Ngân hàng Trung ương Anh giữ nguyên lãi suất

19-09-2025 - 09:09 AM | Tài chính quốc tế

Sau động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, giới đầu tư đã hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh BoE.

Cụ thể, Ngân hàng Trung ương Anh đã giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 4%, và cho biết sẽ tiếp tục theo dõi những biến động giá cả thời gian tới. 

Động thái này diễn ra theo đúng dự đoán của thị trường và diễn ra chỉ một ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 17/9 đã quyết định hạ lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ xuống 4,0 - 4,25%. Đây là lần cắt giảm đầu tiên của Fed sau 9 tháng nhằm ứng phó với những tín hiệu từ thị trường lao động Mỹ đang suy yếu.

Trong thông báo sau cuộc họp chính sách định kỳ, thống đốc BoE Andrew Bailey nêu rõ tình hình lạm phát chưa quay trở lại mức mục tiêu 2%, vì vậy bất kỳ quyết định cắt giảm lãi suất nào trong tương lai sẽ cần được tiến hành từng bước và hiệu quả.

Trước đó, hồi tháng 8, BoE đã cắt giảm lãi suất chủ chốt thêm 0,25 điểm phần trăm xuống còn 4%, viện dẫn lo ngại tăng trưởng bị ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dữ liệu từ Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC) công bố ngày 26/8 vừa qua cho thấy, giá bán lẻ tại Anh trong tháng 8 đã tăng lên mức cao kỷ lục kể từ tháng 3/2024, do giá thực phẩm tăng bất chấp nỗ lực hạn chế tăng giá của các nhà bán lẻ.

