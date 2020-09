Nếu muốn trở nên giàu có, hãy thử 'Hiệu ứng Mark Cuban'

Tôi từng gặp khủng hoảng với tiền bạc khi thường chi nhiều hơn số tiền kiếm được và sau đó cảm thấy khó chịu mỗi khi thấy tài khoản bị ghi nợ.

Sự thật là tôi không tuân theo bất kỳ một nguyên tắc tài chính nào cả. Tôi không biết cách kiếm, tiết kiệm hoặc đầu tư tiền. Vì vậy, thay vì chi tiêu thông minh với khoản thu nhập của mình, tôi thường mua sắm xả láng và mua vô số món đồ không cần thiết.

Chu kỳ này cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tôi thường xuyên thức trắng vì không đủ tiền để trả tiền thuê nhà và mua nhu yếu phẩm, ... Tuy nhiên, tôi không làm gì để cải thiện hoàn cảnh của mình hay cố gắng tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trong sâu thẳm, tôi biết rằng tôi phải thay đổi điều gì đó. Vì vậy, vào một buổi tối nọ, tôi nghĩ rằng hay là mình học hỏi từ một số doanh nhân thành công nhất trên thế giới.

Tại sao? Bởi vì tôi nhận ra rằng để cải thiện cuộc sống của mình, trước tiên tôi cần phải điều chỉnh tư duy của mình. Vì vậy, tôi bắt đầu học hỏi các nguyên tắc tài chính của những người thành công và áp dụng chúng vào cuộc sống của chính mình.

Có một trích dẫn trong cuốn "How to win at the sport of business" của Mark Cuban nổi bật so với các câu nói còn lại. Nó khiến tôi suy nghĩ khác đi và tôi có thể bắt đầu quá trình thay đổi tài chính theo hướng tốt hơn. Ông đã viết:

"Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó"

Chính nhờ câu này mà tôi học được rằng cách duy nhất để thay đổi cuộc sống của bạn là thực hiện những hành động giúp bạn tiến gần hơn một bước tới đích mong muốn. Vì vậy, nếu bạn muốn xây dựng khối tài sản khổng lồ và cải thiện tài chính của mình, đây là những gì bạn cần làm.

Đặt các Mục tiêu Cực kỳ Cao

Nếu bạn không bước ra khỏi vùng an toàn của mình, bạn sẽ không bao giờ biết mình thực sự có khả năng đạt được những gì. Vì vậy, nếu bạn muốn cải thiện tài chính, trước tiên bạn cần mở rộng ranh giới.

Tôi sẽ cho bạn một ví dụ. Tôi lớn lên trong một gia đình gia cảnh khó khăn ở Anh. Một mình mẹ nuôi nấng tôi cùng em trai tôi và bà thường nói về việc tìm một công việc lương cao sẽ khó như thế nào.

Chắc bạn cũng tưởng tượng được rồi, tôi không có suy nghĩ tích cực khi nói đến tiền. Tôi nghĩ rằng thật khó để trở nên giàu có và cơ hội thành công tài chính của tôi là cực kỳ thấp.

Nhưng khi tôi bắt đầu chú ý đến thói quen của những người giàu có, toàn bộ suy nghĩ của tôi về tiền bạc nhanh chóng thay đổi theo hướng tốt hơn. Ắt hẳn bạn sẽ thấy hơi sáo rỗng. Nhưng đó là sự thật.

Vì vậy, tôi quyết định đặt cho mình một mục tiêu cực kỳ tham vọng là kiếm được 50.000 USD/ năm. Tôi bắt đầu đặt ra những đạo đức nghề nghiệp rất cao, và tôi đã đạt được mục tiêu của mình nhanh hơn rất nhiều so với suy nghĩ. Sau đó, tôi đặt mục tiêu là 100k USD, và những kỹ năng, tư duy mới đã giúp tôi đạt được điều đó khá nhanh chóng.

Tôi đã biết rằng bạn không thể kiểm soát tình trạng của nền kinh tế hoặc bất kỳ điều gì khác giúp tạo ra của cải dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, bạn luôn có thể kiểm soát mức độ tham vọng, tinh thần làm việc và những gì bạn làm mỗi ngày để tiến gần hơn đến việc đạt được ước mơ của mình. Mark Cuban đã có câu nói rất hay:

"Trong thể thao, điều duy nhất một cầu thủ có thể thực sự kiểm soát là sự nỗ lực. Điều này cũng áp dụng cho kinh doanh. Điều duy nhất mà bất kỳ doanh nhân, nhân viên bán hàng hay bất kỳ ai ở bất kỳ vị trí nào có thể kiểm soát là nỗ lực của họ ".

Sẵn sàng học hỏi từ sai lầm của bạn

Ai cũng mắc sai lầm. Nhưng nếu bạn không học hỏi từ quá khứ, bạn sẽ rất khó điều chỉnh hành vi của mình để tạo ra một tương lai tài chính tốt hơn.

Ví dụ, tôi đã từng mua vô số quần áo mới chỉ để xinh đẹp trong mắt người khác. Nhưng đến cuối tháng, tôi lâm vào cảnh khó khăn và thậm chí còn không đủ tiền để mua nhu yếu phẩm.

Có lẽ bạn giống tôi của quá khứ. Có lẽ bạn đang cố gắng sống một lối sống mà bạn không đủ khả năng chi trả một cách bền vững. Đừng tự trách bản thân, thay vào đó, hãy nhớ rằng bạn đã gặp khó khăn ở đâu và thừa nhận rằng không phải lúc nào bạn cũng đưa ra quyết định tài chính sáng suốt. Sau đó, hãy làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo bạn không mắc lại những sai lầm tương tự. Giống như Mark Cuban đã từng nói:

"Bạn thất bại bao nhiêu lần không quan trọng. Bạn làm gần đúng bao nhiêu lần không quan trọng. Sẽ không ai biết cũng không quan tâm đến những thất bại của bạn, và bạn cũng nên như vậy. Tất cả những gì bạn phải làm là học hỏi từ chúng và những người xung quanh. Bởi vì trong kinh doanh, bạn đúng một lần mới quan trọng. Rồi mọi người sẽ cho bạn thấy bạn may mắn đến dường nào."

Giống như bạn, tôi không muốn lo lắng về tiền bạc nữa và muốn sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Vì vậy, khi tôi bắt đầu đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng và học hỏi từ những sai lầm của mình, mọi khía cạnh tài chính của tôi nhanh chóng được cải thiện.

Rõ ràng, bạn sẽ không kiếm được 1 triệu USD chỉ sau một đêm. Điều đó không thực tế. Nhưng một khi bạn từng bước hàng ngày cải thiện tài chính của mình, theo thời gian, sức mạnh của lãi suất kép sẽ tạo ra một cuộc sống tốt hơn nhiều.