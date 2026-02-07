Ngân hàng dồn dập rao bán nợ trước Tết

Ngân hàng BIDV phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh VNA vừa thông báo bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty CP Giấy Đức Phú với giá khởi điểm gần 160 tỷ đồng. Khoản nợ được rao bán nguyên trạng, theo phương thức kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ bảo đảm, tính đến ngày 1/12/2025 có tổng giá trị hơn 159 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc hơn 136 tỷ đồng, bao gồm cả các khoản vay bằng VND và USD.

Điểm đáng chú ý của thương vụ nằm ở danh mục tài sản bảo đảm có giá trị lớn. Nổi bật là quyền khai thác phát sinh từ hợp đồng hưởng dụng tòa nhà Safomec tại số 7/1 Thành Thái, phường Diên Hồng, TPHCM. Tòa nhà có tổng diện tích sàn khai thác lên tới 9.635 m2, thời gian khai thác còn lại khoảng 21 năm, được xem là tài sản có tiềm năng tạo dòng tiền ổn định...

Ở một thương vụ khác, VietinBank Chi nhánh Ba Đình mới đây tiếp tục thông báo đấu giá lần thứ 6 khoản nợ của Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Phương Quang. Khoản nợ này có tổng giá trị lên tới 356 tỷ đồng (tính đến 31/12/2025). Cơ cấu nợ gồm khoảng 280 tỷ đồng nợ gốc phát sinh theo hợp đồng tín dụng ký năm 2022, hơn 54 tỷ đồng lãi trong hạn và gần 22 tỷ đồng lãi phạt quá hạn.

Ngân hàng đẩy mạnh xử lý nợ xấu trước Tết Nguyên đán.

Đáng chú ý, giá khởi điểm mà VietinBank đưa ra cho khoản nợ này là 280 tỷ đồng, tương đương đúng số nợ gốc, chưa bao gồm phần lãi. Điều này phần nào phản ánh nỗ lực của ngân hàng trong việc sớm thu hồi phần vốn chính, chấp nhận khả năng phải “hy sinh” một phần lãi để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ.

Tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty Phương Quang là quyền sử dụng hai thửa đất có diện tích 336,6 m2 và 361 m2, cùng quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Các tài sản này được UBND Quận 9 (cũ), TP HCM cấp giấy chứng nhận từ năm 2018 cho bà Huỳnh Thị Mười.

Không chỉ BIDV hay VietinBank, Agribank cũng tích cực đưa ra đấu giá các khoản nợ lớn. Gần đây, Agribank thông báo rao bán toàn bộ khoản nợ của Công ty CP Chế biến gỗ xuất khẩu Khải Hoàn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Thuận.

Khoản nợ này phát sinh theo hợp đồng tín dụng ký năm 2022, với giá trị ghi sổ tạm tính đến ngày 8/1/2026 là hơn 329 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc chiếm hơn 272 tỷ đồng, còn lại là hơn 56 tỷ đồng tiền lãi. Giá khởi điểm được đưa ra đúng bằng tổng dư nợ tạm tính, tức hơn 329 tỷ đồng.

Việc hàng loạt khoản nợ trăm tỷ đồng được rao bán sát Tết cho thấy quá trình xử lý nợ xấu đang được các ngân hàng đẩy mạnh. Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng chịu áp lực kiểm soát chất lượng, việc thu hồi nợ cũ, đặc biệt là các khoản nợ lớn, không chỉ giúp cải thiện hệ số an toàn mà còn tạo dư địa cho vay mới trong năm tiếp theo.