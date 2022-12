Ngân hàng ầm ầm tuyển dụng nhân sự dịp cuối năm, cơ hội cho ứng viên có còn nhiều?

Cụ thể, ABBank đang đăng tuyển 123 chỉ tiêu làm việc tại hội sở cũng như nhiều chi nhánh, phòng giao dịch trên khắp cả nước.



Theo đó, ngân hàng đang có nhu cầu tuyển dụng cao nhất tại khu vực miền Bắc với hơn 62 chỉ tiêu đang được đăng tuyển, ứng với hơn 50% nhu cầu tuyển dụng của ngân hàng. Tại khu vực miền Trung và miền Nam số lượng chỉ tiêu được ABBank phân bổ lần lượt là 22 và 39.

Phần lớn vị trí chuyên viên tư vấn, quan hệ khách hàng tại TP.HCM của ABBank có hạn nộp hồ sơ là 31/12/2022. Cũng công việc tương tự, song với nơi công tác là Bình Phước, ngân hàng này lại đang niêm yết hạn chót để ứng tuyển là 10/01/2023.

Tại BacABank thì đang có 56 cơ hội việc làm thuộc các vị trí như thẩm định giá, hỗ trợ tín dụng, quan hệ khách hàng, chuyên viên phát triển và xây dựng sản phẩm… Ngân hàng cũng cho biết, việc nhận hồ sơ ứng tuyển của các ứng viên tại nhiều vị trí sẽ kết thúc vào cuối năm nay.

BaoVietBank cũng đang chiêu mộ nhân sự tại 6 tỉnh thành phố là Cần Thơ, Gia Lai, Hải Phòng, Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh. Trong đó, các chỉ tiêu thuộc ngạch chuyên viên như quan hệ khách hàng cá nhân/doanh nghiệp, giao dịch viên chiếm phần lớn nhu cầu tuyển dụng.

Một nhà băng khác cũng niêm yết hạn chót nhận hồ sơ của nhiều vị trí vào cuối năm nay đó là Ngân hàng Bản Việt. Theo đó, VietCapitalBank đang chiêu mộ hơn 260 nhân sự, phần lớn các vị trí này có hạn cuối nhận hồ sơ là 15/12/2022 hoặc 31/12/2022.

Tham gia mùa tuyển dụng nhân sự cuối năm lần này còn có LienVietPostBank. Cụ thể, nhà băng này đang đăng tuyển 100 việc làm, chủ yếu ở các mảng kinh doanh, xử lý nợ và công nghệ làm việc tại khu vực Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Quảng Trị,…

Eximbank cũng tuyển dụng nhiều chỉ tiêu, cho hội sở và chi nhánh thuộc các bộ phận như quan hệ khách hàng, công nghệ, quản trị rủi ro... Dự kiến sau 24 ngày nữa, ngân hàng sẽ đóng đơn đăng ký đối với hàng loạt vị trí kể trên.

Ngoài các ngân hàng trên, 151 cơ hội việc làm với mức thu nhập và phúc lợi cạnh tranh tại các bộ phận như marketing, công nghệ, kinh doanh, pháp lý, thẩm định giá, giao dịch viên… cũng đang đón chờ người lao động nộp đơn ứng tuyển trước cuối năm nay ở HDBank.

Ngày 31/12 càng đến gần, mặc dù các nhà băng đăng tuyển nhiều, song thực tế khả năng người lao động tìm được một công việc thuộc ngành ngân hàng ngay trong năm lại ít đi. Bởi lẽ không ít nhà băng đến thời điểm hiện tại gần như đã hoàn thành phần lớn chương trình tuyển dụng tập trung của năm nay.

Đơn cử như Vietcombank, mặc dù hồi cuối tháng 11, ngân hàng đã thông báo tuyển dụng tập trung đợt thứ 10 với hơn 200 cơ hội việc làm. Đến ngày 03/12 vừa qua 90% vị đã hết hạn ứng tuyển.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình chiêu mộ thực tập sinh lớn trong năm nay cũng đã khép lại, hoặc đang tiến dần đến hạn chót đăng ký. Ví dụ như chiến dịch tuyển dụng thực tập sinh và chuyên viên bộ phận quân hệ khách hàng "Learn to banker" của HDBank đã hết hạn nộp hồ sơ ngày 20/11/2022; chương trình "Thực tập viên tiềm năng năm năm 2023" của Sacombank cũng đã khép lại thời gian nhận đơn đăng ký vào thời điểm 25/11/2022l; hay như "The next banker 2023" của ACB cũng đang đến gần hạn đóng đơn đăng ký vào ngày 25/12...