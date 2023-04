Ngân hàng nào đang cho vay mua nhà thấp nhất trong tháng 4?

Theo khảo sát của PV về lãi suất cho vay với mục đích mua nhà trong tháng 4 tại các ngân hàng cho thấy, mức lãi suất đang dao động trong khoảng 4,99 – 13,5%/năm .

Trong đó, lãi suất vay mua nhà thấp nhất đang thuộc về Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) ở mức 4,99%/năm. Nhưng, MSB chỉ cố định mức lãi suất này trong 3 tháng đầu với các khoản vay có thời hạn trên 24 tháng, từ tháng thứ 4 trở đi, MSB sẽ áp dụng lãi suất thả nổi theo lãi suất thị trường, vào khoảng 13,75%/năm.

Một số ngân hàng có lãi suất cho vay mua nhà tầm trung, dưới 10% bao gồm ngân hàng Shinhan Bank với mức 7,99%/năm, TPBank với 8%/năm, OCB với 8,49%/năm.

Tuy nhiên, Shinhan Bank chỉ tính lãi cố định 7,99%/năm trong 6 tháng đầu và 10,5%/năm cho 54 tháng còn lại. TPBank chỉ áp dụng mức 8% cho khách vay mua nhà trong 6 tháng đầu, 6 tháng tiếp theo sẽ áp dụng mức 12%/năm, sau đó cũng tính lãi thả nổi theo thị trường.

(Ảnh: Lộc Liên)

Còn các ngân hàng khác vẫn áp dụng lãi suất vay mua nhà ở mức trên 10%/năm như BIDV, Vietinbank, Viet Capital Bank, Woori Bank, Techcombank, UOB, Hong Leong Bank, HSBC, VIB, PVcomBank, HDBank,…

Đáng chú ý, VIB, PVcomBank, VPBank, HDBank đang là những ngân hàng có lãi suất cho vay mua nhà cao nhất, từ 12-13,5%/năm. Riêng với PVcomBank, mức lãi suất 12%/năm chỉ áp dụng 6 tháng đầu, từ các tháng sau đó sẽ tính 15,5%/năm. HDBank thì mức 13,5%/năm chỉ áp dụng cho năm đầu , từ năm tiếp theo, mức lãi sẽ cộng thêm biên độ là 4,5%/năm.

Ngày cuối cùng của tháng 3, Ngân hàng Nhà nước đã ra thông báo giảm cùng lúc 5 loại lãi suất điều hành với mức giảm từ 0,3-0,5%/năm và có hiệu lực từ ngày 3/4/2023. Do đó, chỉ trong vòng 1 tháng, lãi suất điều hành được điều chỉnh giảm đến 2 lần. Việc này được coi là là tín hiệu tích cực để hướng đến mục tiêu giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay, trong đó có lãi suất vay mua nhà.

Lần lượt sau đó, một số ngân hàng đã công bố giảm lãi suất huy động từ 0,2-1%/năm. Điều này khiến biểu đồ lãi suất hình thành xu hướng đi xuống kể từ đầu năm nay và trong Quý I, lãi suất huy động của các ngân hàng đã giảm từ 0,5-1,5%/năm, lãi suất cho vay cũng giảm từ 1,5-2%/năm.

Vì thế, mặt bằng lãi suất vay ngân hàng được kỳ vọng sẽ còn giảm thêm, nhất là khi 2 mức lãi suất quan trọng là lãi suất tái cấp vốn cho các ngân hàng và trần lãi suất huy động đều giảm. Do đó, người mua nhà và các chuyên gia hi vọng rằng, đến cuối tháng 4, mặt bằng lãi suất có thể giảm được 1,5-2% so với thời kỳ đầu năm 2023...