“Nếu cả đời này không sinh con có được không?”, câu trả lời mẹ chồng khiến tất cả rơi nước mắt

Trong nhiều gia đình, câu chuyện con cái luôn là chủ đề nhạy cảm. Sau khi kết hôn, không ít cặp vợ chồng trẻ phải đối mặt với những câu hỏi quen thuộc như: “Bao giờ có cháu?”, “Sao vẫn chưa sinh con?”,... Với nhiều cặp đôi, đó đôi khi là một áp lực âm thầm nhưng dai dẳng và vợ chồng tôi cũng không ngoại lệ.

Chúng tôi đã kết hôn được 3 năm và chưa có em bé. Ban đầu chỉ là vài câu bông đùa trong bữa cơm rồi lâu dần, nó trở thành một câu hỏi mà tôi luôn tìm cách né tránh. Nhưng có một sự thật là chúng tôi không chắc mình muốn có con.

Tôi và chồng đã nói chuyện với nhau rất nhiều lần. Chúng tôi đều thích cuộc sống hiện tại: đi làm, về nhà nấu ăn, cuối tuần có thể đi đâu đó rất ngẫu hứng. Một đứa trẻ chắc chắn sẽ mang lại nhiều niềm vui nhưng cũng đồng nghĩa với một cuộc sống hoàn toàn khác. Càng nghĩ, chúng tôi càng cảm thấy mình chưa sẵn sàng.

Điều khiến tôi băn khoăn nhất không phải là quyết định của hai vợ chồng mà là mẹ chồng.

Trong suy nghĩ của tôi, thế hệ của bà thường rất mong có cháu. Tôi sợ bà sẽ buồn, hoặc cảm thấy chúng tôi đang ích kỷ khi chỉ muốn sống cho bản thân. Rất nhiều lần tôi định nói rõ quan điểm của mình rồi lại thôi.

Cho đến một hôm, khi 2 vợ chồng về quê và mẹ chồng lại nhắc nhở chuyện con cái. Ngay sau đó câu hỏi bất ngờ bật ra khỏi miệng tôi: “Mẹ ơi, nếu con không muốn sinh con có được không?”

Nói xong, tôi gần như nín thở. Mẹ chồng tôi hơi bất ngờ nhưng không trách móc, cũng không tỏ vẻ thất vọng. Bà chỉ nhìn tôi và chồng, rồi nói rất bình thản: “Các con nên sống theo cách của mình và theo những điều mà các con tin tưởng".

Bà còn nói thêm rằng bà hoàn toàn hiểu việc lựa chọn không sinh con: “Mẹ thấy việc không có con hoặc lựa chọn không sinh con, cũng không sao cả. Mỗi người có cuộc sống riêng của mình. Mẹ không muốn rằng mong muốn của bản thân tạo gánh nặng cho người khác".

Không khí trong phòng lúc ấy dường như lắng lại. Nhưng câu nói tiếp theo của bà mới thực sự khiến hai vợ chồng tôi nghẹn ngào: “Nếu sau này các con có con, mẹ sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt cho các con. Còn nếu không, đó cũng là lựa chọn của các con".

Điều khiến tôi xúc động không chỉ là nội dung câu trả lời, mà còn là cách bà nói ra những lời đó - bình thản, dứt khoát và không hề có chút do dự. Như thể bà đã từng nghĩ về điều này từ trước và chấp nhận mọi khả năng có thể xảy ra.

Tôi luôn nghĩ rằng nếu không sinh con, mình sẽ làm mẹ chồng thất vọng. Nhưng hóa ra điều bà quan tâm nhất không phải là có cháu hay không, m à là cuộc sống của chúng tôi có ổn hay không.

Sau hôm đó, tôi mới hiểu rằng đôi khi khoảng cách giữa các thế hệ không lớn như chúng ta tưởng. Nhiều người lớn thực ra hiểu rất rõ cuộc sống hiện đại đang thay đổi thế nào. Và đôi khi, sự bao dung của họ lại đến theo cách rất giản dị: Sự tôn trọng và tình yêu vô điều kiện.