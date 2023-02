Nếu chọn iPhone, tại sao người dùng nên mua điện thoại iPhone 14 Plus?

IPhone 14 Plus đã ra mắt từ tháng 9 năm 2022. Đây là mẫu điện thoại thứ hai trong seri iPhone mới nhất. Cả iPhone 14 và 14 Plus gần như giống hệt nhau khi chúng cùng trang bị chipset A15 Bionic và camera kép 12MP.

Tuy nhiên, 14 Plus mang đến cho bạn màn hình to hơn và pin lớn hơn. Đã hơn 5 tháng kể từ khi iPhone 14 Plus ra mắt, vì vậy đây là thời điểm thích hợp để đánh giá lại thiết bị xem liệu bạn có nên cân nhắc mua cho riêng mình một chiếc hay không.

Những ưu điểm nổi bật của iPhone 14 Plus

Ưu điểm đầu tiên khiến người dùng ấn tượng về iPhone 14 Plus chính là trọng lượng của nó. Với trọng lượng khoảng 203 gram, đây là một trong những chiếc iPhone 6,7 inch nhẹ nhất hiện nay.

So với iPhone 12 Pro Max, thì iPhone 14 Plus nhẹ hơn tới cả 25 gam. Do đó, trọng lượng của iPhone 14 Plus ngay lập tức thu hút sụ chú ý của khách hàng khi cầm nó trên tay.

Apple hiện đang sử dụng chipset A15 Bionic cũ hơn để cung cấp năng lượng cho iPhone 14 Plus thay vì A16 Bionic, nhưng bạn thực sự không thể nhận ra sự khác biệt này.

Điện thoại cũng hoàn toàn mượt mà khi chạy đa nhiệm giữa các ứng dụng. Tốc độ không phải là vấn đề với iPhone 14 Plus và A15 Bionic thừa khả năng chạy các tác vụ chuyên sâu.

Các camera của iPhone 14 Plus

Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở đây là hiệu quả tản nhiệt của nó vì điện thoại hầu như không nóng lên khi sử dụng trong thời gian dài, đặc biệt là khi quay video.

Việc iPhone 14 Plus có thể giữ được mát suốt cả ngày cũng có nghĩa là bạn sẽ không nhận thấy thời lượng pin của nó giảm đáng kể.

Trên thực tế, iPhone 14 Plus có thời lượng pin tuyệt vời. Người dùng có thể sử dụng trong cả ngày, gồm cả chụp hàng loạt ảnh và quya video, duyệt các ứng dụng mạng xã hội và email khác nhau nhưng vẫn còn khoảng 30% - 40% thời lượng pin vào cuối ngày.

Camera iPhone 14 Plus đặc biệt tốt

Camera trên iPhone 14 Plus tất nhiên là rất tốt. Điện thoại được trang bị các cảm biến 12MP, hai ở mặt sau và một ở mặt trước. Ảnh chụp phần lớn nhất quán khi chuyển đổi giữa camera chính 12MP và camera góc rộng 12MP.

Khẩu độ lớn hơn đặc biệt hữu ích trong điều kiện ánh sáng yếu và iPhone 14 Plus hoạt động khá tốt khi có đủ ánh sáng xung quanh.

Chỉ có tốc độ làm mới màn hình 60Hz tiêu chuẩn trên một chiếc điện thoại thông minh đắt tiền thật khó chấp nhận, ngay cả khi đó là iPhone. Apple có thể đã cung cấp màn hình 90Hz, nhưng thật không may, bạn sẽ phải mua một trong các mẫu Pro nếu muốn có màn hình ProMotion 120Hz siêu mượt.

Nói như vậy không có nghĩa là màn hình của iPhone 14 Plus kém. Vẫn là một màn hình OLED lớn và lộng lẫy với màu sắc rực rỡ và độ sáng đủ dùng cho khả năng sử dụng ngoài trời. Thế nhưng, bạn vẫn bỏ lỡ trải nghiệm chơi trò chơi và cuộn mượt mà mà có được trên màn hình có tốc độ làm mới cao hơn.