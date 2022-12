Nếu đã từ bỏ Twitter, đây là những nền tảng mới thay thế

Twitter luôn được biết đến là nền tảng cung cấp tin tức tuyệt vời cho người dùng. Nhưng với các xáo trộn gần đây, mạng xã hội này đang khiến nhiều người nghĩ đến việc phải chuyển sang một ngôi nhà khác.

Nếu là người từng dựa vào Twitter để cập nhật tin tức và sự kiện nhưng nay không muốn sử dụng Twitter nữa, bạn có thể chuyển sang các nền tảng sau đây để không bỏ lỡ các thông tin hàng ngày.

Ứng dụng Tin tức của Apple

Đây là nền tảng rất phù hợp cho những ai yêu thích nội dung dài, đặc biệt nếu bạn trả tiền cho đăng ký News Plus.

Ứng dụng Tin tức của Apple đã xuất hiện nhiều năm trên iPhone, iPad và Mac nhưng chưa thực sự nhận được nhiều tín nhiệm đối với người dùng do có một số hạn chế, bao gồm cả việc không hỗ trợ nhiều tin tức địa phương.

Ngay cả khi bạn trả 9,99 USD/tháng (hoặc mua kèm với gói Apple One) cho đăng ký News Plus, thì vẫn có quảng cáo trong các bài báo và bạn phải có thiết bị của Apple để đọc các bài viết này.

Mặc dù vậy, Apple News vẫn làm khá tốt vai trò của mình, khi cung cấp các tin tức hàng đầu về các sự kiện trên khắp thế giới mỗi khi mở ứng dụng, với các nội dung được chọn lựa dựa trên lịch sử đọc cá nhân và các chủ đề người dùng chọn sẵn.

Ứng dụng cũng cung cấp thông báo đẩy từ các ấn phẩm theo dõi và tích hợp tỷ số thể thao cũng như thông tin từ các đội mà người dùng quan tâm.

Tuy nhiên, tính năng đáng giá nhất của Apple News là cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các bài báo chuyên sâu từ các trang tin tức nổi tiếng The Atlantic, The New Yorker, New York Magazine và nhiều bài báo khác với mức phí cố định thông qua đăng ký News Plus.

Không có dịch vụ cho người dùng đọc các nội dung dạng như vậy với mức giá tương đối thấp. Cần nhớ rằng, các trang tin tức trên đều yêu cầu người dùng trả phí.

Trước đây, người dùng dựa vào nguồn cấp dữ liệu Twitter sau đó lưu các bài viết vào Pocket để đọc sau này, nhưng Apple News hiện cung cấp khả năng tương tự.

Ứng dụng Google Tin tức

Cùng với Apple News, Google Tin tức cung cấp một danh sách các bài báo được tuyển chọn dựa trên sở thích cá nhân.

So với dịch vụ của Apple, Google Tin tức nổi bật với các tin tức ngắn và cung cấp các thông tin địa phương nhiều hơn, bao gồm cả thời tiết, biến động chính trị hay nhà hàng trong khu vực. Ứng dụng có sẵn trên cả iOS và Android với tải xuống miễn phí, vì vậy đây là một ứng dụng phù hợp với tất cả mọi người.

Google Tin tức không hoàn hảo khi phụ thuộc quá nhiều vào định dạng trang web AMP của Google và không ghi nhớ thông tin đăng nhập người dùng.

Google cung cấp nguồn cấp dữ liệu bài viết tương tự trong mục Khám phá của mình, thường có sẵn ở ngay bên trái màn hình chính điện thoại Android và trong ứng dụng Google trên iPhone.

Nhưng mục Khám phá thường không mang lại những đề xuất bài viết tốt như trong Google Tin tức.

Nguồn cấp dữ liệu RSS

Dù bạn có tin hay không, RSS vẫn tồn tại và vẫn hoạt động tốt để cập nhật tin tức từ các trang web khác nhau.

Việc thiết lập trình đọc RSS tốn nhiều công sức hơn so với việc sử dụng thứ gì đó như Apple News hoặc Google News, nhưng phần thưởng cho bạn là có thể tự chọn các nguồn tin cụ thể, vì vậy bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn.

Feedly là một trong những ứng dụng như vậy, với nguồn dữ liệu của hầu hết các trang web tin tức có mặt trên thế giới.