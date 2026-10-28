Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga và Trung Quốc cắm dùi ở Bắc Cực, châu Âu mơ giấc mơ hoang đường?

| | Tài chính quốc tế

Nga kiểm soát các hành lang vận chuyển chính trong khi Trung Quốc không ngừng gia tăng tầm ảnh hưởng thương mại tại Bắc Cực.

Châu Âu đang thua kém toàn diện

Tuần vừa rồi, Moscow và Bắc Kinh đã đạt được thoả thuận mở rộng lưu lượng vận tải hàng hoá dọc các hành lang hàng hải Bắc Cực. Hai bên cùng đồng ý tăng cường sự kết nối giữa các cảng và làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu chuyên dụng cho vùng cực Bắc.

Động thái của Nga và Trung Quốc diễn ra ngay sau khi châu Âu công bố Chiến lước Bắc Cực mới, trong đó có mục tiêu kiềm chế ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc tại khu vực này.

Giấc mơ không mất tiền mua và đương nhiên, người châu Âu được toàn quyền theo đuổi giấc mơ của họ. Dù vậy, vẫn có những tiếng nói cất lên vì những sự thật hiển nhiên hơn nhiều.

Trên CNBC, các nhà phân tích chỉ rõ, châu Âu khó có thể thách thức địa vị của Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực. Đơn giản bởi lẽ Moscow đang kiểm soát toàn diện các tuyến đường Biển Bắc bao gồm: giấy phép vận chuyển, phí vận chuyển và một đội tàu phá băng hùng hậu sử dụng năng lượng hạt nhân.

Về phần mình, Bắc Kinh cung cấp hàng hoá, tàu thuyền và năng lực công nghiệp cần thiết để phát triển hành lang vận tải này.

Nga và Trung Quốc cắm dùi ở Bắc Cực, châu Âu mơ giấc mơ hoang đường?- Ảnh 1.

Nga ở hữu một đội tàu phá băng hùng hậu chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ảnh Rosatom

Trước tương quan lực lượng này, châu Âu lại yếu thế một cách đáng… ghi nhận. Đội tàu phá băng và năng lực của đội tàu này ở châu Âu hạn chế. Hạ tầng sẵn có ở Bắc Cực khiêm tốn.

Chiến lược mới của EU kêu gọi mở rộng năng lực tàu phá băng, tăng cương răn đe hàng hải và phát triển hạ tầng kết nối các tuyến thương mại Bắc Cực với thị trường châu Âu.

Châu Âu còn dự định xây dựng một trung tâm an ninh hàng hải và các cách thức bảo vệ tốt hơn hệ thống cáp quan biển của các nước trong khu vực.

Dù vậy, theo các chuyên gia, nỗ lực như vậy chưa giúp châu Âu vượt qua Trung Quốc và Nga. Thúc đẩy hành lang vận tải mới này đồng nghĩa với việc phụ thuộc nhiều hơn và hạ tầng do Nga kiểm soát, điều đi ngược với mong muốn nhất quán của châu Âu là giảm bớt tầm ảnh hưởng kinh tế của Nga.

Vì thế, tới thời điểm này, giấc mơ chỉ là giấc mơ. Thậm chí, với nhiều người, đó còn là một giấc mơ hoang đường.

Thêm một điểm nhấn hợp tác chiến lược Nga – Trung Quốc

Điều quan trọng hơn, cả Nga và Trung Quốc đều không dừng lại chờ châu Âu đuổi kịp. Hiện Bắc Cực vẫn là người chơi "bên lề", chiếm khoảng 0.3% khối lượng vận tải toàn cầu. Con số được dự kiến tăng lên 1% vào năm 2030 nhưng điều này hoàn toàn có thể thay đổi.

Xung đột ở Trung Đông đã phơi bày gần như toàn bộ tính dễ tổn thương của cung đường vận chuyển truyền thống này. Tuyến đường Biển Bắc đang được cân nhắc như một lựa chọn thay thế ngày càng hấp dẫn.

Về thời gian, các tàu hàng di chuyển từ châu Á sang châu Âu thông qua tuyến đường Biển Bắc có thể rút ngắn còn 18 đến 22 ngày, thay vì mất 28 đến 35 ngày theo hải trình đi qua kênh đào Suez.

Với Moscow, tuyến đường Biển Bắc cung cấp một hành lang vận tải trực tiếp cho dòng năng lượng sang châu Á, thị trường quan trọng của Nga để đối phó với các lệnh trừng phạt phương Tây.

Bắc Kinh cần tuyến đường này như một phương án giảm thiểu sự phụ thuộc vào các điểm nghẽn hàng hải truyền thống.

Ông David Roche, nhà phân tích chiến lược tại Quantum Strategy & Geonomics nói trên CNBC, tầm quan trọng của Bắc Cực còn nằm ở chỗ nó làm sâu sắc hơn sự phụ thuộc lẫn nhau giữa kinh tế Nga và Trung Quốc.

Tất nhiên, theo vị chuyên gia này, sự phụ thuộc lớn hơn nằm ở phía Nga bởi Trung Quốc đang là nơi tiêu thụ phần lớn dòng năng lượng không đến được với thị trường châu Âu.

Hiện tượng trái đất nóng lên đang là một đòn bẩy tự nhiên cho tuyến đường thương mại qua Bắc Cực. Theo một nghiên cứu công bố trên Tạp chí WMU Journal of Maritime Affairs, tình trạng băng tan ở các vùng cực có thể làm tăng năng lực vận tải của tuyến đường Biển Bắc lên mức từ 127 triệu tấn hàng hoá đến 463 tấn hàng hoá một năm từ giờ tới năm 2050. Lẽ dĩ nhiên, cả Nga và Trung Quốc sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Theo Khánh Nguyên

vietnamdaily

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dừng xây dựng tòa nhà cao hơn Landmark 72 ngay khi vừa đào xong móng, dự án 130.000 tỷ đồng thiết kế như khoa học viễn tưởng cần đánh giá lại

Dừng xây dựng tòa nhà cao hơn Landmark 72 ngay khi vừa đào xong móng, dự án 130.000 tỷ đồng thiết kế như khoa học viễn tưởng cần đánh giá lại Nổi bật

Phát hiện 3 tàu chở 140.000 tấn dầu Nga tiến thẳng tới địa điểm bất ngờ, lưỡng đảng Mỹ cùng ‘nóng mắt'

Phát hiện 3 tàu chở 140.000 tấn dầu Nga tiến thẳng tới địa điểm bất ngờ, lưỡng đảng Mỹ cùng ‘nóng mắt' Nổi bật

Một trong những nhà máy hóa chất lớn nhất của Nga trúng hỏa lực

Một trong những nhà máy hóa chất lớn nhất của Nga trúng hỏa lực

19:40 , 28/10/2026
Tổng thống Mỹ Trump sẽ làm gì nếu đảng Cộng hòa thua trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ?

Tổng thống Mỹ Trump sẽ làm gì nếu đảng Cộng hòa thua trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ?

19:20 , 28/10/2026
Mỹ cảnh báo khả năng hành động quân sự vào Iran sau ngày 3/11

Mỹ cảnh báo khả năng hành động quân sự vào Iran sau ngày 3/11

19:00 , 28/10/2026
Tây Ban Nha: Hai tàu cao tốc đâm nhau, hơn 200 người thương vong

Tây Ban Nha: Hai tàu cao tốc đâm nhau, hơn 200 người thương vong

18:52 , 28/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên