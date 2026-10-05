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Nga: Tù nhân cướp súng, sát hại nhân viên áp giải trên tàu

| | Tài chính quốc tế

Một tù nhân đã cướp vũ khí của nhân viên áp giải và nổ súng khiến một người thiệt mạng và ba người khác bị thương trước khi bị bắn hạ.

Đài RT (Nga) đưa tin, Ủy ban Điều tra Nga hôm 2/10 cho biết, một tù nhân đang được áp giải trên chuyến tàu chạy qua vùng Kabardino - Balkaria đã tấn công các nhân viên thực thi pháp luật, làm một người thiệt mạng và ba người khác bị thương.

Đoạn video do ủy ban này công bố cho thấy hiện trường sau vụ việc trên chuyến tàu chạy tuyến Vladikavkaz – Adler.

Các điều tra viên cho biết kẻ tấn công đã cướp vũ khí của một nhân viên thực thi pháp luật và nổ súng vào nhóm áp giải trước khi bị bắn hạ; đồng thời cho biết thêm rằng một vụ án hình sự đã được khởi tố liên quan đến vụ việc này.

Chuyên trang RBC (Nga) dẫn các nguồn thạo tin cho biết, một trong số các nhân viên áp giải đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi hai người khác bị thương ở mức độ trung bình. Các nguồn tin thực thi pháp luật tiết lộ với chuyên trang này rằng tù nhân nêu trên đã tấn công nhân viên áp giải trong lúc đang được đưa đi vệ sinh.

Cơ quan quản lý nhà tù liên bang Nga tại địa phương cho biết những nhân viên thực thi pháp luật đã thể hiện lòng dũng cảm trong vụ việc và ngăn chặn tù nhân trốn thoát sẽ được đề nghị trao tặng huân chương nhà nước Nga. Một trong số họ sẽ được đề nghị khen thưởng truy tặng.

Cơ quan này cũng bác bỏ những thông tin ban đầu trên truyền thông cho rằng các tù nhân đã gây ra một vụ bạo loạn trên tàu.

Theo Duy Nguyễn

Đời sống & Pháp luật

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