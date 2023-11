Ngắm bộ sưu tập túi xách hàng hiệu sang chảnh mà Doãn Hải My đeo khi hẹn hò cùng Đoàn Văn Hậu

Trong chuyến du lịch tháng 9 cùng Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My gây chú ý khi đeo chiếc túi Louis Vuitton Camera Box có giá 3.450 USD (khoảng 84 triệu đồng). Món phụ kiện nhỏ gọn, độc đáo mang lại cho Hải My vẻ thoải mái, thư giãn phù hợp khi đi du lịch, nhất là khi cả Văn Hậu và Hải My đều yêu thích chụp ảnh film