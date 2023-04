Ngành bất động sản TP.HCM tăng trưởng âm trong quý I/2023

Bất động sản TP.HCM tăng trưởng âm trong quý I/2023. Ảnh: Gia Huy

Số liệu của Cục Thống kê TP.HCM cho thấy, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I/2023 ước đạt 360.622,1 tỷđồng (theo giá hiện hành). Tính theo giá so sánh 2010 đạt 246.931,2 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ.

Trong đó, đáng chú ý khu vực công nghiệp và xây dựng làm giảm 0,79%; khu vực nông lâm thuỷ sản đóng góp 0,01% (tương đương 1,4%); khu vực thương mại dịch vụ đóng góp 1,33%; thuế sản phẩm đóng góp 0,15%.

Về cơ cấu kinh tế, xét theo giá hiện hành, khu vực nông lâm thuỷ sản chiếm tỷ trọng 0,6%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 20,1%; khu vực thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng 66,2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 13,1%.

So với cùng kỳ năm 2022, có 4/9 ngành dịch vụ trọng yếu có mức tăng trưởng âm. Trong đó, kinh doanh bất động sản giảm 16,2% là ngành sụt giảm nghiêm trọng nhất. Tiếp đến là tế và hoạt động cứu trợ xã hội giảm 4,82%. Ngành thông tin và truyền thông giảm 2,70%,vận tải kho bãi giảm 0,63%.

5/9 ngành còn lại đều có mức tăng trưởng khá như: Bán buôn, bán lẻ tăng 3,81%; tài chính, ngân hàng vàbảo hiểm tăng 8,53%; dịch vụ hoạt động chuyên môn KHCN tăng 6,68%; giáodục và đào tạo tăng 7,01%; ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống có mức tăng cao nhất (+24,34%) so với cùng kỳ. Chín ngành dịch vụ chủ yếu chiếm 60,4% trong GRDP, chiếm 91,3% trong khu vực dịch vụ.

Cục Thống kê TP.HCM cũng cho biết, tình hình sản xuất công nghiệp trong tháng 3/2023 của TP.HCM có khởi sắc hơn so với hai tháng đầu năm. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 3/2023 ước tính tăng 4,8% so với tháng trước và tăng 2,3% so cùng kỳ 2022.

Cụ thể, công nghiệp khai khoáng tăng 0,2% so với tháng trước; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,0% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ; sản xuất và phân phối điện tăng 4,0% so với tháng trước và tăng 4,4% so với cùng kỳ…

Riêng đối với bốn ngành công nghiệp trọng điểm của thành phố, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong ba tháng đầu năm 2023 tăng 8,2% so với cùng kỳ, bao gồm: ngành hóa dược tăng 22,9%; ngành lương thực thực phẩm và đồ uống tăng 18,5%, ngành cơ khí giảm 6,5%; ngành sản xuất hàng điện tử giảm 14,4%.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, trong 3 tháng đầu năm, có 280 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh bất động sản với vốn đăng ký đạt 6.472,6 tỷ đồng, giảm 82,8 %.

Cụ thể, doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác tháng 3 ước đạt 24.167 tỷ đồng, giảm 6,3% so với tháng trước chủ yếu do 2 hoạt động kinh doanh bất động sản và vui chơi giải trí giảm mạnh tương ứng -13,1% và -9,1%. Con số này giảm 17,7 so với cùng kỳ.

Trong đó ngành kinh doanh bất động sản giảm 17,8%. Cộng dồn 3 tháng ước đạt 74.913 tỷ đồng, giảm 10,9% so với cùng kỳ, trong đó kinh doanh bất động sản giảm 10,1%, hoạt động vui chơi giải trí giảm 15,6%.

Cục thống kê cũng cho biết, tính từ đầu năm 2023 đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào TP.HCM tính cả cấp mới, điều chỉnh tăng vốn và góp mua, cổ phần, mua lại vốn góp đạt 497,5 triệu USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ.

Theo đó, trong 3 tháng đầu năm 2023, thành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 216 dự án với vốn đăng ký đạt 133,2 triệu USD, tăng 30,0% về vốn so với cùng kỳ. Xét về vốn đăng ký cấp mới, hoạt động xây dựng có 3 dự án, vốn đăng ký là 53,7 triệu USD, chiếm 40,4% vốn đăng ký; kế đến hoạt động bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy với 86 dự án, vốn đăng ký là 53,6 triệu USD, chiếm 40,2%; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có 54 dự án, vốn đăng ký 10,4 triệu USD, chiếm 7,8%; hoạt động thông tin truyền thông có 37 dự án, vốn đăng ký là 6,8 triệu USD, chiếm 5,1 %.

Trong khi đó, báo cáo của Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) gửi Thường trực UBND TP.HCM về tình hình hoạt động doanh nghiệp trong tháng 3 và quý I/2023 cho thấy, số lượng doanh nghiệp được khảo sát đã ổn định được hoạt động kinh doanh là 52,9%; gần 71% doanh nghiệp bày tỏ niềm tin vào chính sách phát triển của Nhà nước về môi trường kinh doanh của thành phố hiện nay đang cơ bản là ổn, có tác động tốt vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Còn báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản TP.HCM của JLL Việt Nam mới đây cho thấy, trong qúy I/2023, thị trường căn hộ phân khúc cao (bao gồm phân khúc cao cấp, sang trọng và siêu sang) ghi nhận được 2.785 căn đã bán. Đáng chú ý là tới 87% số lượng căn bán được đến từ phân khu Beverly của đại đô thị Vinhomes Grand Park, đã được giới thiệu trên thị trường (dưới hình thức tiền mở bán) từ quý IV/2021 trước khi mở bán chính thức trong quý này.

"Bên cạnh yếu tố ngắn hạn này, thị trường nhìn chung đang chứng kiến nguồn cầu sụt giảm do tâm lý thị trường vẫn suy yếu, lãi suất cao kéo theo triển vọng thị trường thấp. Nhiều chủ đầu tư tiếp tục áp dụng chính sách chiết khấu, gia hạn thời gian thanh toán để thu hút người mua.

Số lượng giao dịch tại thị trường Nhà liền thổ ghi nhận mức giảm mạnh 91,7% so với quý trước (giảm 98,3% so với cùng kỳ năm trước), chỉ với 19 căn bán, hầu hết người mua và nhà đầu tư áp dụng chiến thuật "chờ và xem" trong bối cảnh thị trường trầm lắng và còn nhiều bất ổn pháp lý.

Các giao dịch này đến từ các dự án đã mở bán từ trước như Global City, The Classia và Vinhomes Grand Park", đại diện JLL cho biết và dự báo, nguồn cung chịu áp lực do tâm lý thận trọng trong bối cảnh kinh tế bất ổn và các vấn đề pháp lý kéo dài.

"Theo đó, thị trường căn hộ phân khúc cao và nhà liền thổ dự kiến sẽ chào đón lần lượt khoảng 6.000 căn và 1.000 căn vào năm 2023. Tương tự, nguồn cầu được dự báo sẽ vẫn yếu, đặc biệt trong nửa đầu năm 2023 khi thị trường tiếp tục đối mặt với những khó khăn kinh tế làm ảnh hưởng đến quyết định đầu tư nhà ở", đại diện JLL dự đoán.