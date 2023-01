Ngán ngẩm, vạ vật vì delay

Tăng thêm hơn 100 chuyến

Ngày 16-1, Vietnam Airlines thông báo tăng chuyến lần 4 với gần 20.000 chỗ tương ứng 108 chuyến bay, cho mùa cao điểm Tết từ ngày 16-1 đến 30-1 (tức từ ngày 25 tháng chạp năm Nhâm Dần đến ngày 9 tháng giêng năm Quý Mão). Các chuyến bay tăng cường tập trung vào những đường bay giữa TP HCM - Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế. Từ ngày 6-1 đến 5-2, tổng số ghế và chuyến bay toàn mạng nội địa mà hãng cung ứng phục vụ cả dịp Tết là gần 9.200 chuyến, tương đương gần 1,9 triệu ghế.

Trước đó, Vietnam Airlines từng có 3 đợt tăng tải vào tháng 8 và 12-2022 phục vụ dịp Tết. Hãng đã ghi nhận lượng khách đặt vé tăng trưởng nhanh trong những ngày gần Tết.

Cục Hàng không Việt Nam cũng vừa yêu cầu các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm và bố trí các chuyến bay khai thác buổi đêm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên cơ sở phù hợp với hạ tầng hàng không và công tác bảo đảm an ninh, an toàn. Tập trung bố trí phương tiện và nhân lực (phi công, tiếp viên...) phục vụ các chuyến bay trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Quý Mão 2023; xây dựng kế hoạch, biện pháp kiểm soát, giảm đến mức thấp nhất việc chậm, hủy chuyến bay; không để hành khách đi máy bay về quê ăn Tết chậm do thiếu phương tiện vận chuyển và tăng cường công tác kiểm soát, bảo đảm an toàn hàng không.

D.Ngọc