Ngành âm nhạc sửng sốt trước AI: 300 triệu USD/năm, 7 triệu bài mỗi ngày và một “Spotify mới” sau mỗi 2 tuần

Sự phát triển của các công cụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý mang tên Suno. Nền tảng tạo nhạc này gần đây đã hé lộ những con số tăng trưởng vượt ngoài dự đoán. Sự bứt phá của Suno đang phác họa một bức tranh hoàn toàn mới về khả năng thương mại hóa AI trong lĩnh vực âm thanh, ở quy mô mà ít ai từng nghĩ tới khi công cụ này mới xuất hiện, đồng thời cũng dấy lên nhiều tranh luận về tương lai của ngành nhạc.

Từ món "đồ chơi" mạng xã hội

Cách đây không lâu, khi các công cụ AI tạo âm thanh bắt đầu nhen nhóm, đặc biệt là thời điểm Suno xuất hiện rộng rãi vào cuối 2023 - đầu 2024, thị trường nhìn nhận chúng như một món đồ chơi công nghệ không hơn không kém. Ở giai đoạn sơ khai, các sản phẩm đầu ra thường đi kèm chất lượng âm thanh méo mó, giọng hát đậm chất robot và những giai điệu thiếu kiểm soát. Trải nghiệm đủ để gây tò mò, thậm chí lan truyền nhanh, nhưng chưa đủ để được xem là một công cụ sáng tạo nghiêm túc.

Phần lớn người dùng ban đầu tìm đến những nền tảng như Suno chỉ để thử cho biết, gõ vài dòng prompt để tạo ra các bài hát chế hoặc những đoạn nhạc mang tính giải trí rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Việc “gõ chữ ra nhạc” khi đó giống một trò biểu diễn công nghệ hơn là một quy trình sản xuất âm nhạc thực thụ.

Đối với các nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp, một công cụ mang tính ngẫu nhiên cao dường như không phải mô hình tiềm năng. Trong mắt nhiều người, Suno khi đó chỉ là một ứng dụng giải trí nhất thời để giết thời gian. Không một ai dám nghĩ rằng trò mua vui này lại có thể sống sót, chứ đừng nói đến chuyện trở thành một cỗ máy in tiền khủng khiếp.

Nhưng điều mà phần lớn thị trường đã bỏ qua vào thời điểm đó là một sự thay đổi âm thầm trong cách người dùng tương tác với công cụ này. Họ không chỉ thử một lần cho biết rồi rời đi. Họ quay lại, giới thiệu cho người khác, tiếp tục chỉnh sửa prompt, tạo nhiều phiên bản khác nhau và dần coi việc tạo nhạc như một thói quen lặp lại. Khi một thứ "chơi cho biết” bắt đầu được sử dụng lặp đi lặp lại, nó không còn là trò chơi nữa.

Chính sự thay đổi nhỏ trong hành vi đó đã đặt nền móng cho một bước nhảy mà gần như không ai dự đoán được.

Đến cú sốc 300 triệu USD doanh thu và quy mô chưa từng có: 14 ngày tạo ra một "Spotify mới"



Thực tế đã chứng minh điều đó nhanh hơn bất kỳ ai dự đoán. Suno hiện đã đạt khoảng 2 triệu người dùng trả phí, tương đương gần 300 triệu USD doanh thu định kỳ mỗi năm (ARR). Con số này được chính CEO kiêm đồng sáng lập Mikey Shulman công bố vào cuối tháng 2/2026. Theo chia sẻ, hơn 100 triệu người trên toàn cầu đã từng sử dụng Suno, từ người yêu âm nhạc cho đến cả các nghệ sĩ từng đoạt giải Grammy.

CEO kiêm đồng sáng lập Suno, Mikey Shulman.

Trước đó chỉ vài tháng, The Wall Street Journal còn ghi nhận doanh thu của nền tảng ở mức khoảng 200 triệu USD mỗi năm, thời điểm công ty vừa hoàn tất vòng gọi vốn trị giá 250 triệu USD với định giá 2,45 tỷ USD. Việc nhanh chóng nhảy vọt lên mốc 300 triệu USD cho thấy nhu cầu sử dụng đang tăng nhanh hơn nhiều so với dự đoán.

Với mức giá chỉ từ 10 đến 30 USD mỗi tháng, thậm chí có gói miễn phí, Suno đã trở thành một dịch vụ mà người dùng sẵn sàng chi tiền để sử dụng lâu dài. Trong bối cảnh nhiều sản phẩm AI hướng tới người dùng cuối vẫn đang loay hoay tìm cách kiếm tiền, tốc độ thương mại hóa của Suno trở thành một thành công khiến toàn ngành phải nhìn lại.

