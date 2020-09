NCB lọt Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2020 do Vietnam Report bình chọn

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Lễ công bố FAST500 đã diễn ra trên các nền tảng trực tuyến của Vietnam Report và Báo VietNamNet.



Năm 2020 là năm thứ 10 liên tiếp Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet công bố Bảng xếp hạng FAST500 và tiếp tục công bố Bảng xếp hạng FAST50 trong cùng khuôn khổ. Các doanh nghiệp có tên trong danh sách này là các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng tốt nhất và bền vững, duy trì tốt hiệu quả hoạt động kinh doanh trong các năm qua.

Đây là một trong những bảng xếp hạng uy tín hàng đầu Việt Nam, dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report. Thứ hạng của các doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng được sắp xếp dựa trên tiêu chí tăng trưởng kép (CAGR) về doanh thu và hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, các tiêu chí như tổng tài sản, tổng lao động, lợi nhuận sau thuế và uy tín doanh nghiệp trên truyền thông... cũng được sử dụng như yếu tố bổ trợ để xác định quy mô cũng như vị thế của doanh nghiệp trong ngành hoạt động.

Theo các tiêu chí trên, việc được vinh danh trong FAST 500 và lọt vào "Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2020" là minh chứng cho sự nỗ lực của NCB khi liên tục đổi mới, sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ nhằm cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân tốt nhất, cạnh tranh nhất cho khách hàng, hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển NCB trở thành ngân hàng bán lẻ hiệu quả nhất.

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, NCB liên tục tăng trưởng ổn định, hiệu quả, phát triển hệ thống điểm giao dịch trên khắp 3 miền đất nước, khẳng định được vị thế trên thị trường tài chính Việt Nam, góp phần tích cực vào sự phát triển của hệ thống tài chính tiền tệ nói riêng và nền kinh tế nói chung. Với định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ uy tín hàng đầu Việt Nam, thương hiệu NCB được đông đảo khách hàng, đối tác biết đến và tin tưởng sử dụng dịch vụ.

Trong những năm qua, NCB đã vinh dự đón nhận nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như: Ngân hàng bán lẻ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2020", "Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam 2020", "Ngân hàng quan hệ với nhà đầu tư tốt nhất Việt Nam 2020"; "Ngân hàng có ứng dụng di động tốt nhất Việt Nam 2019", "Ngân hàng sáng tạo nhất dành cho phụ nữ Việt Nam 2019" do Global Banking and Finance Review trao tặng; Thương hiệu mạnh Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 4 năm liên tiếp (2015-2016-2017-2018); Giải thưởng Ngân hàng có trách nhiệm xã hội năm 2018 do Tạp chí Global Business Outlook trao tặng…