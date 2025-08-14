Ngân hàng tham gia thị trường tiền số: MB dự kiến thành lập sàn giao dịch đầu tiên, TCBS đã tích hợp vào bảng giá, VPBank để ngỏ khả năng nhập cuộc

Nhiều ngân hàng muốn tham gia thị trường tiền mã hóa

Ngày 12/8, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác kỹ thuật với Dunamu – đơn vị vận hành Upbit, nền tảng tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc. Thông qua biên bản ghi nhớ này, Dunamu sẽ là đối tác chiến lược chính của MB. Hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ, chia sẻ công nghệ và hạ tầng để thúc đẩy hệ sinh thái tài chính số của Việt Nam.

Cụ thể, Dunamu sẽ hỗ trợ MB thành lập sàn giao dịch tiền mã hóa (tiền điện tử) tại Việt Nam, đồng thời tham gia xây dựng luật, hệ thống và các cơ chế bảo vệ nhà đầu tư liên quan đến tài sản số. Bên cạnh đó, Dunamu cũng sẽ chuyển giao công nghệ hàng đầu thế giới của Upbit (top 3 toàn cầu), cung cấp kinh nghiệm vận hành toàn diện bao gồm hạ tầng hiệu suất cao, bảo mật, tuân thủ pháp lý quốc tế, đặc biệt là các chuẩn của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), cùng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chia sẻ về hợp tác này, ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT MB cho biết: "MB và Upbit sẽ là những đối tác tin cậy, phối hợp cùng nhau để thúc đẩy thị trường tài chính số Việt Nam."

Không chỉ MB, một số ngân hàng tư nhân lớn cũng có kế hoạch tham gia thị trường tài sản số.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay, ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank cũng khẳng định việc tham gia vào các lĩnh vực như blockchain, xây dựng sàn giao dịch tài sản số là xu thế tất yếu trong chiến lược chuyển đổi số của nhiều tổ chức tài chính, trong đó có Techcombank.

"Với các cơ hội mở ra và nếu luật pháp cho phép, Techcombank đương nhiên muốn tham gia và đóng góp vào việc phát triển, sở hữu các nền tảng công nghệ này", ông Hồ Hùng Anh nhấn mạnh.

Hiện, bảng giá chứng khoán trực tuyến của TCBS – Công ty con của Techcombank - bên cạnh bảng giá thị trường cơ sở và thị trường phái sinh đã có tích hợp hợp bảng giá Tài sản mã hóa. Bảng giá tài sản mã hóa của TCBS hiển thị 100 đồng tiền mã hóa như BTC (Bitcoin), ETH (Ethereum), XRP BNB, DOGE… Bảng giá Tài sản mã hóa của TCBS hiện chỉ có chức năng theo dõi về giá, khối lượng mua bán, tổng vốn hoá, tỷ lệ thanh khoản... và không cho thực hiện giao dịch mua bán.

Theo bà Đoàn Mai Hạnh, Giám đốc cao cấp Kinh doanh và tự doanh thị trường tài chính TCBS, khi tài sản mã hóa được công nhận với hành lang pháp lý rõ ràng, TCBS sẽ tích hợp vào sản phẩm dịch vụ để cung cấp cho khách hàng. Dù vậy, đại diện công ty chứng khoán này đánh giá tài sản mã hóa vẫn rất mới, tồn tại nhiều rủi ro, thách thức. Bởi vậy, bà Hạnh cho rằng nên lựa chọn kỹ những loại tài sản mã hóa cung cấp cho khách hàng, nên thí điểm với lượng đồng tiền số giới hạn, có thể là những loại có giá trị và thanh khoản cao, được công nhận ở nhiều nền kinh tế.

Trước đó, một ngân hàng TMCP khác là VPBank cũng không phủ nhận ý định tham gia thị trường này. Ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank cho hay, đây là lĩnh vực vô cùng mới mẻ và nhiều rủi ro. Tuy nhiên, dù muốn hay không, các tổ chức tài chính không thể đứng ngoài cuộc.

"VPBank sẵn sàng tham gia và đang trong quá trình đánh giá, phân tích, tiếp xúc với các đối tác trong khi chờ cơ quan thẩm quyền phê duyệt đề án thí điểm", ông Vinh cho biết.

Ngân hàng có lợi thế trong cuộc đua tại thị trường tài sản mã hóa

Ngày 14/6, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số (CNCNS) với 441/445 tán thành (tỷ lệ tán thành 92,26%). Với việc Quốc hội thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026), Việt Nam chính thức hợp pháp hóa việc sở hữu và sử dụng tài sản mã hóa. Dấu mốc này đã chấm dứt tình trạng nhiều năm mơ hồ về mặt pháp lý và ước tính khoảng hàng triệu người Việt Nam hiện đang nắm giữ tài sản mã hóa sẽ được công nhận và bảo vệ chính thức theo pháp luật.