Một phần quan trọng trong bước nhảy này đến từ cách nền tảng tiếp cận người dùng. Thay vì buộc họ phải học một phần mềm mới, Suno được tích hợp trực tiếp vào Microsoft Copilot dưới dạng plugin, giúp đưa nền tảng đến với lượng người dùng lớn trong giai đoạn đầu.

Suno tự mô tả mình là "một công ty âm nhạc được xây dựng để khuếch đại trí tưởng tượng", nơi ý tưởng có thể nhanh chóng chuyển hóa thành âm thanh và bất kỳ ai cũng có thể tạo ra bài hát của riêng mình. Nền tảng này được định hướng để " mang niềm vui thể hiện âm nhạc đến với tất cả mọi người, ở mọi nơi", không phân biệt trình độ hay xuất phát điểm.

Từ trái sang: đội ngũ lãnh đạo của Suno gồm Philip Castro, Paul Sinclair, Mikey Shulman, Martin Camacho, Brinn Sanders và Georg Kucsko.

Đội ngũ đứng sau Suno chủ yếu đến từ thế giới công nghệ, với nền tảng từng làm việc tại Meta, TikTok hay Kensho Technologies. Chính điều này làm cho cách tiếp cận của họ khác với ngành âm nhạc truyền thống, thay vì cố gắng tạo ra những bản nhạc "hay hơn" theo tiêu chuẩn phòng thu, mục tiêu là biến việc tạo nhạc trở thành một hành vi đơn giản, dễ tiếp cận như viết văn bản, đúng với tinh thần mà họ theo đuổi.

Có lẽ chính việc hạ thấp rào cản đến mức gần như ai cũng có thể tham gia tạo nhạc đó đã mở đường cho quy mô tài chính mà ít ai tưởng tượng nổi.

Nhưng con số 300 triệu USD, dù ấn tượng, vẫn chưa phải phần gây choáng váng nhất.

Theo tài liệu trình bày với nhà đầu tư của Suno được Billboard thu thập và phân tích, nền tảng này đang tạo ra khoảng 7 triệu bài hát mỗi ngày - một con số gần như không thể đạt được với ngành âm nhạc truyền thống. Để dễ hình dung, chỉ trong khoảng hai tuần, lượng nhạc do AI tạo ra đã tiệm cận quy mô toàn bộ catalogue mà Spotify tốn hơn một thập kỷ để xây dựng.

Thay vì mất hàng tháng làm việc trong phòng thu, giờ đây bất kỳ ai có kết nối internet đều có thể tạo ra một bản nhạc hoàn chỉnh chỉ với vài thao tác.

Cơn ác mộng hay niềm hy vọng của ngành âm nhạc?

Đứng trước sự trỗi dậy vũ bão và khối lượng nội dung dồn dập này, tạp chí âm nhạc lâu đời Billboard đã phải đặt ra một câu hỏi: Suno rốt cuộc là cơn ác mộng tồi tệ nhất hay niềm hy vọng lớn nhất của ngành công nghiệp âm nhạc?

Ở góc độ "ác mộng", những ông lớn hãng đĩa đang ngồi trên đống lửa trước nguy cơ hệ thống phân phối số bị nhấn chìm bởi làn sóng nhạc AI. Nguy hiểm hơn, nó có thể tiếp tay cho các mô hình gian lận (bot farm) tự động cày lượt nghe để bòn rút trắng trợn hàng triệu USD tiền bản quyền, trực tiếp đe dọa nguồn thu của các nghệ sĩ.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, công cụ này lại là “niềm hy vọng” đối với giới làm nội dung độc lập, các nhà phát triển game indie hay những đội ngũ marketing quy mô nhỏ. Việc tạo ra một bản nhạc nền phù hợp chỉ trong vài phút giúp họ tiết kiệm đáng kể chi phí sản xuất, đồng thời mở ra khả năng sáng tạo mà trước đây gần như bị giới hạn bởi kỹ năng và nguồn lực.

Và có lẽ đó cũng là cách Mikey Shulman nhìn nhận vấn đề. Thay vì coi ngành âm nhạc là một “chiếc bánh cố định”, nơi cái này thắng thì cái kia phải thua, trong cuộc phỏng vấn với Billboard, ông cho rằng hướng đi của Suno là ngược lại:

"Chúng tôi muốn làm chiếc bánh đó to hơn và khiến ngành công nghiệp âm nhạc trở nên lớn hơn nữa."

Dù chiếc bánh ấy thực sự lớn lên hay chỉ đang bị chia lại, có một điều không thể phủ nhận: kỷ nguyên của những AI nhạc tạo ra hàng triệu USD đã chính thức bắt đầu.