải nghiệm của khách hàng. Hiện NCB đã nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi T24 lên phiên bản R21 hiện đại nhất tại Việt Nam, tăng tốc độ phục vụ người dùng và tăng cường công tác quản trị điều hành nội bộ. Các dự án chuyển đổi số liên tục được triển khai giúp khách hàng có trải nghiệm mượt mà, tiện lợi hơn như: nâng cấp hệ thống core thẻ, áp dụng quy trình eKYC để mở tài khoản, rút tiền không cần thẻ vật lý tại ATM…



NCB cũng đồng thời nâng cấp ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile dành cho khách hàng cá nhân thành một “ngân hàng số bỏ túi” gọn gàng, an toàn, hiện đại, rút ngắn tối đa thời gian thao tác với trải nghiệm mượt mà, được đánh giá cao bởi người dùng và được Global Banking & Finance Awards trao tặng giải thưởng “Ứng dụng Ngân hàng bán lẻ sáng tạo nhất Việt Nam 2023 – Dành cho ứng dụng NCB iziMobile”. Ngân hàng cũng đưa vào vận hành ngân hàng số NCB iziBankbiz được thiết kế chuyên biệt cho khách hàng doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp số hóa công tác quản trị tài chính, giảm gánh nặng nguồn lực vận hành và tạo động lực thúc đẩy kinh doanh.

Được biết, NCB đã chính thức ký kết hợp tác với đối tác tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới để định hình một chiến lược phù hợp nhất cho NCB giai đoạn mới. Sau 2 năm mở sức mạnh nội tại, chiến lược mới cho ngân hàng giai đoạn 2023-2028 và trong dài hạn sẽ được triển khai hướng tới mục tiêu phát triển lành mạnh, an toàn, hiệu quả, góp phần đưa ngân hàng nâng tầm cao, mở vị thế trong thời gian tới.