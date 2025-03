Nền kinh tế lớn nhất thế giới phát hiện ‘kho báu’ 11 triệu tấn trị giá 214.000 tỷ đồng, tiềm năng bẻ thế độc quyền của Trung Quốc, phục vụ cuộc đua năng lượng lẫn công nghệ

Mỹ vốn phụ thuộc vào nguyên tố đất hiếm nhập khẩu từ nước ngoài. Đây là thành phần thiết yếu cho nền công nghệ hiện đại, xuất hiện trong cả điện thoại thông minh, công nghệ năng lượng tái tạo và thiết bị quân sự.

Trong khi đó, Trung Quốc có trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới. Quốc gia này cũng kiểm soát hơn 90% công suất chế biến đất hiếm toàn cầu. Điều đó khiến Mỹ dù có nguồn quặng nhưng vẫn phụ thuộc vào Trung Quốc. Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, năm 2022, khoảng 78% đất hiếm nhập khẩu của Mỹ có nguồn gốc từ Trung Quốc, đặt ra rủi ro lớn về chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tại Đại học Texas ở Austin phát hiện ra rằng Mỹ đã bỏ lỡ một nguồn cung cấp nguyên tố đất hiếm lớn. Phát hiện này mở ra cơ hội để Mỹ giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và chủ động hơn trong việc cung cấp khoáng sản quan trọng.

Các nhà khoa học cho biết Mỹ sở hữu 8,4 tỷ USD các nguyên tố đất hiếm bị chôn vùi bên trong các bãi tro than. Tro than là chất thải công nghiệp tạo ra từ việc đốt than. Nghiên cứu khoa học hiện đại đã chứng minh rằng chất thải này chứa các khoáng chất giá trị có thể dễ dàng khai thác.

Bridget Scanlon, người đồng dẫn đầu nghiên cứu, giải thích rằng khám phá này chứng minh được chất thải có thể biến thành tài nguyên có giá trị. Như vậy, các tài nguyên quý có thể khai thác từ chất thải đồng thời giúp giảm thiểu tác động môi trường.

Nghiên cứu chỉ ra rằng tro than của Mỹ chứa 11 triệu tấn nguyên tố đất hiếm, gấp 8 lần trữ lượng trong nước hiện tại. Việc phát hiện ra trữ lượng nguyên tố đất hiếm lớn trong tro than của Mỹ có thể làm thay đổi chính sách nước này liên quan đến việc thu mua khoáng sản quan trọng. Từ đó, Mỹ có thể giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc.

Nếu tận dụng hiệu quả, Mỹ có thể không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn cạnh tranh với Trung Quốc trong chế biến đất hiếm.

Việc tách nguyên tố đất hiếm từ tro than giúp lược bớt các quy trình tinh chế tiêu tốn nhiều năng lượng. Tuy nhiên, phương pháp khai thác này vẫn gặp nhiều thách thức để đạt được hiệu quả kinh tế ở quy mô lớn. Công ty Element USA đang dẫn đầu trong việc phát triển công nghệ và đào tạo nhân lực cần thiết, cùng với sự tham gia của các doanh nghiệp khác.

Việc gia tăng đầu tư vào khám phá này giúp Mỹ xây dựng nguồn cung đất hiếm trong nước, biến chất thải công nghiệp thành tài nguyên quốc gia có giá trị.

Tham khảo Wonderful Engineering