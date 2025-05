Nếu không thích thêm loại lá có vị đắng nhẹ này vào món ăn thì đem pha trà uống cũng làm sạch gan, lọc thận, chống viêm cực tốt

Trong những năm gần đây, xu hướng sống xanh, sống lành mạnh ngày càng được người dân quan tâm. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc men, nhiều người bắt đầu tìm đến các sản phẩm tự nhiên, gần gũi với đời sống hằng ngày để chăm sóc sức khỏe.

Đặc biệt vào mùa hè, khi cơ thể dễ mệt mỏi, gan thận hoạt động quá tải do nắng nóng và thói quen ăn uống thất thường, việc sử dụng các loại trà thảo mộc đang trở thành lựa chọn phổ biến. Trong số đó, trà lá tía tô nổi bật nhờ tính giải nhiệt, dễ uống và đặc biệt là những lợi ích tiềm năng cho gan, thận và sức khỏe tổng thể.

Lá tía tô - "Dược liệu vườn nhà" quen thuộc

Tía tô (Perilla frutescens) là một loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn người Việt, đồng thời cũng là vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Theo Đông y, lá tía tô có vị cay, tính ấm, vào kinh phế và tỳ, thường được dùng để giải cảm, trừ ho, an thai, chữa đau bụng do lạnh và hỗ trợ tiêu hóa.

Trong khi đó, các nghiên cứu hiện đại đã phát hiện tía tô rất giàu các hợp chất chống oxy hóa như acid rosmarinic, quercetin, luteolin, có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn và bảo vệ tế bào trước các tác nhân gây hại.

Không chỉ là cây thuốc dân gian, lá tía tô còn ngày càng được quan tâm trong các nghiên cứu khoa học. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Medicinal Food (Mỹ, 2011) chỉ ra rằng chiết xuất từ lá tía tô có thể làm giảm tổn thương gan do stress oxy hóa, nhờ vào khả năng trung hòa các gốc tự do và ức chế các phản ứng viêm. Chính vì vậy, lá tía tô không chỉ có giá trị dinh dưỡng mà còn là "người bảo vệ" thầm lặng của gan và thận.

Công dụng của trà tía tô - Thức uống mùa hè giúp nhẹ gánh cho gan, thận

Khi được sử dụng làm trà, lá tía tô phát huy trọn vẹn các công dụng thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời giúp cơ thể đào thải độc tố hiệu quả hơn.

Trà tía tô tăng cường khả năng tự thải độc của gan

Gan là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc giải độc, lọc máu, chuyển hóa chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, dưới tác động của chế độ ăn uống nhiều dầu mỡ, đồ ngọt và căng thẳng kéo dài, gan dễ bị tổn thương. Trà tía tô với đặc tính chống viêm và chống oxy hóa có thể giúp làm dịu hoạt động của gan, tăng cường khả năng tự làm sạch.

Trà tía tô tăng cường chức năng lọc của thận

Trà tía tô còn có tác dụng lợi tiểu nhẹ, giúp tăng cường chức năng lọc của thận – cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc bài tiết các chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Khi thận hoạt động tốt, cơ thể sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, giảm cảm giác mệt mỏi, nóng trong người, nổi mụn hay đau đầu do tích tụ độc tố.

Trà tía tô tốt cho hệ miễn dịch

Ngoài ra, trà tía tô còn được đánh giá là tốt cho hệ miễn dịch nhờ chứa nhiều polyphenol và flavonoid – các chất có khả năng điều hòa hoạt động của tế bào miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

Trà tía tô hỗ trợ sức khỏe mạch máu và tim mạch

Một trong những thành phần quan trọng trong lá tía tô là axit alpha-linolenic (ALA), một loại axit béo omega-3. ALA đã được chứng minh có đặc tính chống xơ vữa động mạch, giúp duy trì sự khỏe mạnh của các mạch máu và hạn chế tích tụ mảng bám, từ đó bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ngoài ra, nước lá tía tô còn có tác dụng giảm mức độ cholesterol trong máu, giảm nguy cơ bệnh tim và đột quỵ. Các chất chống oxy hóa trong nước lá tía tô có khả năng ngăn chặn sự hình thành của mảng bám và xơ vữa động mạch, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Cách pha trà tía tô đơn giản tại nhà

Để tận dụng công dụng của lá tía tô, bạn hoàn toàn có thể tự pha trà tại nhà một cách dễ dàng.

Với lá tía tô tươi, chỉ cần rửa sạch một nắm nhỏ, vò nhẹ để lá dậy mùi rồi cho vào ấm hãm cùng nước sôi trong khoảng 5 phút.

Với lá tía tô khô, liều lượng phù hợp là 1-2 muỗng cà phê, hãm với nước sôi từ 7-10 phút để chiết xuất tối đa các dưỡng chất.

Nếu thích, bạn có thể kết hợp thêm với vài lát gừng, chút mật ong hoặc vài giọt chanh để tăng hương vị và hỗ trợ tiêu hóa.

Một số người còn sử dụng bột lá tía tô đã sấy khô và nghiền mịn để pha trà tiện lợi. Chỉ cần 1-2 muỗng bột tía tô hòa với nước ấm là bạn đã có một tách trà đầy dưỡng chất cho cơ thể.





Dùng trà tía tô: Không phải ai cũng phù hợp

Mặc dù là một loại thảo dược tự nhiên và an toàn, nhưng việc sử dụng trà tía tô cũng cần lưu ý. Không nên lạm dụng uống quá nhiều trong ngày, đặc biệt với người có cơ địa nhiệt vì tía tô có tính ấm. Việc sử dụng quá liều có thể gây đầy bụng, khó tiêu hoặc thậm chí rối loạn tiêu hóa.

Một số người mắc bệnh lý về dạ dày, cao huyết áp hoặc đang sử dụng thuốc điều trị cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng trà tía tô thường xuyên, vì một số hoạt chất trong lá có thể tương tác với thuốc. Phụ nữ mang thai cũng nên cẩn trọng, dù tía tô được dùng an thai trong y học cổ truyền nhưng cần theo dõi liều lượng kỹ lưỡng.

Ngoài ra, trà tía tô nên được uống khi còn ấm, tránh để qua đêm và không nên uống lúc bụng đói để không làm ảnh hưởng đến dạ dày. Thời điểm tốt nhất để uống là vào buổi sáng sau khi ăn nhẹ hoặc buổi tối trước khi ngủ khoảng 1 giờ.