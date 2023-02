Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh hút thanh khoản kỳ hạn dài

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã nối dài hoạt động hút thanh khoản của trên thị trường liên ngân hàng trong phiên giao dịch đầu tuần (20/2). Cụ thể, NHNN đã phát hành mới tổng 35.000 tỷ đồng tín phiếu, hút về lượng tiền tương ứng; trong khi chỉ có 7.000 tỷ tín phiếu phát hành trước đó đáo hạn.

Trên kênh cầm cố giấy tờ có giá (OMO), không có khối lượng trúng thầu cũng không có các hợp đồng cũ đáo hạn.

Tính chung trên cả hai kênh tín phiếu và OMO, Nhà điều hành đã hút khỏi hệ thống ngân hàng 28.000 tỷ đồng trong phiên hôm qua. Trước đó, cơ quan này cũng đã rút về lần lượt 30.178 tỷ đồng và 142.413 tỷ đồng trong 2 tuần trước.

Đáng chú ý, NHNN tiếp tục sử dụng tín phiếu có kỳ hạn lên tới 91 ngày (tương đương 3 tháng) để hút thanh khoản dài hạn, với quy mô gần 10.000 tỷ đồng, bên cạnh 25.000 tỷ đồng tín phiếu 7 ngày. Việc phát hành thêm tín phiếu 91 ngày cho thấy định hướng “nhốt” tiền lâu hơn của cơ quan quản lý tiền tệ.

Với kỳ hạn 3 tháng, nhanh nhất phải tới trung tuần tháng 5, 10.000 tỷ đồng bị rút về kể trên mới có thể đáo hạn và quay lại hệ thống ngân hàng. Trước đó, cơ quan này cũng đã phát hành tổng cộng 20.000 tỷ tín phiếu 91 ngày trong 3 phiên giao dịch cuối tuần trước.

Những động thái mang tính thắt chặt của NHNN diễn ra trong bối cảnh lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng liên tục giảm trong 2 tuần gần đây, khi thanh khoản hệ thống ở trạng thái dồi dào.

Số liệu được NHNN công bố cho thấy, lãi suất VND bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm (kỳ hạn chính chiếm 90 – 95% doanh số giao dịch) trong phiên 15/2 đã giảm về còn 3,64%/năm – mức thấp nhất kể từ cuối năm 2022. So với trung tuần tháng 1, lãi suất qua đêm liên ngân hàng đã giảm 2,8 điểm %. Ở các kỳ hạn ngắn 1 và 2 tuần, lãi suất VND cũng tiếp tục giảm đáng kể so với hồi trung tuần tháng 1, còn lần lượt quanh 4,87% và 5,34%.

Theo giới phân tích, NHNN đang từng bước quay lại xu hướng hút ròng thanh khoản hệ thống nhằm đẩy mặt bằng lãi suất thị trường 2 lên cao hơn so với lãi suất USD, tạo khoảng cách an toàn chuẩn bị cho cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 3 tới đây.

Thực tế, sau nhịp giảm trong nửa đầu tháng 2, chênh lệch lãi suất giữa VND và USD trên thị trường liên ngân hàng đã thu hẹp nhanh chóng, đặc biệt ở các kỳ hạn ngắn. Điểm hoán đổi lãi suất mỏng đi đã gây ảnh hưởng lên tỷ giá USD/VND.

Sau khi NHNN triển khai thêm công cụ tín phiếu 91 ngày, lãi suất qua đêm liên ngân hàng bắt đầu tăng trở lại lên vùng 4,6 – 4,7%/năm vào cuối tuần trước.

Chứng khoán Vietcombank cho rằng, một trong những mục tiêu quan trọng của NHNN trong điều hành chính sách tiền tệ trong năm 2023 là đảm bảo tính hấp dẫn trong việc nắm giữ VND, hạn chế dòng vốn chảy khỏi Việt Nam khi lãi suất huy động USD vẫn luôn được duy trì ổn định ở mức 0%.

Do đó, đánh giá từ giả định mức lãi suất mục tiêu mà Fed hướng đến có thể dao động quanh 5% trong năm 2023, VCBS cho rằng để đảm bảo các cân đối kinh tế vĩ mô, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng nhiều khả năng tiếp tục cao hơn đáng kể so với năm ngoái, mặt bằng trung bình khả năng cao neo quanh 7% đối với các kỳ hạn 1 đến 3 tháng. Đối với các kỳ hạn ngắn có thể dao động ở mức thấp hơn trong điều kiện dòng vốn đầu tư có những diễn biến thuận lợi hơn so với kỳ vọng.