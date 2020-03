"Ngấm đòn" Covid-19, giá nhà đất Tp.HCM bắt đầu "xì hơi", giao dịch giảm thê thảm

Mới đầu năm 2020 nhưng thị trường bất động sản lại phải đối mặt với hàng loạt khó khăn. Trong khi hàng trăm dự án đứng bánh vẫn chưa được tháo gỡ thì thị trường lại phải đối mặt với nguy cơ lượng giao dịch ảm đạm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trước đó, nhiều chuyên gia nhận định rằng sang năm 2020 giá nhà đất sẽ còn tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm. Tuy nhiên, ghi nhận trong những tháng đầu năm 2020 thì thị trường đã có sự chững lại rõ nét. Đặc biệt sau 2 tháng cả thế giới đối mặt với dịch Covid-19, giá nhà/đất ở Tp.HCM bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Nguyên nhân là do nguồn cầu từ giới đầu tư giảm mạnh. Mặt bằng chung ở các doanh nghiệp ghi nhận tình hình kinh doanh không mấy khả quan.

Cụ thể, tại nhiều phòng giao dịch rơi vào tình trạng ế ẩm, lượng khách hàng ghé đến chỉ lẻ tẻ vài người. Có những dự án dù liên tục đẩy mạnh truyền thông nhưng cũng không khá hơn là mấy. Doanh thu hạn hẹp, nhiều công ty địa ốc phải đóng cửa hoặc cho nhân viên hoạt động không lương, chỉ hỗ trợ tiền xăng xe đi lại. Nếu có giao dịch thì họ được hưởng hoa hồng nhưng không ít môi giới rơi vào cảnh thất thu.

Ghi nhận ở thị trường nhà phố, biệt thự, đất nền cũng không mấy khả quan. Do ảnh hưởng của dịch, lượng khách tìm đến các phòng giao dịch nhà đất tại các địa bàn như Quận 12, Quận 9, Quận Thủ Đức… giảm khoảng 70% so với cùng kỳ. Trước tình hình này, nhiều người muốn bán nhà đất nhưng đều rơi vào thế “kẹp hàng”. Bán giá cao đã khó khăn, nhiều chủ nhà và giới đầu tư chấp nhận giảm giá từ 5-15% so với mức giá rao bán trước đó nhưng vẫn không tìm được khách mua.

Ghi nhận sơ bộ ở thị trường Quận 9 hiện mức giá đã giảm nhiệt so với thời điểm đầu năm. Trên các trang mạng xã hội, dễ dàng bắt gặp nhiều bài đăng, quảng cáo đất ở khu vực này với mức giá thấp hơn cách đây ít tháng, giảm giá từ 5-7 triệu/m2 nhưng lượng tương tác vô cùng ít ỏi.

Thậm chí, nhiều chủ đất do cần tiền muốn bán nhanh, giảm giá kèm nhiều chương trình khuyến mãi nhưng thực tế rất khó tiếp cận khách hàng. Tương tự ở quận 12, nhiều chủ đất cho biết đã tìm cách giảm giá xuống để kéo nhà đầu tư quay trở lại nhưng tình hình giao dịch cũng ảm đạm.

Điển hình là câu chuyện của chủ một khu đất tên Nguyễn Văn T. tại phường Tân Thới Hiệp, Quận 12. Do cần tiền đi nước ngoài định cư, người đàn ông này rao bán một khu đất đang xây nhiều phòng trọ cho thuê từ giữa năm 2019, mức giá đưa ra là 7,5 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng rao bán không có kết quả, ông T. đã tự giảm giá xuống còn 6,5 tỷ đồng. Chủ khu đất trên cũng gửi nhiều phòng giao dịch và “cò đất” nhờ bán hộ, hứa thưởng hoa hồng cao nhưng cho đến nay miếng đất vẫn nằm treo một chỗ.

Tuy vậy, nhiều chuyên gia vẫn lo ngại rằng việc giá nhà/đất hạ nhiệt chỉ là tạm thời trước mùa dịch. Bởi những dự báo trước đó về xu hướng trong năm 2020 vẫn là giá nhà đất tiếp tục leo thang và thị trường sẽ có dấu hiệu giảm tốc mạnh. Trong khi đó, giới đầu tư dường như cũng bắt đầu nản chí. Họ dần chuyển qua kinh doanh các mặt hàng khác thay vì đổ tiền vào BĐS như trước đây.