Tại Hội nghị Đầu tư Techcombank 2025 diễn ra ngày 9/7 ở Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Công nghiệp Công nghệ thông tin - Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết Luật Công nghiệp công nghệ số đánh dấu lần đầu trong lịch sử Việt Nam quy định tính pháp lý cho tài sản số.

"Luật coi tài sản số là một loại tài sản theo pháp luật dân sự, tức được bảo vệ giống như tài sản thực", ông cho hay.

Theo Cục trưởng, Việt Nam hiện có khoảng 21 triệu người đầu tư vào tài sản mã hóa (crypto). Trước đây, hoạt động giao dịch, sở hữu tài sản số chưa có hành lang pháp lý rõ ràng. Luật Công nghiệp công nghệ số, được Quốc hội ban hành trong tháng 6 và có hiệu lực từ 1/1/2026, đưa người sở hữu tài sản mã hóa ra khỏi "vùng xám" pháp lý.

Tại họp báo Chính phủ diễn ra ngày 7/8, Bộ Tài chính cho biết sẽ có nhiều hơn một sàn giao dịch tài sản mã hóa được cấp phép trong giai đoạn thí điểm thu hút sự quan tâm của cộng đồng nhà đầu tư.

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết đây là lĩnh vực mới, chưa phổ biến trên thế giới, đòi hỏi vừa xây dựng, vừa bảo đảm triển khai an toàn, bền vững trong điều kiện Việt Nam.

Hiện Bộ Tài chính cơ bản hoàn chỉnh đề án trên và đề xuất trình Chính phủ. Chính phủ đã báo cáo cấp có thẩm quyền, xin chủ trương thực hiện thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Dự kiến Chính phủ sẽ ban hành quy định về thí điểm thị trường giao dịch tài sản này ở Việt Nam trong tháng 8, sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Ông Chi nói thêm Bộ Tài chính sẽ đưa ra các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn về công nghệ thông tin, năng lực tài chính, chuyên môn... với tổ chức muốn tham gia cung cấp dịch vụ này. Ngoài ra, Bộ cũng dự kiến đề xuất khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân tham gia thực hiện công việc này, với tinh thần Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Cho đến thời điểm hiện tại, những đơn vị dự kiến được cấp phép triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa vẫn chưa được công bố. Song, những thông tin từ đại diện từ đơn vị chuẩn bị cho dự thảo nghị quyết cho thấy điều kiện tương đối khắt khe khi cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa cho các đơn vị.

Tại sự kiện Vietnam Investment Forum 2025: Mid-Year Update do VietnamBiz và Việt Nam Mới phối hợp tổ chức, ông Tô Trần Hoà, Phó Trưởng ban Phát triển thị trường Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết theo dự thảo Nghị quyết về thí điểm phát hành và giao dịch tài sản mã hóa được Bộ Tài chính trình Chính phủ, tổ chức vận hành sàn giao dịch tài sản số sẽ phải đáp ứng mức vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng.

Trong đó, 35% vốn phải đến từ hai trong 5 loại hình tổ chức (ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, công ty công nghệ) nắm giữ. Đồng thời, 65% còn lại được sở hữu bởi các tổ chức, không phải cá nhân.

Theo ông Hòa, việc yêu cầu vốn cao là hoàn toàn có cơ sở khi đặt sàn giao dịch tài sản mã hóa trong vai trò tương đương với một Sở Giao dịch Chứng khoán, một công ty lưu ký và một công ty chứng khoán cộng lại. Những tổ chức này cùng đảm nhiệm các hoạt động phức tạp như tổ chức thị trường, thanh toán, phát hành, lưu ký – đòi hỏi hệ thống vận hành ổn định, bảo mật và minh bạch ở cấp độ cao nhất.

Hiện tại, hai Sở Giao dịch Chứng khoán tại Việt Nam có tổng vốn khoảng 7.000 tỷ đồng, Tổng công ty Lưu ký là 3.000 tỷ đồng – tổng cộng là 10.000 tỷ. Từ đó, ông khẳng định: “Nếu sàn tài sản mã hóa tích hợp toàn bộ các chức năng đó, yêu cầu mức vốn tương đương là điều hợp lý.”

Hiện có 21 ngân hàng sở hữu vốn điều lệ vượt 10.000 tỷ đồng. Như vậy, quy định mức vốn tối thiểu đối với tổ chức vận hành sàn giao dịch tài sản số tạo ra ưu thế cho các định chế có tiềm tài chính lớn như ngân hàng.