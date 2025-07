Nếu Mỹ có MIT thì Việt Nam có trường cực đỉnh này: Sở hữu 1001 cái nhất, chất lượng hàng top, đầu vào khó, đầu ra còn... khó hơn

Nếu ở Mỹ có Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) - cái nôi sản sinh ra những bộ óc thiên tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ, ở Singapore có Đại học Quốc gia Singapore (NUS) - ngôi trường top đầu châu Á với chất lượng đào tạo đỉnh nóc thì ở Việt Nam, cái tên xứng đáng góp mặt trong danh sách này chắc chắn là Đại học Bách khoa Hà Nội.

Không chỉ là một trong những trường đại học kỹ thuật lâu đời và uy tín nhất cả nước, Bách khoa còn nổi tiếng với hàng loạt truyền thuyết như trường rộng nhất nội đô, đầu vào cao chót vót, đầu ra gian nan chẳng kém, con gái hiếm như vàng… Nhưng chính những điều đó lại tạo nên một Bách khoa rất riêng, rất đáng để khám phá và ngưỡng mộ.

Thanh xuân của ai đã dành cho Bách khoa nào?

Bách khoa và những cái nhất

Được thành lập từ năm 1956, Đại học Bách khoa Hà Nội (Hanoi University of Science and Technology - HUST) là một trong những ngôi trường chuyên về kỹ thuật lâu đời và có ảnh hưởng lớn nhất cả nước. Trường nằm ở trung tâm thành phố, nhưng lại có diện tích “siêu to khổng lồ” lên đến 26,2 ha.

Đương nhiên, diện tích như vậy được coi là lớn nhất trong số các trường đại học nội thành Hà Nội. Với khuôn viên rộng mênh mông, có tới 4 cổng chính, 2 con phố và 5 con đường bao quanh, không ít sinh viên đùa rằng: “Học 5 năm chưa chắc đã đi hết mọi ngóc ngách của trường”.

Trường có diện tích siêu to khổng lồ.

Học 5 năm chưa chắc đã đi hết mọi ngóc ngách của trường đâu!

Điểm nhấn nổi bật trong khuôn viên phải kể đến thư viện Tạ Quang Bửu hiện đại bậc nhất cả nước, hay hồ Tiền, nơi lý tưởng để sinh viên dạo chơi và “hóng gió” sau giờ học căng thẳng. Ngoài ra, nhắc đến Bách Khoa còn là nhắc đến chiếc cổng Parabol “huyền thoại”. Đây không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế độc đáo mà còn là nơi lưu giữ bao kỷ niệm thời sinh viên.

Từ thư viện Tạ Quang Bửu...

... đến cổng Parabol đều là những "huyền thoại" của trường.

Đầu vào đã khó, đầu ra càng không dễ

Không phải ngẫu nhiên mà Đại học Bách khoa Hà Nội được mệnh danh là “ngôi trường khó ra nhất Việt Nam”. Điểm chuẩn mỗi năm của trường luôn thuộc top đầu khối ngành kỹ thuật, có năm lên đến gần 29 điểm. Không chỉ dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, trường còn tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy riêng. Đáng chú ý, ngày càng có nhiều trường đại học khác cũng sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Học ở Bách khoa, rớt môn là chuyện... thường như cơm bữa, còn nếu qua môn ngay từ lần đầu thì bạn cũng thuộc dạng học bá trong những... học bá. Năm cuối ở đây cũng là một khái niệm rất “mờ ảo”, bởi việc kéo dài thời gian học là điều không hiếm gặp. Thậm chí, mỗi năm có khoảng 700 - 800 sinh viên bị đình chỉ việc học vì không theo kịp chương trình học - theo fanpage Hỗ trợ Sinh viên Bách khoa.

Điểm chuẩn mỗi năm của trường luôn thuộc top đầu khối ngành kỹ thuật.



Những câu nói như “vào Bách khoa được phát gấu” hay “học nhàn lắm, ra trường dễ lắm” chỉ là lời đùa của các sinh viên từng trầy trật với đồ án, thi cử, bảo vệ luận văn mà thôi!

Không chỉ nổi tiếng vì độ “khó nhằn”, Đại học Bách khoa Hà Nội còn là nơi đào tạo ra hàng loạt tên tuổi lẫy lừng trong nhiều lĩnh vực. Trong giới công nghệ, không ai không biết đến Nguyễn Hà Đông - cha đẻ của trò chơi Flappy Bird nổi tiếng toàn cầu. Trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư, cái tên Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) luôn được nhắc đến như một hình mẫu thành công.

Ngoài các cựu sinh viên nổi bật, môi trường học tập tại đây cũng giúp các bạn sinh viên hiện tại thỏa sức sáng tạo. Từ các cuộc thi học thuật như “Z-Debate” đến những chiến dịch xã hội như “Mùa hè an toàn”, Bách khoa không chỉ dạy kỹ thuật mà còn tạo điều kiện để mỗi sinh viên được phát triển toàn diện.

Sinh viên của trường thì rất năng động.

Sinh viên Bách Khoa không chỉ giỏi lý thuyết mà còn nổi bật về khả năng ứng dụng thực tiễn, tư duy giải quyết vấn đề và tinh thần làm việc nghiêm túc. Không ít công ty công nghệ lớn, tập đoàn đa quốc gia thậm chí còn đến trực tiếp trường để “săn đầu người”, tổ chức ngày hội việc làm, phỏng vấn tại chỗ, hoặc tài trợ học bổng để chiêu mộ nhân tài ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Có thể nói, với sinh viên Bách Khoa, cơ hội nghề nghiệp không chờ đến lúc ra trường mà đã gõ cửa từ rất sớm miễn là bạn đủ giỏi và dám thể hiện mình.

Ở Bách Khoa, bạn luôn có cơ hội được phát triển bản thân.

Với bề dày truyền thống, chất lượng đào tạo hàng đầu và môi trường học tập đầy thử thách, Đại học Bách khoa Hà Nội không chỉ là ngôi trường trong mơ của nhiều học sinh mà còn là nơi hun đúc nên những kỹ sư, nhà sáng tạo, doanh nhân và lãnh đạo có tầm ảnh hưởng. Rộng lớn, khắt khe nhưng cũng cực kỳ đáng tự hào, đó chính là Bách khoa. Nếu bạn đủ bản lĩnh, chăm chỉ và kiên trì, thì đây chính là nơi xứng đáng để gửi gắm thanh xuân và nuôi dưỡng khát vọng vươn cao.

Tổng hợp