Ngân hàng nào đang có nhiều ưu đãi chuyển tiền du học?

Nhanh chóng nắm bắt tâm lý này, ACB đang triển khai chương trình ưu đãi miễn giảm phí chuyển tiền nước ngoài và giảm tỷ giá cho các giao dịch ngoại tệ với mục đích du học, sinh hoạt phí và trợ cấp nhân thân.

Du học và những "kĩ năng mềm” cần biết

Việc sinh sống và học tập tại một đất nước xa lạ không phải là một điều dễ dàng với bất cứ ai. Với mục tiêu về ngành học và ngân sách của gia đình, các trung tâm tư vấn du học hẳn sẽ đưa ra nhiều lời khuyên “chính chuyên” như chọn nơi học, chọn trường hay cách săn học bổng,.. tuy nhiên lại ít nơi đưa ra những lời khuyên mang tính “thực chiến” cho các bạn du học sinh.

Đơn cử như việc mức điểm tiếng Anh đầu vào của trường thì ai cũng nói, nhưng ít ai nhắc đến việc đừng chỉ hiểu tiếng của họ, hãy hiểu văn hóa của họ. Ví dụ đối việc chọn nơi ở thường ưu tiên các tiêu chí như khoảng cách gần trường, môi trường an toàn và chi phí hợp lý. Tuy nhiên ở nước ngoài với phương tiện công cộng tiện lợi thì thời gian di chuyển nên được cân nhắc hơn là khoảng cách. Một căn nhà xa hơn nhưng chỉ cần 5 phút đi tàu điện ngầm sẽ tối ưu hơn một nơi gần nhưng chỉ có thể đi bộ. Bên cạnh đó, chủ nhà hay người ở chung cũng vô cùng quan trọng. Một vài nước không ăn thịt lợn hoặc e ngại mùi nấu nướng cũng sẽ rất khó để hòa hợp khi ở chung.

Rõ ràng, những kĩ năng mềm này là vô cùng cần thiết nhưng không phải điều gì cũng có thể “google” được. Bố mẹ và các bạn học sinh cần tham khảo từ nhiều nguồn đa dạng như người thân, bạn bè, hội du học sinh người Việt tại nước mình tới,... để tránh bỡ ngỡ khi chuyển tới một môi trường hoàn toàn mới.

Đối với các dịch vụ về tài chính ngân hàng cũng nên tìm hiểu kỹ càng về quy định của nước sở tại như ngân hàng nào có nhiều ưu đãi dành cho sinh viên quốc tế, các quy chế chuyển và nhận tiền từ Việt Nam, tỷ giá chuyển đổi,...

Vậy còn từ Việt Nam ngân hàng nào đang có nhiều ưu đãi dành cho chuyển tiền du học?

3 “TIPS” chuyển tiền du học đơn giản từ ACB

Theo Thông tư 20/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/02/2023, người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho các mục đích chuyển tiền nước ngoài một chiều dành cho khách hàng cá nhân. Mức ngoại tệ mua, chuyển, mang ra nước ngoài cho các mục đích học tập được căn cứ vào các chi phí tại thông báo của cơ sở đào tạo nước ngoài. Trường hợp không có thông báo về các chi phí sinh hoạt và các chi phí khác liên quan, các ngân hàng được phép quyết định mức mua, chuyển, mang thêm ngoại tệ dựa trên thu nhập bình quân đầu người tại đất nước đến học tập.

Như vậy việc chuyển tiền quốc tế phục vụ mùa du học hiện nay vô cùng đơn giản. Các bậc phụ huynh có thể tham khảo tư vấn từ ngân hàng ACB với 3 bước dưới đây để quá trình được thuận tiện nhất:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ

Đầu tiên, cha mẹ cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và các giấy tờ quan trọng bao gồm:

Bản sao hộ chiếu và visa của du học sinh;

Giấy tờ chứng minh quan hệ của người chuyển và người nhận (CCCD của người chuyển, giấy khai sinh, hộ khẩu,…)

Thông báo chi phí của trường/Giấy thông báo nhập học chính thức kèm học phí (một số tên thường gọi là Confirmation of Acceptance for Studies (CAS), Letter of Acceptance (LOA),..)

Đây là những giấy tờ cơ bản nhất, ngoài ra ACB không yêu cầu tài liệu gì thêm, cho thấy quy trình thủ tục của ngân hàng rất tinh gọn, đơn giản.

Bước 2: Liên hệ trước với ngân hàng để được tư vấn

Bước tiếp theo, khách hàng liên hệ trước với ngân hàng để được các chuyên viên từ ACB tư vấn về các dịch vụ chuyển tiền quốc tế phù hợp như SWIFT hoặc Western Union.

ACB cũng khuyến cáo khách hàng không chọn các hình thức chuyển tiền không chính thống (như sử dụng dịch vụ “chợ đen”, chuyển qua các cá nhân không đảm bảo). Các ngân hàng tại nước ngoài hầu hết đều có quy định rất chặt chẽ về nguồn tiền, nên nếu một khoản lớn được chuyển vào tài khoản qua nguồn không chính thống sẽ sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao như khóa tài khoản, mất tiền,.. Chuyên viên tư vấn của ACB cũng sẽ giải thích kỹ càng đặc điểm của các dịch vụ chuyển tiền để cha mẹ suy nghĩ và lựa chọn chính xác.

Bước 3: Theo dõi tỷ giá để tối ưu chi phí

Bước này tuy nhỏ nhưng thường bị bỏ qua. Nếu có kế hoạch sớm cho công tác đóng tiền học phí, quý phụ huynh sẽ được tư vấn từ ACB để quyết định mua ngoại tệ vào ngày có tỷ giá chuyển đổi có lợi nhất. Đối với một khoản tiền lớn như học phí thì phần chênh tỷ giá này sẽ vô cùng giá trị.

Bên cạnh đó , ngân hàng cũng dành nhiều ưu đãi cho khách hàng khi chuyển tiền nước ngoài bao gồm: miễn phí hoặc giảm 50% phí chuyển tiền, giảm tỷ giá lên đến 20 VNĐ/nguyên tệ khi mua ngoại tệ, miễn phí thường niên thẻ tín dụng mở mới, đồng thời nhận ngay cơ hội quay số 100% trúng thưởng các phần quà hấp dẫn.

Ngoài chuyển tiền học phí du học thì sinh hoạt phí hay các khoản với mục đích khác như trợ cấp thân nhân, định cư,... cũng được ACB thực hiện rộng rãi trên nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngân hàng sẽ xử lý nhanh chóng và hoàn tất yêu cầu chuyển tiền của khách hàng nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Bộ hồ sơ chuyển tiền chuẩn hóa theo từng mục đích giao dịch, giúp quá trình thao tác trở nên đơn giản, thuận tiện. Đồng thời, hạn mức chuyển tiền cao, tỷ giá cạnh tranh và được niêm yết rõ ràng cũng sẽ giúp khách hàng yên tâm khi sử dụng dịch vụ.

