New Vegas thắp sáng Hà Tiên cùng lễ hội "Đêm Ngàn Sao"

Một trải nghiệm đáng nhớ cho người dân và du khách đến với Hà Tiên



Chọn lựa nghỉ ngơi tại Phú Quốc cho chuyến du lịch dài ngày nhân dịp lễ Quốc Khánh 2/9 cho cả gia đình, chị Nga (38 tuổi, Hà Nội) quyết định "trích" một ngày trong lịch trình để khám phá Hà Tiên, cách Phú Quốc khoảng 1 giờ đi tàu trên biển. Chị cho biết, đây không phải lần đầu tiên gia đình chị nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, nhưng ít khi có dịp nghỉ đủ dài để có thể khám phá những khu vực mới lạ xung quanh. Lần này, chị được giới thiệu ghé thăm Hà Tiên, trải nghiệm những nét văn hóa miền Tây sông nước đặc sắc vẫn còn được lưu giữ và bảo tồn tại địa phương này.

"Đến Hà Tiên đúng ngày 2/9, chúng tôi được biết tại khu vực đối diện Chợ Đêm, sẽ có một chương trình âm nhạc được tổ chức. Khi chúng tôi đến nơi, khu vực đã đông nghẹt người. Sự kiện được tổ chức ngoài trời nên mọi người có thể tận hưởng bầu không khí thoáng đãng và thoải mái. Nhiều chương trình âm nhạc nghệ thuật đặc sắc, tuy quy mô không lớn, nhưng sự kiện được tổ chức khá chỉn chu, xung quanh không chỉ có người dân địa phương, có rất nhiều du khách như chúng tôi cũng đến tham dự, để trải nghiệm xem một lễ hội Hà Tiên sẽ như thế nào." – chị Nga chia sẻ.

Bất chấp thời tiết không thuận lợi, những giai điệu âm nhạc sôi động vẫn vang lên qua các giọng ca của nhiều nghệ sĩ như Miu Nhi, Kyllar, Đỗ Lộc,… thu hút sự chú ý và tham dự của gần 1000 người dân và du khách.

Tiếp nối những màn trình diễn khuấy động không khí, sự góp mặt của ảo thuật gia Trần Nguyên và đoàn lô tô Hoa Hướng Dương đã tạo nên sự thích thú đối với khán giả mọi độ tuổi, kết nối mọi người trong bầu không khí tươi vui và sôi động cùng các trò chơi ngộ nghĩnh đậm chất miền Tây.

Đến với chương trình, khán giả không chỉ được trải nghiệm những khoảnh khắc nghệ thuật đầy cảm xúc, mà còn nhận về hơn 300 phần quà giá trị.

New Vegas và khát vọng "thắp sáng Hà Tiên"



Theo chia sẻ từ ban tổ chức chương trình – tập đoàn NewstarGroup, chủ đầu tư của dự án khu đô thị thương mại New Vegas, "Đêm Hà Tiên ngàn sao" là bước khởi đầu cho chuỗi các hoạt động xã hội, văn hóa, nghệ thuật được đầu tư dài hạn nhằm mang đến những trải nghiệm văn hóa và giá trị tích cực cho cộng đồng địa phương tại Hà Tiên. Chương trình được tổ chức với mục tiêu tạo dựng một điểm đến vui chơi giải trí sôi động cho dịp lễ Quốc Khánh 2/9 nhằm thu hút dòng khách du lịch từ Phú Quốc và các tỉnh lân cận đến với Hà Tiên, thưởng thức và khám phá vẻ đẹp nguyên bản của non sông nước biếc, cùng những tinh hoa văn hóa Kinh – Hoa – Khmer độc đáo còn vương dấu ấn tại vùng đất này.

Không dừng lại ở các hoạt động và sự kiện đơn lẻ, NewstarGroup đang gấp rút triển khai và hoàn thiện dự án khu đô thị thương mại New Vegas, với điểm nhấn là công trình khu phố đi bộ trung tâm dài hơn 90m cùng cảnh quan công viên cây xanh bao quanh. Tại đây, NewstarGroup kỳ vọng xây dựng một điểm đến vui chơi – giải trí – nghỉ dưỡng thu hút khách du lịch đến thăm quan, mua sắm và lưu trú dài ngày, góp phần làm giàu cho nền du lịch và kinh tế của địa phương, nâng cao thương hiệu Hà Tiên trên bản đồ du lịch Tây Nam Bộ.

Được xây dựng tại khu vực sát biển với địa thế đắt giá, bao quanh bởi hệ thống tiện ích công viên cây xanh dày đặc, kiến tạo một phong cách sống phóng khoáng, hiện đại nhưng không rời xa bản sắc văn hóa cốt lõi, New Vegas không chỉ đem lại những cơ hội đầu tư, kinh doanh mà còn góp phần nâng cao tiêu chuẩn chất lượng hạ tầng, góp phần thay đổi diện mạo của thành phố Hà Tiên trong thời đại mới.

Cũng theo chia sẻ từ phía chủ đầu tư NewstarGroup, lô A5 thuộc Dự án Khu đô thị mới Hà Tiên, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang (New Vegas) chỉ là điểm khởi đầu của một chuỗi dự án được quy hoạch đồng bộ tại Hà Tiên. Tiếp nối New Vegas, dự án nghỉ dưỡng New Alys tại Mũi Nai sẽ sớm được ra mắt, song hành cùng New Vegas trên hành trình "thắp sáng" mảnh đất Hà Tiên màu mỡ và đầy tiềm năng.