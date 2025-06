Ngân Collagen tái xuất sau thời gian bị Bộ Y Tế chỉ đạo kiểm tra sản phẩm, netizen ùa vào đặt câu hỏi

Sáng 3/6, Ngân Collagen “tái xuất” với video dài hơn 8 phút chia sẻ về lùm xùm thời gian vừa qua.

Cô ăn diện chỉnh tề, ngồi trong biệt phủ ở Cần Thơ, lên tiếng về thông tin 2 sản phẩm được Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kiểm tra, lấy mẫu hai sản phẩm giảm cân do Ngân Collagen quảng cáo: "Kẹo táo thải mỡ bụng" và "N-collagen Chanh Plus".

Ngân Collagen lên tiếng về lùm xùm thời gian vừa qua.

Ngân Collagen cầm một loạt tài liệu trên tay, giới thiệu là giấy tờ liên quan đến giấy phép mỹ phẩm N-collagen, biên bản làm việc với cơ quan chức năng. Cô cũng cho biết lý do im lặng suốt thời gian qua là vì làm việc với cơ quan chức năng.

“Xong xuôi hết thì Ngân mới lên đây ngồi giải trình cho mọi người để khách hàng có nhìn nhận về các sản phẩm của mình. Ngân cũng muốn gửi lời xin lỗi tới khách hàng, những người đồng hành về sự việc ồn ào trong thời gian vừa qua, làm ảnh hưởng đến mọi người”, Ngân Collagen nói.

Trước đó, vào ngày 26/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành công văn yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất và lấy mẫu kiểm nghiệm hai sản phẩm: Kẹo táo thải mỡ bụng và N-Collagen Chanh Plus.

Cả hai sản phẩm này do Ngân Collagen quảng cáo và được xác định chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cũng như Giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.

Kết quả công bố của Ngân Collagen ở thời điểm hiện tại hoàn toàn khác với thông tin kiểm tra.

Lần này Ngân Collagen mở bình luận công khai, ngay lập tức thu hút hàng nghìn comment của dân mạng chỉ sau vài phút đăng tải. Song, điều đáng chú ý là ai nấy đều tiếp tục hoài nghi, và đặt dấu chấm hỏi về những thông tin mà cô cung cấp có đúng hay không. Nhiều người còn so sánh hình ảnh Ngân Collagen ngồi tại nhà riêng lên tiếng giống về mặt hình thức với các nội dung mà DJ Ngân 98 cũng từng lên tiếng về các sản phẩm của mình trước đó trên mạng xã hội.

Hình ảnh của Ngân Collagen gắn với nhiều sản phẩm của N - Collagen.

Cùng thời điểm này Ngân Collagen cũng đang liên tục vướng vào những lùm xùm với DJ Ngân 98, tranh cãi vấn đề đời tư.

Hiện tại, chỉ có video dài hơn 8 phút vừa đăng tải là Ngân Collagen mở bình luận công khai. Đối diện với những câu hỏi từ cư dân mạng, Ngân Collagen giữ im lặng. Chồng cô cũng tiếp tục đăng tải clip bán hàng nhưng tắt tính năng bình luận trên TikTok.

Trước khi có sản phẩm bị Bộ Y tế kiểm tra, Ngân Collagen (tên thật là Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995 tại Cà Mau) nổi tiếng trên mạng với vai trò doanh nhân, chủ một thương hiệu mỹ phẩm và cùng chồng kinh doanh tiệm kim cương tại Cần Thơ.

Theo đó, Ngân Collagen từng thành lập Công ty TNHH MTV mỹ phẩm N-Collagen tại Cà Mau năm 2017, nhưng công ty này hiện đã giải thể. Cô hiện được giới thiệu là Giám đốc điều hành Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen - đơn vị phân phối nhiều sản phẩm làm đẹp, nổi bật là “kẹo táo thải mỡ bụng”.

Ngân Collagen gắn liền với hình ảnh nữ doanh nhân, giàu có trên mạng xã hội.

Trên kênh TikTok hơn 620.000 người theo dõi, Ngân Collagen thường xuyên đăng các video khoe cuộc sống giàu có, sở hữu biệt thự trăm tỷ, túi hiệu, kim cương và xe sang; đan xen là những video quảng cáo các loại kem dưỡng da, kem trị mụn, trị nám, trị mụn, collagen tổ yến…