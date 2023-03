Ngân hàng Thế giới: Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2023 dự kiến đạt 6,3%

Tăng trưởng GDP năm 2023 đối mặt với nhiều thách thức

Sáng 13/3, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố báo cáo cập nhật kinh tế Việt Nam tháng 3/2023 với chủ đề "Đánh thức tiềm năng dịch vụ để tăng trưởng".

Tại lễ công bố báo cáo, các chuyên gia từ Ngân hàng Thế giới đưa ra nhận định, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đang đối mặt với khá nhiều thách thức do những diễn biến của kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng bởi tốc độ tăng trưởng chậm và nhu cầu giảm, lạm phát tăng cao, các điều kiện tài chính và tiền tệ bị thắt chặt cũng như mức độ phức tạp về địa chính trị gia tăng.

"Đây tiếp tục là rủi ro với hoạt động kinh tế vĩ mô toàn cầu năm 2023, cũng như đối với Việt Nam – với tư cách là một nền kinh tế có độ mở cao" – bà Carolyn Turk – Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam khẳng định.

Đặc biệt, theo bà Carolyn Turk, chỉ vài ngày trước, chúng ta đã thấy việc đóng cửa Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB), ngân hàng lớn thứ 16 ở Hoa Kỳ, tác động của sự kiện này sẽ tiếp tục trong những ngày và tuần tới, có thể dẫn đến nhiều biến động hơn trên thị trường tiền tệ và tài chính toàn cầu, đòi hỏi sự quan tâm và hành động kịp thời của các nhà hoạch định chính sách trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những thách thức, các chuyên gia kinh tế từ Ngân hàng Thế giới cũng nhận định, nền kinh tế Việt Nam đã có sự tăng trưởng khá tích cực trong năm 2022 với mức tăng trưởng GDP trên 8%, sự tăng trưởng mạnh mẽ này một phần do hiệu ứng tăng thấp của năm 2021 và nhu cầu trong nước phục hồi sau thời kỳ phong toả và xuất khẩu đạt kết quả vững chắc trong 3 quý đầu năm 2022.

Bà Carolyn Turk – Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 đối mặt với những thách thức

Tuy nhiên, bước sang năm 2023, các chuyên gia kinh tế dự báo, tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn đối mặt với khá nhiều thách thức do hoạt động xuất khẩu sang một số quốc gia như Mỹ, châu Âu yếu hơn và việc Trung Quốc mở cửa trở lại nền kinh tế, do đó tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt mức 6,3% trong năm 2023, thấp hơn mức tăng trưởng hơn 8% của năm 2022 do động lực tăng trưởng năm 2023 sẽ yếu đi bởi những tác động của thị trường tài chính và nền kinh tế toàn cầu.



Tuy nhiên, theo bà Dorsati Madani - chuyên gia kinh tế cao cấp của WB: Tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ dần được cải thiện vào quý II/2023 và 2 năm tiếp theo (2024-2025), với dự báo tăng trưởng lên mức 6,5% mỗi năm. Cùng với sự cải thiện về tăng trưởng GDP, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2023 có thể ở mức 4,5% và sẽ giảm dần xuống mức 3,5% vào năm 2024 và 3,0% vào năm 2025.

Cải thiện tăng trưởng bằng đầu tư công và đóng góp của lĩnh vực dịch vụ

Cũng theo các chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới, mặc dù có những thách thức đang phải đối mặt, song nền kinh tế Việt Nam có thể hoạt động tốt hơn nữa nếu việc thực hiện chi tiêu ngân sách, đặc biệt là đầu tư công, hiệu quả hơn. Cùng với đó, vai trò của chính sách hỗ trợ tài khóa và thực thi hiệu quả sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình toàn cầu có nhiều bất ổn.

Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2023 dự báo đạt 6,3% Cụ thể hơn về nhận định này, bà Dorsati Madani cho rằng, có một số vấn đề về việc thực hiện đầu tư công tại Việt Nam chưa đạt được hiệu quả như mong muốn do liên quan đến giải phóng mặt bằng, hay những hạn chế liên quan đến điều chỉnh kế hoạch thực hiện dự án, những hạn chế trong quá trình đấu thầu, điều làm làm ảnh hưởng đến khả năng tài khoá và ảnh hưởng đến đến tăng trưởng kinh tế trong nước. Do đó, Chính phủ cần có những chính sách để tăng cường hiệu quả đầu tư công trong thời gian tới.



Liên quan đến lĩnh vực dịch vụ, chuyên gia kinh tế cao cấp từ Washington D.C, ông Elwyn cho rằng: khu vực dịch vụ Việt Nam đã đóng góp nhiều cho tăng trưởng kinh tế và việc làm. Tuy nhiên, lĩnh vực dịch vụ bao gồm nhiều ngành, tiểu ngành và có thể tác động đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế.

Cụ thể, chuyên gia này chia lĩnh vực dịch vụ thành 4 nhóm chính, bao gồm: Dịch vụ xã hội, chiếm 14,4%, như: Dịch vụ y tế, giáo dục; Dịch vụ đổi mới sáng tạo toàn cầu, chiếm 6,4%, đây là dịch vụ đòi hỏi kỹ năng rất cao như dịch vụ kỹ thuật, hành nghề chuyên môn, dịch vụ tài chính…; Dịch trong nước kỹ năng thấp, chiếm 44,7% gồm bán lẻ, cá nhân, hành chính hỗ trợ, giải trí…; Dịch vụ kỹ năng thấp có thể tham gia thương mại, chiếm 34,5%, gồm: Vận tải, bán buôn, du lịch, lưu trú.

Qua đó cho thấy, dịch vụ trong nước kỹ năng thấp chiếm tỷ lệ cao nhất và tiếp đến là dịch vụ kỹ năng thấp có thể tham gia thương mại. Chuyên gia của Ngân hàng Thế giới nhận định, khu vực dịch vụ tại Việt Nam không đồng nhất, nhiều hoạt động của khu vực dịch vụ tập trung vào nhóm khu vực dịch vụ ít thâm dụng kỹ năng. Trong khi đó, dịch vụ tác động đến nhiều ngành kinh tế, bao gồm cả ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Theo đó, để cải thiện tốc độ tăng trưởng kinh tế, Việt Nam cần xem xét dư địa để thúc đẩy khu vực dịch vụ phát triển và đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế trong giai đoạn tới.