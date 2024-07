Ngân hàng đầu tiên công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm, lợi nhuận quý 2 gấp gần 3,5 lần cùng kỳ 2023

Dự báo lợi nhuận quý 2/2024 của một số ngân hàng



Công ty chứng khoán MBS mới đây đã đưa ra dự báo lợi nhuận quý 2/2024 của một số ngân hàng:



VPBank (VPB): Dự báo tăng trưởng tín dụng hết quý 2/2024 đạt 11,5%, NIM đi ngang so với quý 1/2024 và đạt mức 5,8%. Chi phí trích lập giảm 15% trong quý 2/2024 so với quý 1/2024. Theo đó, lợi nhuận quý 2/2024 kỳ vọng tăng 62% so với cùng kỳ. Dự báo lợi nhuận cả năm tăng 78% so với năm 2023.



HDBank (HDB): Tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt 9%. NIM được xác định tạo đáy trong 2023, và đang trên đà cải thiện trong 2024. MBS dự báo lợi nhuận quý 2/2024 của HDBank tăng 38% so với cùng kỳ, lợi nhuận cả năm tăng trưởng 31%.

Eximbank (EIB): MBS cho rằng tăng trưởng tín dụng Eximbank tiếp tục cải thiện trong quý 2/2024 (tăng 7% trong 6 tháng) nhờ lãi suất cho vay vẫn ở mức thấp và cung cấp các gói tín dụng với lãi suất hấp dẫn trong quý 2/2024. Eximbank giảm áp lực tăng nợ xấu trong quý 2 khi nợ nhóm 2 trong quý 1 đã giảm xuống 1,2%. Dự báo lợi nhuận ròng quý 2/2024 tăng 29% so với cùng kỳ chủ yếu từ mức nền thấp trong 2023.

Techcombank (TCB): Dự báo tăng trưởng tín dụng đến hết quý 2/2024 đạt 12%. Tốc độ tăng chậm lại so với quý 1 (quý 1 tăng 7,1%). NIM giảm nhẹ xuống mức 4,2%. Chi phí trích lập dự phòng đi ngang so với quý 1. Dự báo lợi nhuận ròng quý 2/2024 của ngân hàng tăng 26% so với cùng kỳ.

ACB: Dự báo tăng trưởng tín dụng tiếp tục tăng và đạt khoảng 7% trong 6 tháng đầu năm nhờ lãi suất cho vay vẫn ở mức thấp. Ngân hàng giảm áp lực tăng nợ xấu trong quý 2. Lợi nhuận ròng quý 2/2024 có thể tăng 20% so với cùng kỳ chủ yếu từ mức nền thấp trong 2023.

VietinBank (CTG): Dự báo tăng trưởng tín dụng hết quý 2/2024 đạt 7%. NIM đi ngang so với quý 1/2024 và đạt mức 3%. Chi phí trích lập giảm mạnh sau khi đã tăng cao trong quý 1/2024. Theo đó, dự báo lợi nhuận quý 2/2024 của ngân hàng tăng 8% so với cùng kỳ.

Vietcombank (VCB): Lợi nhuận kỳ vọng đi ngang so với cùng kỳ khi tín dụng được dự báo cải thiện hơn so với quý liền trước, nhưng tốc độ tăng trưởng dự kiến thấp hơn cùng kỳ. Đồng thời, NIM của VCB tiếp tục chịu áp lực khi phải hạ lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, VCB vẫn đang có mặt bằng lãi suất huy động thấp so với lịch sử và so với mặt bằng các NHTM khác, khi chưa có dấu hiệu tăng lãi suất huy động trở lại. Chính vì thế, dự kiến chi phí huy động của VCB được cải thiện hơn so với cùng kỳ.

TPBank (TPB): Lợi nhuận dự kiến đi ngang so với cùng kỳ khi mặc dù NIM của TPBank đã cải thiện và tạo đáy, tuy nhiên tín dụng của TPBank tăng trưởng âm trong quý 1/2024 và chỉ dự kiến được cải thiện trong quý 2.

VIB: Dự báo tăng trưởng tín dụng đến hết quý 2/2024 đạt 2,5%, NIM đi ngang so với quý 1/2024 và đạt mức 4%. Chi phí trích lập giảm nhẹ sau khi đã tăng cao trong quý 1/2024. Dự báo lợi nhuận ròng quý 2/2024 tăng 1% so với cùng kỳ.

OCB: Dự báo tăng trưởng tín dụng đến hết quý 2 đạt 5,6%. NIM giảm 30 điểm cơ bản so với quý 1/2024 và đạt mức 3%. Chi phí trích lập đi ngang so với quý 1/2024. Dự báo lợi nhuận quý 2 giảm 2% so với cùng kỳ.

BIDV (BID): Dự báo lợi nhuận ròng quý 2/2024 giảm 14% so với cùng kỳ do chi phí dự phòng rủi ro tăng 25%, NIM chưa cải thiện rõ rệt do ngân hàng vẫn đang thực hiện chính sách ưu đãi lãi suất cho vay ở mức thấp với toàn ngành.

Sacombank (STB): Dự báo tăng trưởng tín dụng đến hết quý 2/2024 đạt 4%, NIM giảm 20 điểm cơ bản so với quý 1/2024 và đạt mức 3,5%. Chi phí trích lập giảm 12% trong quý 2/2024 so với quý 1/2024. Lợi nhuận ròng quý 2/2024 được MBS dự báo giảm 21% so với cùng kỳ.