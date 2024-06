Nếu được quay lại năm 30 tuổi, đây là điều huyền thoại Warren Buffett sẽ thực hiện để đầu tư thành công, khẳng định 100 năm sau lời khuyên vẫn nguyên giá trị

Trong cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway năm 1999, một người tham dự tên là Grant Morgan đã đặt ra cho Warren Buffett một câu hỏi thú vị: “Nếu bây giờ ông được quay trở lại năm 30 tuổi, ông có hành động khác đi hay giống như cũ để tái tạo thành công của mình? Tóm lại thưa ông Buffett, làm cách nào tôi có thể kiếm được 30 tỷ USD?”

Câu trả lời của huyền thoại đầu tư Warren Buffett không tập trung vào các kế hoạch làm giàu nhanh chóng hoặc mạo hiểm. Thay vào đó, ông tiết lộ một kế hoạch chi tiết vượt thời gian để làm giàu. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bắt đầu sớm, khai thác lãi suất kép và thực hành đầu tư có kỷ luật.

CEO của Berkshire Hathaway giải thích về lãi suất kép bằng cách so sánh với việc lăn một quả cầu tuyết nhỏ từ trên đỉnh đồi. Càng lăn xuống dưới, quả cầu sẽ càng to, nhưng quan trọng là ngọn núi phải đủ cao để quả cầu tuyết trở nên to lớn. Điều đó có nghĩa là nhà đầu tư phải bắt đầu từ khi còn trẻ hoặc họ phải sống rất lâu.

Buffett sau đó đã trình bày chi tiết chiến lược của mình. Nếu ông sắp ra trường và có 10.000 USD, ông sẽ xem xét kỹ lưỡng các công ty và có lẽ tập trung vào các công ty nhỏ. Nhiều khả năng, những công ty nhỏ có những tiềm năng mà ít ai chú ý đến. Buffett bổ sung rằng ông sẽ mua cổ phiếu với mức giá hấp dẫn và phải lựa chọn những doanh nghiệp tốt.

Một số người cảm thấy lời khuyên của Buffett sẽ thay đổi tùy theo điều kiện thị trường, nhà tiên tri xứ Omaha khẳng định: “Lời khuyên đầu tư đó vẫn sẽ như vậy sau 100 năm”.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy độc lập và nghiên cứu kỹ lưỡng. “Bạn không thể mong đợi bất cứ ai khác làm điều đó thay bạn”, ông nói. Ông nhấn mạnh rằng mọi người sẽ không chia sẻ những mẹo đầu tư có giá trị, nên các cá nhân phải hiểu rõ kiến thức và hạn chế của bản thân. Ông cũng lưu ý nên suy nghĩ cho bản thân hơn là tìm kiếm sự đồng tình hoặc xác nhận từ người khác.

Mặc dù những chia sẻ này đã được đưa ra cách đây 25 năm, lời khuyên của Buffett vẫn luôn hợp tình hợp lý cho đến ngày nay. Về mặt lý thuyết, lời khuyên của ông rất đơn giản, đó là phải bắt đầu sớm, suy nghĩ độc lập và duy trì hoạt động đầu tư có kỷ luật.

Tư vấn của một cố vấn tài chính có thể là vô giá đối với những người muốn xây dựng danh mục đầu tư đa dạng, đặc biệt đối với những cá nhân không có đủ chuyên môn để tự mình chọn cổ phiếu.

Câu trả lời của Buffett là lời nhắc nhở rằng con đường dẫn đến thành công về mặt tài chính vẫn nằm trong tầm tay của những ai sẵn sàng học hỏi và hành động.

Theo Yahoo Finance