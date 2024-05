Nếu thử nghiệm va chạm vẫn chưa đủ ấn tượng thì hãng ô tô Trung Quốc này còn 'chơi lớn' bằng cách xếp chồng ô tô thành tháp để chứng minh độ bền của thân xe!

Ngày nay, hoạt động sản xuất xe điện của Trung Quốc đang hoạt động hết công suất và các nhà sản xuất đang đưa ra đủ loại chiến lược tiếp thị để bắt kịp đối thủ. Hãy lấy công ty Trung Quốc Chery làm ví dụ, hãng xe điện này đã tung ra thị trường địa phương mẫu xe eQ7 vào năm 2023. Nó được cho là có sự cân bằng về chất lượng/giá cả, có thiết kế hấp dẫn và có phạm vi di chuyển chính thức là 412-512 km khi sạc đầy pin. Con số này không có nhiều khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh, vì vậy để làm cho nó nổi bật, Chery quyết định tập trung vào sức mạnh của thân nhôm LFS trên mẫu xe này, bằng cách tạo ra một tòa tháp được xếp chồng lên nhau bằng bảy chiếc eQ7.

Hãng ô tô Trung Quốc Chery đã thực hiện một màn quảng cáo táo bạo và độc đáo để thu hút sự chú ý cho mẫu xe điện crossover mới eQ7 của họ. Họ đã xây dựng một tháp xe cao chót vót bằng cách xếp chồng 7 chiếc eQ7 lên nhau, nhằm chứng minh độ bền bỉ của thân xe được làm từ nhôm LFS.

Theo Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc (một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ), để đạt được mức an toàn tối đa, một chiếc xe phải có khả năng chịu được trọng lượng gấp 4 lần trọng lượng của chính nó. Tuy nhiên, điều này vẫn còn quá đơn giản, do đó Chery đã quyết định xếp chồng bảy chiếc xe eQ7 lên nhau, cùng với các bệ kim loại đặc biệt được đặt giữa các xe để cố định chúng. Điều đó có nghĩa là chiếc xe ở phía dưới cùng có có thể chịu được trọng lượng của sáu chiếc eQ7 khác đặt lên trên nó.

Sự kiện này diễn ra vào tháng 10 năm 2023 và đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo giới truyền thông và công chúng. Hình ảnh những chiếc xe được xếp chồng lên nhau một cách an toàn và vững chãi đã trở thành tâm điểm chú ý, khẳng định chất lượng và độ tin cậy của eQ7. Chiến dịch quảng cáo độc đáo này đã cho thấy sự sáng tạo và táo bạo của Chery trong việc tiếp thị sản phẩm của họ. Nó cũng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc, khi các nhà sản xuất ngày càng chú trọng vào việc xây dựng thương hiệu và tạo dựng niềm tin với khách hàng.

Các chuyên gia trong ngành ô tô nhanh chóng nhận thấy rằng màn trình diễn này trên thực tế không phải là một ý tưởng mới, bởi Volvo (hiện thuộc sở hữu của nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Geely), đã sử dụng chiến lược tiếp thị tương tự kể từ những năm 1980 và lần gần đây nhất được thực hiện vào năm 2021 khi bảy chiếc crossover XC60 được xếp chồng lên nhau.

Màn xếp chồng ô tô thành tháp này cũng thể hiện sự tự tin của Chery vào chất lượng sản phẩm của họ. Việc sử dụng nhôm LFS cho thân xe eQ7 giúp tăng độ bền bỉ và khả năng chống va đập, đồng thời giảm trọng lượng xe. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần mang lại trải nghiệm lái xe an toàn và thú vị cho khách hàng. Có thể nói, chiến dịch quảng cáo độc đáo này của Chery đã thành công vang dội và tạo ấn tượng mạnh mẽ trong tâm trí người tiêu dùng. Đây là một ví dụ điển hình cho thấy sự sáng tạo và quyết tâm của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc trong việc chinh phục thị trường toàn cầu.

Chery eQ7 là mẫu SUV điện cỡ trung được hãng xe Chery của Trung Quốc ra mắt vào năm 2023. Mẫu xe này nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường nhờ thiết kế hiện đại, nội thất rộng rãi, khả năng vận hành mạnh mẽ và giá bán hợp lý. Mẫu xe này sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại và trẻ trung, với những đường nét góc cạnh và khỏe khoắn. Mặt trước xe được trang bị cụm đèn pha LED thanh mảnh, lưới tản nhiệt dạng kín và hốc gió cỡ lớn. Phần hông xe nổi bật với những đường gân dập nổi và bộ la-zăng hợp kim kích thước 19 inch.

Chery eQ7 được trang bị động cơ điện đặt ở cầu sau, sản sinh công suất 155 kW (210 mã lực) và mô-men xoắn 310 Nm. Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 8 giây và đạt tốc độ tối đa 180 km/h. Mẫu xe này được trang bị pin lithium iron phosphate (LFP) có dung lượng 90 kWh, cho phép xe di chuyển quãng đường tối đa lên đến 512 km sau mỗi lần sạc đầy.

Chery eQ7 sở hữu thiết kế ngoại thất hiện đại và trẻ trung, với những đường nét góc cạnh và cụm đèn pha LED sắc sảo. Xe có kích thước tổng thể khá lớn, dài 4.675 mm, rộng 1.910 mm và cao 1.660 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.830 mm. Nhờ vậy, eQ7 mang đến không gian rộng rãi cho cả 5 người ngồi bên trong. Nội thất của Chery eQ7 được thiết kế theo phong cách sang trọng và hiện đại, với màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn 14,8 inch, hệ thống thông tin giải trí hiện đại, cùng nhiều tiện nghi cao cấp khác như cửa sổ trời toàn cảnh, ghế da cao cấp, điều hòa tự động,... Chery eQ7 được bán tại thị trường Trung Quốc với giá khởi điểm từ 150.000 nhân dân tệ (khoảng 510 triệu đồng). Đây là mức giá khá hợp lý so với những mẫu SUV điện khác trên thị trường.

