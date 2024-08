Nga tuyên bố sở hữu 'kho báu vàng đen' với trữ lượng có giá trị hơn 100 năm, khẳng định vị thế dẫn đầu thế giới trong 1 lĩnh vực quan trọng

Nga mới đây đã thông báo rằng nước này sở hữu trữ lượng than đá đủ để khai thác trong hơn 1 thế kỷ. Điều này báo hiệu vai trò dài hạn của Nga như một nhân tố chủ chốt trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu, bất chấp quốc gia này đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo Alexander Kozlov, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nga, trữ lượng than đá của nước này ước tính ở mức 273 tỷ tấn, với 46,4 tỷ tấn đang được khai thác. Dù sản lượng đã tăng lên đạt 392 triệu tấn vào năm 2023, ông Kozlov nhấn mạnh rằng nguồn cung than đá của Nga có giá trị tới hơn 100 năm.

Thông báo này được đưa ra ở thời điểm ngành than đá của Nga - giống ngành dầu khí của nước này, đang chịu áp lực lớn từ các lệnh trừng phạt của phương Tây. Các lệnh trừng phạt này đã buộc các công ty than đá của Nga phải chuyển hướng xuất khẩu sang châu Á, thường là với mức chiết khấu lớn để duy trì khả năng cạnh tranh.

Tuy nhiên, xuất khẩu than đá của Nga sang châu Á đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong năm nay, do sự cạnh tranh gay gắt về giá từ các nhà sản xuất than lớn khác như Indonesia và Úc.

Dù có trữ lượng than đá lớn, nhưng xuất khẩu than của Nga sang châu Á lại giảm vào tháng 3, so giá than của Indonesia, Nam Phi và Úc thấp hơn, tạo sự cạnh tranh căng thẳng.

Đối với thị trường năng lượng toàn cầu, trữ lượng than đá khổng lồ của Nga lại là “con dao hai lưỡi”. Một mặt, điều này mang lại nguồn cung ổn định lâu dài cho các quốc gia châu Á đang muốn đa dạng hoá nguồn năng lượng.

Song, động lực hiện tại của thị trường than, cùng các mối quan ngại về môi trường và xu hướng phát triển năng lượng sạch, đã đặt ra câu hỏi về tiềm năng lâu dài đối với ngành than trong hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga.

Than vẫn là một yếu tố quan trọng trong lĩnh vực năng lượng của Nga. Tuy nhiên, sự thay đổi liên tục trong xu hướng năng lượng toàn cầu và áp lực cạnh tranh từ các quốc gia sản xuất than khác cũng có thể thách thức sự thống trị của Nga ở ngành này.

Tham khảo Oilprice