New York chuẩn bị tính phí tắc đường

Giao thông ở khu vực trung tâm New York. Nguồn: Reuters.

Ông Janno Lieber - Giám đốc điều hành Cơ quan Giao thông đô thị New York (MTA) cho biết, New York hiện có lượng xe cộ lưu thông lớn hơn bất kỳ thành phố nào khác tại Mỹ. Việc thu phí tắc đường có thể giúp giảm khoảng 17% lưu lượng giao thông ở khu vực trung tâm, cũng như cắt giảm lên tới 2% lượng xả thải gây ô nhiễm không khí. Thành phố cũng sẽ có thêm từ 1 - 1,5 tỷ USD từ chương trình này để dành cho phát triển hạ tầng giao thông công cộng.

Theo kế hoạch, các phương tiện chở khách sẽ bị tính phí 15 USD một ngày, khi đi vào khu vực phía nam phố 60 tại quận Manhattan (trung tâm tài chính - thương mại của New York). Tuy nhiên, để giải quyết những khó khăn của người dân và các doanh nghiệp nhỏ, giới chức New York cho biết các chủ phương tiện có doanh thu dưới 500.000 USD/năm có thể làm thủ tục xin hỗ trợ giảm phí.

Chưa hết, các quan chức New York đang cân nhắc việc áp dụng phí tắc nghẽn cao hơn đối với ôtô đi vào Manhattan bên dưới Đường 60 với hy vọng giảm lưu lượng giao thông tổng thể.

Mặc dù hệ thống giao thông hiện đại và được bảo trì tốt, nhưng nhiều thành phố của nước Mỹ cũng đã rơi vào tình trạng kẹt xe. Xếp đầu trong danh sách những thành phố tắc đường nhất nước Mỹ là "Big Apple" - (quả táo lớn, biệt danh của thành phố New York). Trong khung giờ cao điểm, tốc độ trung bình các tài xế có thể di chuyển chỉ là 19km/h. Cơ quan Giao thông đô thị New York cho biết, người dân New York đã và đang phải chịu đựng 236 giờ đồng hồ (tương đương 10 ngày) bị kẹt xe vào giờ cao điểm mỗi năm.

Trong tháng 3 vừa qua, cơ quan chức năng cho biết, trung bình người lái xe ôtô ở New York phải mất 24 phút để đi được hơn 9km.

Ông Shawn Duncan, 51 tuổi, cho biết thường xuyên mắc kẹt trong ôtô của mình 2,5 giờ trong chuyến đi hàng đêm từ Manhattan đến Stamford. “Giao thông ở New York rất bận rộn. Thật kinh khủng. Tôi đã lái xe ở đây 16 năm. Giao thông ngày càng tồi tệ. Mỗi năm đều có nhiều ôtô hơn trên đường” - ông Duncan nói.

Theo dữ liệu của cơ quan giao thông Mỹ, sau New York, nơi đứng thứ hai về tình trạng tắc nghẽn là thủ đô Washington D.C, khi mà tài xế mất khoảng 20 phút để di chuyển 10km với tốc độ trung bình 22km/h.

San Francisco đứng thứ ba với tốc độ giờ cao điểm trung bình là 24km/h. Tốc độ trung bình trong giờ cao điểm tại thành phố Boston và Chicago là 25km/h.