"Ngậm ngùi" cổ phiếu ngân hàng, thép và dịch vụ tài chính đóng vai “kép chính"

Giảm tốc nhưng vẫn vượt kì vọng

Báo cáo kết quả kinh doanh mới công bố của VNDirect cho biết quý III/2021, tổng lợi nhuận của các công ty niêm yết trên ba sàn HOSE, HNX, UPCOM tăng 17,8% so với cùng kỳ, dù thấp hơn so với quý I/2021 và quý II/2021 lần lượt là 92,0% và 72,3%. Lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh 54,6% so với cùng kỳ.

Tác động tiêu cực từ COVID-19 nhưng kết quả lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn vẫn rất khả quan

Theo VNDirect, các mức tăng trên khá bất ngờ khi GDP Quý 3/2021 tăng trưởng âm 6,17% do những tác động tử COVID-19.



Đáng chú ý Trong 51 công ty trong danh mục theo dõi của VNDirect đã công bố kết quả kinh doanh quý III, 53% doanh nghiệp có lợi nhuận theo sát dự phóng, 18% vượt kỳ vọng và 29% thấp hơn dự phóng.

Sân khấu chính cho thép và dịch vụ tài chính

Báo cáo cũng cho thấy, các doanh nghiệp thép hưởng lợi từ cả sản lượng tăng và giá bán bình quân cao hơn, ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận 17,2% so với cùng kỳ trong quý III.

Với các doanh nghiệp dịch vụ tài chính (chủ yếu là các công ty chứng khoán), lợi nhuận quý III tăng đến 119,3% so với cùng kỳ, trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng mạnh cả về điểm số lẫn thanh khoản.

Các công ty chứng khoán thắng "đậm" trong quý III vừa qua

Trong khi đó, lợi nhuận quý III của ngành ngân hàng giảm tốc, ghi nhận tăng trưởng chỉ đạt 13,1% so với cùng kỳ, so với mức tăng 79% và 34,3% so với cùng kỳ trong Quý I/2021 và Quý II/2021.



Giải thích cho sự giảm tốc này, VNDirect cho biết là do các ngân hàng tăng trưởng tín dụng chậm lại và tăng trích lập dự phòng.

Cùng với ngân hàng, lợi nhuận ngành bất động sản chỉ tăng 6% so với cùng kỳ, thấp hơn so với mức 96% trong quý II/2021.

Lợi nhuận âm

Do ảnh hưởng từ COVID-19, ngành đồ uống, ô tô, bán lẻ và vận tải ghi nhận sự sụt giảm lợi nhuận ròng nặng nề trong quý III/2021 với mức giảm lần lượt giảm 65%, 54%, 53%, 18% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó VNDirect cho biết, các ngành khác tăng trưởng lợi nhuận âm bao gồm xây dựng và vật liệu giảm 32% so với cùng kỳ, khai khoáng giảm 37%.