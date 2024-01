Ngăn chặn các giao dịch đất đai của Công ty Phú Hồng Thịnh

Theo Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, đơn vị đang xác minh vụ việc có dấu hiệu "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Trốn thuế" xảy ra tại UBND tỉnh Bình Dương, UBND thành phố Thuận An, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Phú Hồng Thịnh (nay là Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hồng Thịnh) và một số đơn vị có liên quan.

Để phục vụ công tác xác minh, thu hồi tài sản cho Nhà nước, Cục đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin, ngăn chặn mọi giao dịch chuyển nhượng, cập nhật thông tin đối với các quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất liên quan đến Công ty Phú Hồng Thịnh và các cá nhân liên quan đến doanh nghiệp này. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin, tạm dừng việc chuyển nhượng vốn góp tại các pháp nhân, các dự án bất động sản của Công ty Phú Hồng Thịnh trên địa bàn.

Văn bản này kèm theo danh sách tổ chức, cá nhân bị đề nghị ngăn chặn giao dịch. Cụ thể, tổ chức bị đề nghị ngăn chặn giao dịch là Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hồng Thịnh (đăng ký trụ sở ở phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) cùng 7 cá nhân liên quan đến Công ty, trong đó có bà Phạm Thị Hường, người đứng đầu Công ty. Mọi giao dịch liên quan đến tổ chức và các cá nhân nêu trên chỉ được thực hiện khi có văn bản giải tỏa của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Sau khi nhận công văn nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã ký văn bản gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo đề nghị của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Công ty Phú Hồng Thịnh do bà Phạm Thị Hường (sinh năm 1966, quê Quảng Bình) đứng đầu, chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với các dự án nhà ở thương mại, đất nền ở các vị trí đắc địa của tỉnh Bình Dương.

Trước đó, vào năm 2020, UBND tỉnh Bình Dương và các sở, ngành đã cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan 17 dự án bất động sản thuộc nhóm 4 công ty do gia đình bà Phạm Thị Hường làm chủ theo yêu cầu của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Các dự án đều nằm ở các vị trí đắc địa của Thuận An và Dĩ An (hai thành phố đông dân của Bình Dương, giáp với Thành phố Hồ Chí Minh).