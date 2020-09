Ngân sách Nhà nước đã chi bao nhiêu chống Covid-19?

Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 8 ước đạt 92,9 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thực hiện 8 tháng đạt 881,9 nghìn tỷ đồng, bằng 58,3% dự toán, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2019 (thu ngân sách trung ương ước đạt 54,9% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt 62,7% dự toán).

Trong đó, thu nội địa tháng 8 ước đạt 74,7 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 25% so với số thu tháng 7, bằng 87,2% mức thu cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 8 tháng ước đạt 733,98 nghìn tỷ đồng, bằng 58,1% dự toán, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, cơ quan Thuế đã tiếp nhận 184.906 giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất của 128.679 doanh nghiệp và 56.227 hộ, cá nhân kinh doanh, tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 66,4 nghìn tỷ đồng.

Thu từ dầu thô, tháng 8 ước đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, tăng 460 nghìn tỷ đồng (25%) so với tháng 7. Lũy kế 8 tháng ước đạt 25,48 nghìn tỷ đồng, bằng 72,4% dự toán, giảm 35,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Về hoạt động xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính phân tích, do tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động thương mại quốc tế.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng đầu năm ước đạt 337,28 tỷ USD, xấp xỉ mức thực hiện cùng kỳ năm 2019. Trong đó kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng có số thu ngân sách lớn giảm đã tác động tới thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu.

Thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 8 ước đạt 15,8 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng gần 700 tỷ đồng so với tháng 7; hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định 9,2 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng ước đạt 121,5 nghìn tỷ đồng, bằng 58,4% dự toán, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm 2019; hoàn thuế giá trị gia tăng theo theo quy định gần 78,8 nghìn tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tổng chi NSNN tháng 8 ước đạt 119,5 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi NSNN 8 tháng đạt 975,6 nghìn tỷ đồng, bằng 55,8% dự toán, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: Giải ngân vốn đầu tư công, chi đầu tư phát triển đạt gần 221,8 nghìn tỷ đồng, bằng 47,08% dự toán, nhưng so với yêu cầu vẫn ở mức thấp, còn một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn thấp; chi trả nợ lãi đạt 74,39 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% dự toán, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2019; chi thường xuyên đạt 673,3 nghìn tỷ đồng, bằng 63,7% dự toán, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Bộ Tài chính cũng thống kê, đến nay, NSNN đã chi khoảng 16,29 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, đã thực hiện xuất cấp khoảng 13.600 tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai và giáp hạt đầu năm.

Thực hiện Nghị quyết số 122/2020/QH14 kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, ngày 19/6, Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã thực hiện cắt giảm dự toán chi cho hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại trong những tháng cuối năm 2020, với tổng kinh phí đã báo cáo về Bộ Tài chính đến thời điểm này khoảng 6,4 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng cho biết, cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp địa phương khó khăn trong điều kiện giảm thu NSNN. Tính hết tháng 8/2020, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 177,65 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch năm 2020 để chi trả nợ gốc đến hạn và để nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Nghị quyết của Quốc hội (9.090 tỷ đồng), với kỳ hạn bình quân 13,25 năm, lãi suất bình quân 2,95 %/năm.